"11 señales de que tienes TDAH y no lo sabes": cada vez más personas se están autodiagnosticando problemas de salud mental

"5 tips para saber si tienes TDAH", "Cómo identificar si has estado en una relación con un narcisista", "Si te gusta que una cuchara pese más es que eres autista", "Si crees que eres una Persona Altamente Sensible (PAS), tienes que ver este vídeo", "11 señales de que eres autista y no lo sabes"...

En los últimos años ha crecido en redes sociales un fenómeno cada vez más extendido: el del autodiagnóstico en salud mental. Jóvenes (y no tan jóvenes) consumen, comparten e incluso se identifican con contenido que describe síntomas de trastornos como el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la ansiedad o la depresión, muchas veces sin pasar por el filtro de un profesional de la salud.

El auge de esta tendencia responde a la creciente visibilidad de la salud mental, pero también por el formato viral del contenido o la promesa de dar explicaciones sencillas a malestares cotidianos. Todo ello hace que este tipo de vídeos formen parte del feed de miles de personas.

Los algoritmos se alimentan de nuestra necesidad de entendernos y entender a los demás, y por eso dan prioridad a contenidos que nos afectan o apelan emocionalmente. Los temas de salud mental encajan a la perfección: son personales, generan reacción y son muy compartidos. Así, es fácil que muchos se vean reflejados en vídeos cortos que describen síntomas o comportamientos y terminen pensando: "Eso también me pasa a mí".

El autodiagnóstico "ansioso"

Durante los últimos tiempos se han dado pasos positivos en cuanto a salud mental, rompiendo tabúes, reduciendo el estigma o abriendo conversaciones. Las redes sociales son un arma de doble filo: hablar mucho de un tema no siempre implica hacerlo bien. Son muchos los profesionales de la salud mental los que han visto en la creación de contenido una herramienta más para concienciar y llegar más allá de sus pacientes. Sin embargo, no todos los vídeos que consumimos están elaborados por expertos y expertas.

Cada vez son más las consultas psicológicas que reciben pacientes que acuden tras ver unos cuantos vídeos en TikTok. Claudia Pradas, psicóloga sanitaria especialista en trauma y en orientación de género y divulgadora como @claudiap_psicologia , explica cómo en su consulta es común que algunos de sus pacientes de entre 18 y 20 años lleguen a la primera sesión con una idea preconcebida de lo que tienen: "Muchas veces confundimos anécdotas con criterios diagnósticos", por lo que viendo un solo vídeo o "identificándonos con un solo síntoma" no es suficiente para saber qué nos pasa.

Una usuaria anónima de TikTok hablaba en un vídeo sobre los riesgos del autodiagnóstico: "Las personas nos observamos todos los días. Yo fui con eso [TDAH autodiagnosticado] y después de todas las pruebas, tenía razón. No estoy diciendo que sea el caso de todos, pero tampoco deberíamos criticarlo". En ese mismo vídeo otra usuaria decía que desde que tiene TikTok ha llegado a la conclusión de que tiene "TDAH, trauma infantil y posiblemente autismo sin diagnosticar".

Otra joven de 22 años consultada por Xataka y que prefiere mantenerse en el anonimato reconoce que el algoritmo le llevó a pensar que tenía TDAH (tras ver vídeos durante varias semanas con listas de síntomas y señales). Aún no ha ido a terapia, pero afirma estar segura de su diagnóstico.

La salud mental como trend

La sobreexposición a este tipo de contenido hace que algunas personas lleguen a creer que padecen trastornos que realmente no tienen.

En el caso de TikTok, los vídeos que se publican tratan de ser lo más atractivos posibles y hacer que se sientan identificadas el máximo número de personas. Pradas encuentra relación entre algunos vídeos de salud mental y la "capacidad" del horóscopo de hacernos sentir identificados con nuestro signo. Se trata del espectro Forer o efecto Barnum: la tendencia de las personas a aceptar como precisas descripciones genéricas y vagas de su personalidad como si fueran específicas para ellas.

"'Aries es una persona fiel y buena con los demás', ¿quién no se va a sentir identificado con esto?", se pregunta Pradas. Lo mismo ocurre con algunos diagnósticos. Puede darse un "efecto espejo" donde, al ver sus características expuestas, las personas se sientan identificadas con el TDAH, la depresión, el trastorno de ansiedad... cuando en realidad esas dificultades podrían tener otras explicaciones.

