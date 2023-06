Jensen Huang, CEO de NVIDIA, ha creado el nuevo look del multimillonario: la chaqueta de cuero

Un ejercicio sencillo y divertido, para entrar en materia: abre Google, teclea el nombre de Jensen Huang, el archiconocido CEO de Nvidia, y consulta los resultados en la pestaña de imágenes. Dedícale tiempo, sin prisas. Mueve el cursor de arriba abajo y fíjate bien en todas y cada una de las fotos que se incluyen en la lista. ¿Hay algo que te llame la atención? ¡Exacto! En casi todas Huang luce el mismo look, uno con un elemento común más allá de sus gafas, mentón rasurada y el cabello peinado con la raya a un lado o echado hacia atrás: su chaqueta de cuero negra.

Y ese "casi" responde a un puñado de excepciones, muy limitado, en el que el empresario luce habitualmente un polo oscuro. En la inmensa mayoría de casos las cámaras lo han captado siempre embutido en una sus chaquetas de cuero negro, a menudo de estética motera, con cremalleras plateadas, cuello mao y hombreras.

Podría parecer una casualidad, cosas del azar, pero lo cierto es que la frecuencia de sus apariciones con la sempiterna prenda de cuero sugiere que la razón es otra, menos relacionada con la casualidad y mucho más deliberada: el intento de crear una marca personal propia, una especialmente visual, con una estética bien identificable y que refuerce su estatus como empresario.

Un "look" moderno... y que marca estatus

De fortuito o improvisado parece tener poco.

Como recoge Quartz, al menos desde 2013 lo más habitual cuando Huang se deja ver en público es que lo haga embutido en una de sus chupas negras. Y eso se aplica a todo tipo de actos públicos, ya sean eventos corporativos, una presentación o incluso una entrevista con periodistas. Y para muestra un botón, o dado el caso una cremallera: de esa guisa posó para la portada de Time en 2021 y las páginas de Fortune en 2017, así lo mostraba hace no mucho Financial Times y así luce también en la lista de Forbes, que le asigna por cierto un patrimonio de 35.200 millones de dólares, lo que lo sitúa en el puesto 76 de su lista de milmillonarios.

Y no son los únicos ejemplos.

Quizás el más elocuente de todos es que si accedes a la web corporativa de Nvidia una de las primeras imágenes que te encontrarás es la de Huang luciendo chaqueta negra. Te ocurrirá así entres en la web en español, la francesa o la destinada al mercado estadounidense. Con chupa negra se le ha representado en todo tipo de caricaturas o asombrosos deepfakes hiperrealistas creados por la propia Nvidia. Incluso ha habido quien ha destacado en redes que el magnate acuda a cenas formales igual que daría un paseo, con polo y… exacto: chupa negra.

A medida que Nvidia captaba más y más atención impulsada por los vientos de la inteligencia artificial (IA), tecnología gracias a la que acaba de colarse en el reducidísimo y exclusivo club de compañías valoradas en más de un billón de dólares y que ha engordado de forma extraordinaria el propio patrimonio personal de Huang, su intento de crearse una marca visual a medida ha ganado relevancia. Ya hay quien comercializa chupas con el gancho publicitario del magnate e incluso en Reddit se especula sobre dónde compra sus prendas el CEO de Nvidia.

Huang, claro está, no es el primer empresario tecnológico que se lanza a la creación de una marca visual claramente identificable. El caso paradigmático es probablemente el de Steve Jobs y sus también sempiternos jerséis oscuros de cuello alto, con los que ya posaba en 1976 y con los que aún podía vérsele a finales de 2010. Su look lo completaban unos jeans azules y zapatillas New Balance. Su biógrafo Walter Isaacson asegura que Jobs llegó a encargar 100 de los famosos suéteres de cuello alto para no tener que pensar cada día en qué ponerse.

De nuevo, no es el único caso en el sector. El cofundador de Facebook y CEO de Meta, Marck Zuckerberg, ha cogido también el revelo de los looks minimalistas, con camisetas y suéteres ceñidos de un solo color. Lo mismo la hoy caída en desgracia Elizabeth Holmes, fundadora y CEO de Theranos, quien durante su época de mayor popularidad solía lucir también suéter negro, incluso de cuello alto. Así posó para las portadas de medios del alcance de Forbes, Fortune, Inc Magazine o The New York Times Style.

No todos optan por esa estrategia. Otros referentes del sector, como Jeff Bezos o Elon Musk, quien se ha dejado ver con traje, camiseta básica, chupa o incluso disfrazado de guerrero, siguen también ciertas pautas propias, pero la apuesta es más difusa.

La pregunta del millón llegados a este punto es… ¿Por qué? ¿Cuál ha sido y es el objetivo de Huang, Jobs o, quizás de una forma menos evidente Zuckerberg y en su día Holmes al seguir siempre la misma pauta de vestimenta? ¿Por qué repiten siempre las mismas prendas? La clave es fijar una marca personal, una que los identifique claramente, los defina y, más allá del mensaje que transmita cada look —sobriedad, rebeldía, modernidad, etc.— marque distancias con el resto de colegas y competidores.

Al fin y al cabo no son muchos los CEO, por más influyentes, adinerados y poderosos que sean, que pueden presentarse a una importante cena de negocios con un suéter o una chupa y sentarse a la mesa rodeado de magnates con traje, camisa y corbata.

Eso está solo al alcance de figuras como Jobs o Huang, multimillonarios capaces de crear un código de vestimenta propio que refuerza aún más si cabe su poder su estatus. Al fin y al cabo ellos pueden. En otros líderes sería difícil imaginarlo.

Imágenes: Nvidia

En Xataka: Las personas más ricas del mundo a día de hoy, ordenadas en un gráfico completísimo