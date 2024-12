Los procesadores Exynos de Samsung siguen más vivos que nunca. 2025 será la prueba

2024 ha sido un buen año para los compradores de móviles de gama alta de Samsung. La razón: Qualcomm ha estado más presente que nunca. A pesar de que la compañía confía en sus Exynos, la distinción es clara incluso en su catálogo. El Galaxy S24 Ultra monta el mejor Qualcomm, los S24+ y S24 montan Exynos.

Esta generación, además, los móviles plegables han llegado también con procesador de Qualcomm, algo que podría cambiar el próximo año. Históricamente, España ha sido una de las regiones con más presencia de Exynos, y fuentes coreanas apuntan a cambios para el próximo curso.

El drama de los tres nanómetros. Tanto TSCM como Samsung tuvieron problemas el año pasado para lograr un buen rendimiento por oblea en su mejor litografía. El salto a los tres nanómetros ha sido todo un quebradero de cabeza, aunque se acabó resolviendo.

El Exynos 2400, de hecho, es un procesador de cuatro nanómetros, y no será hasta el Exynos 2500 cuando la compañía de el salto a los tres. Para fabricar este procesador, Samsung usó la tecnología FOWLP -'Fan-out Wafer Level Package'-, un proceso que permite empaquetar en menor tamaño con mayor eficiencia.

Solucionado en el nuevo Exynos. Según fuentes coreanas, Samsung confía en el rendimiento de su proceso de fabricación de tres nanómetros. Ha logrado estabilizarlo, y está preparado para la llegada del Exynos 2500, procesador que se estrenaría en el próximo Samsung Galaxy Z Flip 7.

La única razón para no implementarlo en los S25 es que la producción en masa no ha sido sencilla, y no hay cantidad suficiente para abastecer a esta familia. No se descarta, no obstante, que se repita estrategia de montar Qualcomm en el S25 Ultra y Exynos en el resto de modelos de la familia.

El listón está muy alto. Lo que ha logrado Qualcomm con el 8 Elite, a día de hoy, no es fácil de batir. Ni siquiera el Apple A18 Bionic o el Dimensity 9400 -que se le acerca mucho- están a la altura de la barbaridad de procesador que han creado.

Tras los problemas de producción, parece complicado que Samsung pueda superar lo que ha logrado TSMC esta generación. Históricamente, los procesadores Exynos siempre han estado por detrás de los de Qualcomm, aunque en la última generación los resultados han sido más que decentes.