Consumir este contenido en bucle hace que caigamos en una autoobservación constante. Analizamos cada pensamiento, cada comportamiento, buscando encajarlos en etiquetas que hemos visto en redes. Lo que antes pasaba desapercibido se convierte en una posible "señal" de algo, y así es fácil caer en autodiagnósticos erróneos.

"No todo malestar o dificultad tiene que ser un trastorno", recuerda Mapi López, psicóloga sanitaria en Zaragoza y creadora de @psicologiaconmapi . Según ella, "no todo malestar es patológico". Hay emociones incómodas como la tristeza o la frustración que forman parte de nuestra vida. Pero en una época en la que se busca dar y recibir explicaciones rápidas y soluciones inmediatas, añade, ponerle una etiqueta a todo lo que nos pasa resulta sencillo.

María Gómez, psicóloga y divulgadora en redes sociales con más de 900 mil seguidores, advierte del peligro que puede traer la "sobreinformación y el exceso de análisis", pues puede "terminar confundiendo más que ayudando". Como creadora de contenido recuerda que son temas delicados que no deberían tratarse con los mismos códigos que se usan para hablar de moda o festivales: "No es un trend, no se tiene que convertir en moda".

Otro de los problemas de este tipo de vídeos es su formato breve que, incluso cuando están hechos por profesionales, no permite explicar del todo conceptos complejos. En pocos segundos se intentan resumir trastornos o experiencias que tienen mucho más detrás.

En el ámbito de la salud mental, además, el contexto es clave. Joanna Cortés Saura, psicóloga general sanitaria, especializada en psicopedagogía social y escolar, asegura que "el diagnóstico de un trastorno psicológico no se puede hacer simplemente viendo un video en línea. Es necesario tener en cuenta la historia de vida de cada persona, el contexto en el que surgen los síntomas y que cada individuo es único, por lo que los mismos síntomas pueden manifestarse de maneras muy distintas".

A esto se suma otro riesgo: la sensación de credibilidad que generan estos contenidos. Cuando pasamos mucho tiempo consumiendo vídeos en redes, es fácil que ciertas ideas se nos queden grabadas sin que lo notemos. Verlas una y otra vez acaba por validarlas, y muchas veces ni siquiera recordamos de dónde las sacamos.

El desdibuje de las etiquetas

Las psicólogas advierten de que cuando todo se convierte en contenido, corremos el riesgo de banalizarlo. "Por ejemplo, no es lo mismo sentir ansiedad, algo completamente normal y parte del funcionamiento humano, que tener un trastorno de ansiedad. El problema es que la palabra ansiedad se ha normalizado tanto en redes sociales, con su parte buena, pero también ha perdido parte de su peso y significado, lo que puede llevar a confusiones y autodiagnósticos erróneos", explica Gómez.

Esta banalización puede llevar al uso excesivo de etiquetas que pueden no explicar lo que una persona realmente está viviendo. Las etiquetas pueden ser útiles, pero "no ayudan a entender el origen del malestar ni a generar un cambio", recuerda la experta. A pesar de que la salud mental es un problema real, su tratamiento banal en redes ha incentivado cierta obsesión generalizada por encajar en alguna categoría.

"Los seres humanos pasamos mucha parte de nuestra vida tratando de encasillarnos y entendernos, no es que lo estemos haciendo mal, pero es un peligro si no lo contrastamos con un profesional y se finaliza con un proceso de evaluación", añade Claudia Pradas. Marina (nombre ficticio) cuenta a Xataka que cuando su psicóloga le habló de una "crisis existencial" no sintió que esa etiqueta describiera realmente lo que le pasaba. El término se usa tanto y de forma tan generalizada que ha perdido peso, y en su caso, le hizo algo más difícil entender su malestar.

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se encuentra entre los trastornos más comúnmente autodiagnosticados en redes sociales. Cualquiera puede sentirse identificado con épocas en las que estamos menos concentrados o tenemos más dificultades para organizarnos y planificar tareas, sin que eso signifique que tengamos TDAH.

Cortés Saura, que también divulga en redes sociales bajo el nombre de @jcs.psicologia, explica cómo es bastante común que lleguen a su consulta personas adultas con la sospecha de tener TDAH; el motivo suele ser que "últimamente experimentan dificultades para organizarse, planificar o centrarse en una tarea". Sin embargo, al realizar una evaluación completa, el resultado puede ser radicalmente distinto: "Lo que inicialmente podría parecer un caso de TDAH, en realidad puede estar vinculado a las secuelas de un trauma, lo que hace que el diagnóstico sea diferente".

