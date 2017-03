Seis proyectos de crowdfounding que consiguieron financiarse pero después fracasaron estrepitosamente

Según Kickstarter, el 78 % de los proyectos que en un determinado momento lograron recaudar más del 20 % de su meta terminaron financiándose con éxito. La financiación colectiva, o crowdfunding, ha permitido que las iniciativas de cientos de personas se financien independientemente de que algún gran inversor dé el paso. Ahora la creatividad está en manos de todo el mundo y cualquiera puede colaborar. Pero que una campaña consiga su meta no garantiza el éxito del proyecto.

Las razones por las que los proyectos de crowdfunding fracasan son muchas: problemas económicos, desorganización con el dinero que se recibe en un primer momento, abandono total del responsable o incluso, los imitadores chinos. Con los siguientes ejemplos podrán tener alguna idea de los motivos por los que este tipo de proyectos no siempre triunfan.

El caso más reciente: la ZX Spectrum Vega+

Hace unos días hicimos un repaso por la historia de ZX Spectrum Vega+, un proyecto que recientemente fue frenado por Indiegogo debido a que la compañía se disgustó al ver que Retro Games acumulase retrasos en las entregas y que proporcionara poca información a los patrocinadores de su producto.

Para quienes no tienen claro de qué se trata este proyecto, ZX Spectrum Vega+ es un mando con el que los usuarios pueden jugar en cualquier tele con más de 1.000 juegos originales del mítico ordenador Sinclair ZX Spectrum.

Aunque por el momento Indiegogo frenó la financiación del proyecto, eso no significa que se vaya a paralizar por completo y no vayan a materializarse las consolas. Actualmente Retro Computers sigue actualizando en la página de Indiegogo y la última publicación hace referencia al envío de unas unidades especiales (en blanco, azul y rojo) que prometieron en un concurso que pusieron en marcha entre los patrocinadores. No obstante, aun se desconoce la fecha de los primeros envíos de la consola pues, inicialmente iba a ser en octubre, pero luego la fecha cambió a febrero, plazo que tampoco se cumplió.

Ant Simulator: cuando se gastaron el dinero en lo que no debían

En 2014 Eric Tereshinski y su grupo de socios lanzaron un proyecto que prometía ayudarnos a explorar el mundo a través de la perspectiva de una hormiga. 'Ant Simulator' alcanzó su objetivo de 4.000 dólares en Kickstarter pero después de cinco actualizaciones de la Alpha, sus creadores dejaron de ofrecer el estado de su desarrollo. Tereshinski explicó en un video publicado en YouTube que sus socios se gastaron el dinero recaudado en alcohol, strippers y otras actividades no relacionadas con los videojuegos.

Aunque el emprendedor tenía la iniciativa de continuar con el proyecto por su cuenta, aseguró que de hacerlo sin ellos podría ser demandado. No obstante, confesó que pasó dos meses complicados de cara a hacer pública esta situación, y aseguró que deseaba ponerse en contacto con los afectados para intentar ofrecerles algún reembolso.

Coolest Cooler: una nevera con montones de prestaciones, quizás demasiadas

En julio de 2014 el mundo de la tecnología prestó gran parte de su atención a Coolest Cooler, una nevera multifuncional que además de mantener las bebidas y alimentos frescos, se dio a conocer por tener integrado un altavoz que funcionaba mediante conectividad inalámbrica, además de ser resistente al agua, contar con un cargador de baterías a través de un puerto USB, tener iluminación LED e incluso, contar con una licuadora como accesorio. Desde luego al ser lanzada en Kickstarter, esta nevera fue todo un éxito pues consiguió más de 7 millones de dólares por parte de 35.000 personas, en poco más de un mes.

Sin embargo, esta historia tampoco tiene un final feliz. La compañía detrás del proyecto empezó a vender su producto por 499 dólares en Amazon en 2015, como parte de su esfuerzo por recaudar suficiente dinero para continuar produciendo nuevas unidades. Esto ocurrió porque, de acuerdo al CEO de Coolest Ryan Grepper, su empresa gastó los 12 millones de dólares que ganó de Kickstarter, debido a que, entre otros factores, el fabricante del motor de la licuadora de Coolest Cooler inició una huelga y la compañía tuvo problemas para encontrar un reemplazo viable.

A pesar de realizar las ventas a través de Amazon, en abril de 2016 la compañía pidió 97 dólares más a los contribuyentes de su campaña, para que pudieran recibir la nevera en sus casas. En caso de no querer dar el dinero, tendrían que esperar aun más para poder tenerla.

Zano: cuando prometes algo que no puedes cumplir

Una de las razones más comunes por las que los proyectos de crowdfunding fracasan es la falta de planeación. Este fue el caso de ZANO, un mini drone parcialmente autónomo, capaz de hacer fotografías, videos en HD y que brindaba la posibilidad de conectarse al smartphone para ser controlado desde allí. Aunque el proyecto logró reunir 2,3 millones de libras, el dispositivo no tuvo un final feliz pues, al parecer, sus creadores no sabían producir los aparatos en masa ni tenían claro el presupuesto que invertirían el proyecto.

Pese a que pudieron sacar adelante un primer pedido de drones, se gastaron todo el dinero en ello y se quedaron sin recursos para hacer los envíos correspondientes. Aunque Kickstarter realizó una investigación para saber si se trataba de un fraude, pues los patrocinadores no recibieron nunca a ZANO, se dieron cuenta que la realidad era que los creadores no sabían cómo desarrollar el proyecto.

Smarty ring: el ¿primer anillo inteligente

A principios de 2013 un grupo de emprendedores presentó en Indiegogo el Smarty Ring, un producto que nos iba a permitir visualizar notificaciones y utilizar algunas funciones de nuestro smartphone desde el dedo. De esta manera, sería posible controlar la reproducción de música, la cámara de fotos o encontrar nuestro móvil en caso de pérdida.

Desde luego las expectativas fueron muchas, pues se trataba de un wearable realmente interesante. Sin embargo, aunque Smarty ring logró reunir 297.000 dólares, fue un fracaso total. Después de probar con muchos diseños, los emprendedores mostraron a sus patrocinadores un prototipo completamente diferente al que habían prometido.

myIDKey: la tecnología sí ocupa lugar... y a veces demasiado

Otro caso en el que la compañía gastó todo el dinero de la financiación antes de fabricar el producto. myIDKey fue presentado en Kickstarter bajo la promesa de almacenar y encriptar todas nuestras contraseñas de los registros de sitios web o servicios, esto con el fin de que pudiésemos acceder a ellas a través de nuestra huella digital. El proyecto alcanzó a reunir casi medio millón de dólares en Kickstarter, ganó premios en el CES 2013 y recibió inversiones por 3 millones de dólares.

Sin embargo, muy pocos aparatos salieron a la luz y con varios problemas encima, pues tenían varios fallos operativos que lo hacían prácticamente inservible. Lo anterior ocurrió debido a que, por su pequeño tamaño, la compañía tuvo problemas para incluir toda la tecnología necesaria para que funcionara a la perfección.

