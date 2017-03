La nostalgia no es suficiente: la ZX Spectrum Vega+, una historia de retrasos, disputas internas y batallas legales

Volvió la Nintendo con la NES Classic, volvió la Sega Mega Drive y todo apuntaba a que iba a volver el mítico Spectrum, aunque en un "frasco" bien distinto. Pero la espera se eterniza y los problemas siguen para la ZX Spectrum Vega+.

Tras unos meses reportando retrasos e incidencias en el proceso, ahora Indiegogo ha clavado una señal de stop en la campaña, la cual ya en septiembre había superado el objetivo de recaudación alcanzando un 367%. Tras problemas relativos a envíos, personal y derechos de los juegos, a la ZX Spectrum le crecen los enanos y ahora tampoco podrán seguir recaudando.

¿Demasiado bonito para ser verdad?

La vuelta de Spectrum en el siglo XXI se ha producido en dos fases: dos dispositivos, uno que partía gracias a la expectación del otro. En primer lugar fue el ZX Spectrum Vega, también recurriendo a Indiegogo para la recaudación. Una especie de pad con botoneras que se tenía que conectar al televisor para jugar y que ya incluía los 1.000 títulos.

ZX Spectrum Vega

Posteriormente, en la propia página de actualizaciones de este producto Retro Games compartió la campaña de lo que sería una evolución de este pad, la ZX Spectrum Vega+. Esta vez ya era en sí una consola y de nuevo venía con la promesa de esos 1.000 títulos cuya licencia ya tendrían desde el anterior dispositivo, y como decíamos al principio la recaudación superó objetivo y expectativas llegando a unos 625.000 dólares (unos 585.000 euros).

A Indiegogo no le gustó que Retro Games acumulase retrasos en las entregas y que por su parte hubiese poca información a los patrocinadores

¿Qué ha fallado entonces? Según reportó la BBC, a Indiegogo no le gustó que Retro Games acumulase retrasos en las entregas y que por su parte hubiese poca información a los patrocinadores. Esto a fecha del día 9 de marzo (y retrasando su publicación a la espera de que Retro Games les pasase un comunicado que finalmente no llegó), y de hecho si repasamos las actualizaciones de la página del proyecto, vemos que la última comunicación de retrasos llegaba el 10 de marzo, tras la última tres meses antes.

Además del no informar de la manera conveniente o esperada por Indiegogo, está el retraso total que ha habido y sigue existiendo, teniendo en cuenta que la fecha inicial de envío prevista era en torno a octubre de 2016. Se fue retrasando hasta que hace un mes Retro Games anunció de nuevo otra fecha, el 20 de febrero. Fecha que como hemos podido ver tampoco se ha cumplido y que no tuvo una explicación hasta hace tres días.

Por otro lado está el asunto de las licencias. Esto tampoco es reciente, dado que Eurogames reportó que había problemas en julio del año pasado. Según reportó la publicación, Nick Cooper (en representación de Cornerstone Media International) comunicaba que el contrato con Retro Computers había "finalizado" debido a las disputas internas de éstos, algo que acabó en batalla legal según informaron también el día 10 de marzo.

Al parecer, la salida de Paul Andrews y Chris Smith fue un detonante tanto de problemas internos para la gestión del proyecto como para ocasionar preocupación en terceros en cuanto al proyecto como hemos visto en el caso de Cornerstone Media. De hecho la comunicación llegaba en agosto cuando los directivos abandonaron en abril, según Retro Computers debido a que no había una respuesta informativa por su parte.

¿Habrá o no envíos?

La recaudación está parada, pero eso no significa necesariamente que el proyecto se vaya a paralizar y no vayan a materializarse las consolas. No al menos de momento, dado que Retro Computers sigue actualizando en la página de Indiegogo y la última publicación hace referencia al envío de unas unidades especiales (en blanco, azul y rojo) que prometieron en un concurso que pusieron en marcha entre los patrocinadores (cuya foto prometieron y tampoco han publicado de momento).

En los comentarios vemos que pese a la comprensión en cuanto a los diversos problemas, la paciencia se va agotando y que en numerosos casos se ha pedido la devolución

Eso sí, del que debía ser el primer envío en octubre y luego en febrero no hay una fecha nueva y queda pendiente saber cuándo se hará, porque según Retro Computers todo sigue en marcha. Aunque tras tanto retraso el mensaje puede no ser demasiado tranquilizador y en los comentarios vemos que pese a la comprensión en cuanto a los diversos problemas (legales y técnicos), la paciencia se va agotando y que en numerosos casos se ha pedido la devolución.

Seguiremos pendientes aquí y en Vida Extra de cómo acaba esto y de si finalmente hay un envío de consolas. El panorama no es demasiado halagüeño teniendo en cuenta las retiradas de patrocinadores y el hecho de no poder recaudar más, así que como dijeron nuestros compañeros, veremos cómo acaba este culebrón de nostalgia, apoyo económico masivo, batalla legal y esperas interminables.