Por otro lado, el autodiagnóstico del TDAH, además de ser reduccionista, hace que se dejen de considerar otras causas. La dificultad para organizarse o la tendencia a dejar cosas a medias "también son aspectos comunes en trastornos del estado del ánimo como la depresión o la ansiedad", lamenta Saura. "Alguien que esté pasando por un episodio de ansiedad o depresión podría ver esos síntomas en un video y llegar a la conclusión errónea de que tiene TDAH, reduciendo todo a ese diagnóstico sin considerar otras posibles causas".

A la consulta de Mapi López han llegado personas convencidas de que tienen TDAH, trastorno límite, bipolaridad o incluso depresión, "cuando en realidad están atravesando, por ejemplo, un proceso normal de duelo". Los pacientes le confiesan haberlo visto "en un vídeo", con el que se han sentido identificados y creen haber encontrado una explicación. Son muchos y muchas las expertas, entre ellas López, que prefieren no trabajar desde las etiquetas diagnósticas, sino desde la funcionalidad de la conducta: qué está viviendo la persona, cómo le afecta en su día a día y qué necesita para estar mejor.

Redes sociales, para bien y para mal

En la era de la inmediatez triunfa todo aquello que es útil, práctico, breve y viral. Sin embargo, la terapia no son consejos rápidos, ni la vida puede resumirse y explicarse con "5 señales" o "10 cosas que no deberías hacer".

Aún así, hay marcas, influencers y creadores que se benefician económicamente de hablar de estos temas. López advierte que se ha creado un "nicho comercial" en torno a la salud mental, y al convertirse "en un producto de consumo, se puede perder el contexto clínico y humano que realmente se requiere. Puede trivializarse, o generar expectativas poco realistas sobre el bienestar emocional".

Algunos creadores de contenido, a menudo respaldados por empresas o sus propios negocios, animan a sus seguidores a realizar test de autodiagnóstico o a visitar sus sitios web (donde hay a la venta cursos que prometen hacerlos sentir mejor). En estas páginas es común encontrar test o artículos que prometen "ayudar a conocernos mejor". Sin embargo, los expertos alertan sobre lo vagos y generalistas que suelen ser estos contenidos. A veces, los test que "garantizan" ofrecer un diagnóstico son de pago, y en otras ocasiones la generalización de los textos es tal que es fácil sentirse identificado con casi cualquier resultado.

Los expertos y expertas coinciden en que las personas que crean necesitar un diagnóstico acudan a terapia. Para Claudia Pradas la diferencia entre un profesional de la salud mental que quiere ayudar con su contenido y alguien que busca sacar beneficio económico es clara: "Nuestro trabajo como psicólogas no es crear contenido, nuestro objetivo no es crear clientela".

No todo el impacto de las redes sociales ha sido negativo. Los expertos reconocen que gracias a estas plataformas cada vez más personas se interesan por la salud mental y buscan aprender más sobre ella. Para Cortés Saura, "esto ha sido clave para romper en parte el estigma que rodea los trastornos psicológicos y ha permitido que más personas se sientan cómodas hablando sobre sus emociones".

La experta juzga clave que una persona que sienta que pueda tener algún tipo de trastorno no detectado consulte a un profesional: "Es muy positivo que las redes sociales ayuden a informar a la gente sobre los diferentes trastornos, y creo que eso tiene un gran valor en términos de psicoeducación. Sin embargo, es crucial que nadie base un diagnóstico en un video de 15 segundos".

Por su parte, Mapi López reconoce el "valor potencial" de estos vídeos si "ayudan a visibilizar ciertas dificultades, reducen el estigma o animan a alguien a buscar ayuda profesional". Pero, como señala, ese tipo de contenido tiene que venir con un aviso o advertencia: no sustituye a una evaluación profesional. Si no se hace con responsabilidad, puede contribuir más a la desinformación que a la concienciación.

A medida que la salud mental gana espacio en las redes, también se vuelve más vulnerable a la lógica del algoritmo: lo que vende, lo que emociona, lo que encaja en 60 segundos. En ese proceso puede perder matiz, contexto y profundidad. Lo que empezó como un espacio de visibilidad se convierte en otro escaparate más. La clave, coinciden las voces expertas, está en aprovechar el valor divulgativo sin perder el rigor, y en recordar que visibilizar no es lo mismo que diagnosticar.

