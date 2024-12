La delgada línea roja de la productividad tóxica por la que están caminando los millonarios: la "Paranoia del CEO"

Peter Beck es fundador y director ejecutivo de Rocket Lab, una empresa aeroespacial que se encuentra inmersa en plena carrera por hacer más eficientes sus cohetes. Beck representa un paradigma peculiar entre los fundadores de empresas que han conseguido el éxito.

Sin embargo, este éxito no es gratis. Muchos de ellos aseguran pasar noches en vela y están obsesionados con la idea de que, si toman una decisión equivocada, su empresa se irá a la ruina y todo por lo que han trabajado se desvanecerá. "No puedo imaginar llegar a casa y dormir profundamente cada noche; eso simplemente no es tangible", aseguraba Beck a CNBC.

La "paranoia de los CEO"

Las declaraciones de Peter Beck no son las únicas que se han expresado en estos términos. Son un fiel reflejo de un estilo de liderazgo que combina trabajo excesivo, microgestión y una paranoia constante por el fracaso.

Beck fundó Rocket Lab en 2006 en Nueva Zelanda, y la inició desde cero sin el respaldo de un título universitario ni conexión alguna con la industria aeroespacial. Según publicaba Forbes, en la actualidad, Rocket Lab está valorada en unos 11.200 millones de dólares, mientras que el patrimonio de Beck es de unos 1.300 millones.

Para Beck, esta paranoia no es solo un defecto personal, sino "uno de mis superpoderes" que le ha permitido anticiparse a problemas críticos antes de que ocurran. "O lo haces bien o es noticia internacional, una de esas dos opciones. Así que lo mejor es que compruebes eso tres o cuatro veces", asegura el CEO haciendo especial énfasis en la importancia de anticiparse a todo lo que podría salir mal.

Este enfoque obsesivo no es exclusivo de Beck. Muchos líderes empresariales han optado por lo que Alexa von Tobel, fundadora de LearnVest, denomina "una paranoia sana". Un oxímoron en sí mismo.

Según Von Tobel "ningún buen emprendedor piensa que todo es maravilloso", subrayando que ese estado de alerta constante del CEO es que realmente impulsa la innovación en las nuevas empresas.

Tampoco es una novedad para Jensen Huang, CEO de NVIDIA, quien también aseguró sufrir lo que él denominaba "Paranoia de Huang" : el miedo a que tu empresa se arruine aunque esté valorada en más de 3 billones de dólares.

"Creo que cuando construyes una empresa desde cero, has experimentado una adversidad real y has estado a punto de cerrar varias veces, ese sentimiento permanece contigo", aseguraba Huang en una entrevista en el New York Times DealBook Summit de 2023.

Se convierte en obsesión

Elon Musk, fundador de SpaceX y CEO de Tesla, también es conocido por su relación extrema con el trabajo. Él mismo confirmó que había pasado noches enteras trabajando tras el lanzamiento del Tesla Model 3 para cumplir con plazos de producción, e incluso ha llegado a pedir el mismo nivel de compromiso a sus empleados.

Según su exesposa, Elon Musk estaba obsesionado con sacar adelante sus empresas y tenía que controlar absolutamente todos los procesos. Musk reconoció en una entrevista con David Faber en 2023 que estaba intentado priorizar el sueño, reconociendo los riesgos de llevar un estilo de vida tan estresante.

Por otro lado, los líderes que se enfocan demasiado en los detalles pueden crear ambientes laborales tóxicos, erosionando la confianza y limitando la eficiencia de sus empleados. Eso genera un entorno de trabajo poco motivador que termina por quemar a los empleados y alejarlos.

Sin embargo, Beck defiende su enfoque práctico y argumenta que en la industria aeroespacial incluso un pequeño error puede tener consecuencias catastróficas. "Decisiones aparentemente pequeñas pueden tener un impacto enorme. Por eso, como CEO, necesitas estar profundamente involucrado en los detalles. Si algo sale mal, te metes en problemas", señala el millonario.

El liderazgo de microgestión de Beck contrasta con el que exhibe Richard Branson, quien defiende la delegación en otros como la clave de su éxito. En una publicación en su perfil de LinkedIn, Branson animaba a los líderes a delegar con el mensaje "Rodéate de personas que sean más inteligentes que tú, dales todo lo que necesitan para crecer y tu negocio prosperará".

Imagen | Flickr (NVIDIA Taiwan), Wikimedia Commons (Sociedad Real Te Apārangi)