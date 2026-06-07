En 1987, un médico levantó con sus manos un castillo en plena Costa del Sol: un delirio con sorpresa para el libro Guinness

En 1990, el Libro Guinness se acercó hasta Málaga para registrar una iglesia católica nunca vista. Lo realmente insólito no era solo su tamaño, sino su ubicación: estaba escondida dentro de un castillo construido por un médico jubilado que había decidido dedicar años de su vida a una obsesión histórica muy particular.

Un castillo nacido de una obsesión. En 1987, cuando la mayoría de las personas piensan en disfrutar de su jubilación, el médico Esteban Martín Martín decidió embarcarse en una empresa mucho más improbable. Tras décadas ejerciendo como ginecólogo y cirujano en Estados Unidos, regresó a España convencido de que la figura de Cristóbal Colón no había recibido el reconocimiento que merecía y resolvió levantar con sus propias manos un monumento que corrigiera esa ausencia.

Lo que comenzó como una idea personal en una parcela de Benalmádena terminó convirtiéndose en una de las construcciones más extrañas y sorprendentes de la Costa del Sol: un castillo contemporáneo que parece surgido de otra época y que desafía cualquier intento de clasificación arquitectónica.

Siete años, tres hombres y sin máquinas. La magnitud del proyecto resulta todavía más sorprendente cuando se conoce cómo fue construido. Entre 1987 y 1994, Martín trabajó acompañado únicamente por los albañiles Juan Blanco y Domingo Núñez, levantando el conjunto prácticamente a mano y siguiendo técnicas inspiradas en la Baja Edad Media.

Sin grandes equipos ni financiación institucional, los tres hombres transformaron piedra, ladrillo, cemento y madera en una construcción de unos 1.500 metros cuadrados y más de treinta metros de altura. El proyecto acabó consumiendo gran parte de los recursos económicos de su creador, que continuó adelante pese al escepticismo de quienes lo consideraban un excéntrico o un soñador incapaz de culminar semejante empresa.

Una enciclopedia de historia. Aunque popularmente se le conoce como castillo, el monumento es en realidad una gigantesca narración en piedra dedicada a los viajes de Colón y a la España de finales del siglo XV. Cada rincón contiene símbolos, personajes, referencias históricas y elementos arquitectónicos pensados para enseñar historia de forma visual.

El conjunto mezcla influencias neogóticas, neorrománicas, neomudéjares y neobizantinas, convirtiéndose en una especie de manual arquitectónico al aire libre. Entre torres, escalinatas, vidrieras y esculturas aparecen alusiones a los Reyes Católicos, a los navegantes de la expedición colombina, a la Casa de Castilla y la Casa de Aragón, así como a numerosos episodios relacionados con el descubrimiento de América.

Las tres culturas y el sueño que no se cumplió. Uno de los aspectos más singulares del monumento es su intención de representar las tres grandes tradiciones religiosas que convivían en la España de la época: cristianos, musulmanes y judíos. Esa mezcla cultural aparece reflejada en múltiples detalles decorativos repartidos por toda la construcción.

Sin embargo, el elemento más inesperado es una pagoda china que emerge entre las torres medievales. Su presencia responde a una idea muy concreta: recordar que Colón jamás partió en busca de un nuevo continente, sino de una ruta hacia Asia. El castillo no solo homenajea lo que ocurrió realmente, sino también aquello que el navegante creyó estar haciendo cuando inició su viaje.

Las carabelas de piedra el mayor homenaje a Colón. El monumento está lleno de referencias físicas al viaje de 1492. Las siluetas de la Niña, la Pinta y la Santa María aparecen integradas en la propia estructura, emergiendo entre torres y muros como si estuvieran navegando sobre un océano de piedra. La Niña ocupa una posición destacada bajo el arco de La Rábida, la Pinta se integra en la fachada principal y la Santa María aparece separada del conjunto principal como recuerdo de su naufragio.

Todo ello contribuye a convertir el complejo en el mayor monumento dedicado a Cristóbal Colón del mundo, una obra concebida no como una reproducción histórica, sino como una interpretación artística y simbólica de una de las expediciones más influyentes de la historia.

Acceso a la diminuta iglesia

La iglesia imposible. Sin embargo, la mayor sorpresa del conjunto no está en sus torres ni en sus referencias históricas. Oculta entre los muros del castillo se encuentra la capilla de Santa Isabel de Hungría, un espacio de apenas 1,96 metros cuadrados que suele ser citado como la iglesia católica más pequeña del mundo por el Libro Guinness de los Récords.

El contraste resulta fascinante: un monumento gigantesco dedicado a uno de los grandes relatos de la historia occidental alberga en su interior un templo tan pequeño que apenas permite permanecer en él a una sola persona. Algunas crónicas incluso afirman que durante determinadas ceremonias el sacerdote era el único ocupante del interior mientras el resto de los participantes permanecían fuera.

Símbolo más que edificio. La diminuta capilla nunca fue concebida para albergar grandes congregaciones. Su importancia reside en el significado que concentra en un espacio mínimo. Consagrada por el prior del Monasterio de La Rábida y dedicada a una santa asociada a la caridad y la ayuda a los necesitados, representa una visión radicalmente distinta de la monumentalidad religiosa.

Frente a las grandes catedrales y basílicas, este pequeño recinto demuestra que el simbolismo y la emoción arquitectónica no dependen necesariamente del tamaño. Su planta irregular, las figuras religiosas conservadas en su interior y algunas piezas realizadas por el propio Esteban Martín refuerzan su carácter de joya escondida dentro de una obra ya de por sí extraordinaria.

El legado de una locura. Martín soñaba con que el monumento se convirtiera en un centro de investigación dedicado a Colón e incluso imaginó que algún día podría albergar los restos del navegante. Ninguno de esos proyectos llegó a materializarse, y el creador abandonó las obras en 1994, decepcionado por la escasa atención que había recibido su trabajo durante las celebraciones del quinto centenario del descubrimiento de América. Sin embargo, el tiempo terminó otorgándole el reconocimiento que buscaba.

Hoy el Castillo de Colomares es una de las construcciones más singulares de España, una fantasía arquitectónica levantada por un médico y dos albañiles que combina historia, arte, simbolismo y obsesión personal. Y quizá la mejor prueba de ello sea que, décadas después, sigue sorprendiendo por la misma paradoja que lo hace único: un castillo imposible construido a finales del siglo XX que esconde en su interior una iglesia tan pequeña que parece desafiar cualquier idea convencional de monumentalidad.

Imagen | Zarateman, LANOEL, Lilange

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