El CEO de Nvidia sufre "Paranoia de Huang": miedo a que tu empresa se arruine aunque valga 1,19 billones de dólares

La mayoría de las empresas que hoy copan los puestos más elevados de valoración de sus acciones surgieron del arrojo y la dedicación de uno o dos fundadores que lucharon contra viento y marea para que su pequeño proyecto creciera.

Con esa dinámica surgieron Apple, Microsoft o Nvidia, todas ellas valoradas por 2 billones, 1,4 billones y 1,19 billones respectivamente. Sin embargo, hay algo en Nvidia que la convierte en un caso especial: su CEO continua siendo uno de los fundadores, y sigue temiendo que la empresa pueda quebrar en cualquier momento.

Una empresa de 1,19 billones que no siempre lo fue. En la actualidad Nvidia es una empresa que lidera la revolución de la Inteligencia artificial con una revalorización del 200% en 2023. Pero, como muchas otras grandes empresas tecnológicas de la actualidad, nació siendo una start up de semiconductores para renderizado gráfico a mediados de los años 90.

Tal y como confiesa Jensen Huang en una entrevista en el marco del New York Times DealBook Summit 2023, “Todavía me preocupa que Nvidia pueda quebrar algún día. Hago todo lo que puedo para no arruinar nuestro negocio, hago todo lo que puedo para no fallar”.

La “Paranoia Huang”. Jensen Huang lleva tres décadas al frente de una Nvidia que, durante su historia, ha estado varias veces al borde de la quiebra. Esa situación marcó a su CEO, que vive con la sensación constante de que cualquier movimiento en falso puede hacer que la compañía pierda su posición en el mercado y se encamine a su quiebra definitiva.

"Creo que cuando construyes una empresa desde cero, has experimentado una adversidad real y has estado a punto de cerrar varias veces, ese sentimiento permanece contigo", dijo Huang.

La presión del campeón. En todas las competiciones sucede que, el que sostiene el cinturón del campeón, es el que tiene la presión de mantenerlo ante el envite constante del resto de competidores. En el ámbito empresarial sucede exactamente lo mismo y, según el CEO de Nvidia, esa presión es constante. "Es una actitud inquieta. No me despierto orgulloso y confiado. Me despierto preocupado e inquieto", dijo en tono de broma Huang.

“No creo que sea el tipo de paranoia que necesite tratamiento o terapia. No pienso que hay competidores intentando sacarnos del negocio. Sé que lo están intentando. Por lo que vivo en esa condición parcialmente desesperado [por mantenerse] y parcialmente aspiracional [por innovar]”, dijo Jesen Huang en referencia a la pugna por el liderazgo en la fabricación de semiconductores con TSMC.

Trabajar bajo presión saca lo mejor de Jensen. El CEO de Nvidia dijo en una entrevista en el podcast de Acquired: “Puedo pensar mejor cuando me encuentro ante la adversidad. Mis pulsaciones bajan”, y añade "creo que durante la adversidad estás más concentrado, y cuando estás más concentrado, puedes rendir mejor”.

El millonario fundador de Nvidia ocupa el puesto 30 de la lista Bloombergcon una fortuna estimada en unos 41.600 millones de dólares, afirma que “le gusta mantener esa tensión en el trabajo en el que parece que estás a punto de perderlo todo para mantenerse atento”. El director ejecutivo de Nvidia afirma que le gusta llegar a casa por la noche y decirle a su esposa que había salvado la empresa. "Tal vez no era cierto, pero me gustaría pensar que sí".

La ignorancia del emprendedor. Durante su intervención el CEO destacó lo increíblemente duro que ha sido llevar a Nvidia a la posición en la que se encuentra, y que, probablemente, si lo hubiera sabido no lo habría hecho. Huang matizaba, “No es que todo lo que hemos hecho no haya merecido la pena. Estoy muy orgulloso de todo ello. Pero el esfuerzo y sacrificio requerido para conseguirlo ha sido enorme y no creo que pudiera volver a hacerlo de nuevo”.

“La ignorancia del emprendedor es una actitud que intento mantener hoy. Es una aproximación en la que no te planteas cómo de duro será el proceso. Solo lo te planteas si ellos pueden hacerlo, yo puedo. Es una actitud que ayuda a conseguir el objetivo, pero es totalmente equivocada porque es mucho más duro de lo que imaginas”.

Imagen | Flickr (NVIDIA Taiwan)