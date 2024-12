El fundador de TSMC, uno de los gurús más respetados de la industria de los chips, ha dado su opinión sobre la crisis de Intel

La crisis que está atravesando Intel ha sacudido los cimientos de la industria de los semiconductores. Y es comprensible si tenemos presente que es una de las compañías con más veteranía del sector. La salida de Pat Gelsinger, su ya exdirector general, el pasado 2 de diciembre ha hecho correr ríos de tinta, pero pocas voces, por muy expertas que sean, tienen la autoridad de la de Morris Chang, el respetado ingeniero de 92 años que fundó TSMC en 1987.

De nacionalidad taiwanesa, aunque nacido en la actual República Popular China y formado en EEUU, Chang ha demostrado públicamente en varias ocasiones que se las sabe todas. La compañía a la que a pesar de su avanzada edad aún representa domina la industria de los chips con una claridad insultante. Intel y Samsung compiten con ella, pero lo hacen a una distancia considerable. De hecho, TSMC triplica la cuota de mercado de estas dos empresas en la industria de la fabricación de circuitos integrados.

Morris Chang critica la estrategia de Gelsinger

Para Jensen Huang, el cofundador y director general de NVIDIA, Chang no es solo un líder en la industria de los semiconductores. "El mundo está lleno de personas exitosas, pero los héroes son raros. Hay una gran diferencia entre el éxito y el impacto. Y creo que Morris, por su carrera, su filosofía, TSMC, su estrategia y sus valores fundamentales, es, sin duda, un ejemplo de revolución industrial", sostiene Huang sin disimular lo más mínimo su devoción por el fundador de TSMC.

"Pat Gelsinger parecía querer centrarse más en convertirse en una fábrica de circuitos integrados que en diseñar chips para IA"

Esta declaración sintetiza con acierto por qué Morris Chang es tan respetado desde hace más de una década. Y su autoridad ha provocado que su diagnóstico acerca de lo que está sucediendo en Intel merezca nuestra atención. "No sé por qué Pat renunció [...] No sé si su estrategia era mala o si no la ejecutó bien. Parecía querer centrarse más en convertirse en una fábrica de circuitos integrados que en diseñar chips para inteligencia artificial (IA). Por supuesto, ahora parece que debería haberse volcado en la IA".

Esta reflexión de Morris Chang está alineada con la conclusión a la que han llegado buena parte de los expertos y los analistas de la industria de los semiconductores, pero tiene la consistencia que solo puede tener el análisis de alguien que conoce personalmente a Pat Gelsinger. De hecho, el exdirectivo de Intel viajó a Taiwán apenas un mes antes de salir de la compañía que ha liderado durante casi cuatro años para negociar con los ejecutivos de TSMC la producción de chips en los nodos de 2 y 3 nm de esta última compañía.

Sabemos que durante ese viaje Gelsinger se reunió con C.C. Wei, el actual presidente y director general de TSMC, y probablemente también con otros ejecutivos de la compañía taiwanesa. Cabe la posibilidad de que entre ellos estuviese Morris Chang, aunque por el momento es solo una hipótesis. Lo que sabemos con certeza es que defiende que Intel debería haberse volcado en cuerpo y alma en el diseño de chips para IA para competir con NVIDIA de tú a tú.

No obstante, no resulta extraño que Chang criticase el deseo de Gelsinger de afianzarse como un fabricante de circuitos integrados para terceros. Al fin y al cabo esa es la parcela de la industria de los semiconductores en la que TSMC se mueve como pez en el agua y sin apenas competencia.

