Samsung estrena el Fold8 con formato pasaporte y la pregunta no sólo es por qué este formato, es por qué ahora

Como ya marca la tradición veraniega en el universo tech, Samsung acaba de presentar nuevos plegables. Lo diferente esta vez es que ya no son dos, sino tres los modelos presentados y la novedad es que el Galaxy Fold8 estrena un nuevo formato tipo pasaporte, más cuadrado y compacto cuando está plegado y más panorámico cuando está abierto. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué este formato? Pero sobre todo, ¿por qué ahora?

Samsung fue pionera en esto de los plegables y lleva ya ocho generaciones apostando por dos formatos muy concretos, el Fold y el Flip. Que añadan un tercer formato resulta llamativo porque es la primera vez que Samsung no marca la pauta y sigue la de otros. Recordemos que este formato fue explorado primero por OPPO con el OPPO Find N2, y más tarde por Huawei con el Huawei Pura X. La diferencia, y no es cualquier diferencia, es que este es el primero que va a venderse en España.

Volviendo a la cuestión del timing; con la grave crisis de componentes que estamos atravesando, con los precios por las nubes y fabricantes dejando caer que quizás no necesitemos un nuevo gama alta cada año, llega Samsung y no presenta dos, sino tres plegables. Y además arriesgando con un nuevo formato. Hemos venido a Londres para conocer de primera mano los nuevos lanzamientos de Samsung y hemos aprovechado para preguntar sobre estas cuestiones a Javier Vitón, encargado de producto de Samsung España.

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Un plegable para cada tipo de cliente

El trío de plegables de Samsung para este 2026

Samsung lanzó el primer Fold en 2019 y en 2020 se sumó el Galaxy Z Flip. Desde entonces, se han mantenido fieles a estos dos formatos, con una clara distinción al tipo de usuario al que iban dirigidos: el Fold para quienes buscan la máxima productividad y especificaciones punteras, y el Flip para un público más juvenil y con un precio más asequible. El nuevo Fold con formato pasaporte se coloca a medio camino entre ambos: tiene la ventaja que da una pantalla mucho más grande, pero al plegarlo es más compacto que el Fold clásico.

Javier Vitón nos cuenta que “No nos gusta ver la familia de plegables como una familia de dispositivos escalonada en specs y precios, sino más bien como un dispositivo para cada tipo de persona”. El Fold8 Ultra es el modelo para quienes “quieren sacarle el máximo partido a esa pantalla grande y poder trabajar con multitarea con las máximas especificaciones de producto”, mientras que el nuevo Fold8 se adapta “perfectamente para consumir contenido multimedia” y el Flip está más dirigido a “gente joven muy expresiva”.

En 2013 Samsung ya decía aquello de que querían ofrecer un móvil para cada tipo de usuario y hoy, trece años después, vemos que la estrategia no ha cambiado demasiado. “Lo que buscamos es un dispositivo para cada necesidad”, afirma Vitón, y añade que la estrategia va más allá de los plegables “También con los S, la familia de los Galaxy A… seguro que existe un producto que pueda encajar para cada cliente”.

No obstante, no deja de ser curioso que, en plena crisis de componentes, con los precios de la RAM y la memoria por las nubes, Samsung haya decidido lanzar un tercer móvil plegable. David Alonso, vicepresidente de Samsung, es consciente de este problema, pero según afirma en declaraciones a Xataka, “nuestra escala, capacidad tecnológica, alianzas estratégicas y planificación de suministro nos permiten responder con mayor flexibilidad manteniendo la inversión en innovación para minimizar su impacto. La mayor prioridad para Samsung es asegurar disponibilidad y estabilidad del suministro, cumplimiento con nuestros compromisos con el consumidor y ofreciendo un valor real al usuario."

"Incluso en un contexto complejo, creemos que es importante seguir ampliando la categoría con propuestas diferenciadas"

En sus propias palabras, "la llegada de Galaxy Z Fold8 responde a esta apuesta de largo plazo. Hemos identificado una evolución clara en la forma en que las personas ven contenidos, leen, navegan y juegan desde el móvil, y este nuevo formato ofrece una pantalla más natural e inmersiva, permitiéndonos ofrecer el Galaxy Z Fold más ligero hasta la fecha". Para Alonso, "incluso en un contexto complejo, creemos que es importante seguir ampliando la categoría con propuestas diferenciadas que respondan a necesidades reales".

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El punto fuerte del Fold8

Así se ve un vídeo 4:3 en el Fold8 y en el Fold8 Ultra

El nuevo Galaxy Fold8 nace tras analizar el comportamiento de los usuarios: “Tiene un formato de pantalla de 4:3 que es ideal para consumir juegos, reproducir contenido multimedia como vídeos o películas o estar viendo deportes”. En la imagen se ve claramente: los vídeos se adaptan mucho mejor a la pantalla interior del Fold8 que a la del Fold8 Ultra. En algunos vídeos que son más panorámicos seguimos teniendo las clásicas bandas negras arriba y abajo, pero son mucho más finas y la pantalla está mejor aprovechada.

Sobre la pantalla exterior, Vitón nos dice que “tiene un formato 10:16 que se adapta perfectamente a la hora de consumir redes sociales” y además destaca que es muy cómodo para escribir. A diferencia de la pantalla del Flip en la que sólo podemos abrir algunas apps, aquí tenemos un móvil perfectamente funcional, sólo que con un formato mucho más cuadrado del que estamos acostumbrado. Por lo que he podido probar, me ha resultado bastante cómodo, aunque he de decir que manejarlo con una sola mano me ha parecido algo complicado de primeras. Veremos en la review.

El elefante en la habitación: el iPhone plegable

Quizás la respuesta a la pregunta de por qué ahora esté relacionada con un hecho difícil de ignorar, y es que todo apunta a que Apple lanzará este mismo año su anticipado iPhone plegable. ¿Y qué formato va a tener ese iPhone plegable? De momento son filtraciones, pero parece bastante claro que será (sorpresa) un plegable tipo pasaporte.

Javier Vitón nos explica que “No sabemos qué va a hacer la competencia al respecto de esto. Nosotros hemos visto en base a las estadísticas que tenemos de los usuarios que creemos que puede encajar mejor. Es un formato diferente y muy inmersivo. Creo que la experiencia es totalmente diferencial a lo que tenemos”.

Aunque Samsung no lo dice abiertamente, es inevitable ver este nuevo Samsung Galaxy Fold8 como una avanzadilla para competir con la esperadísima apuesta de Apple en esta categoría. El movimiento es inteligente: Samsung ya tiene años de experiencia en esto de los móviles plegables, tiene las pantallas plegables, los componentes y la cadena de suministro mejor engrasada de toda la industria. Esto les permite actuar con antelación y posicionar un producto sólido en el mercado, en lugar de esperar y reaccionar a lo que acabe presentando Apple.

Por último, hay un detalle interesante y es que el nuevo plegable no estrena nuevo nombre, sino que se apropia del que ya tenía el Fold clásico, mientras que éste pasa a llamarse Fold8 Ultra. Esto, que puede parecer un detalle menor, tiene más importancia de la que parece y es toda una declaración de intenciones: el nuevo formato no es una rareza que se suma al catálogo para probar a ver qué tal, es el nuevo estándar.

Imágenes | Amparo Babiloni, Xataka

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