Samsung ha ganado muchísimo dinero con la crisis de las memorias y sus empleados querían su parte. Resultado: bonus de 340.000 dólares

Los empleados de la división de chips de Samsung estaban que trinaban. Y es lógico: su empresa se está haciendo de oro gracias al auge de los centros de datos para la IA. La demanda de chips de memoria es extraordinaria y eso ha hecho que la capitalización bursátil de Samsung se dispare por encima del billón de dólares. La empresa, eso sí, estaba siendo muy egoísta, pero la amenaza de una huelga la ha hecho entrar en razón.

El bonus de la crisis. Los trabajadores de Samsung Electronics han ratificado un acuerdo de compensación multimillonario. Uno que hará que los empleados de la división de semiconductores reciban un bonus medio estimado en 513 millones de wones (unos 340.000 dólares).

Acuerdo in extremis. La votación se aprobó por el 74% de los afiliados al sindicato mayoritario, y se cerró in extremis, porque faltaban 90 minutos para que comenzara una huelga indefinida que amenazaba con paralizar las cadenas de suministro de este gigante.

El riesgo era demasiado alto. Este acuerdo evita un escenario que habría sido catastrófico para la industria de la IA. Samsung es el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, y sus módulos alimentan desde móviles y vehículos eléctricos hasta las GPUs que se usan en los centros de datos de IA. Teniendo en cuenta que el mercado ya está en tensión por la crisis de las memorias y una demanda que supera con mucho la oferta, añadir ese cuello de botella habría tenido consecuencias imprevisibles.

Solo Saudi Aramco supera a Samsung en beneficios operativos estimados para este 2026. Fuente: Bloomberg.

Los chips de memoria son oro puro. Samsung va camino de cerrar uno de los años más rentables de su historia, y su división de semiconductores ya indicó que sus beneficios se habían multiplicado por 48 en el primer trimestre del año, una cifra absolutamente extraordinaria. No es la única que está sacando partido de este fenómeno: SK Hynix y Micron han roto por primera vez la barrera del billón de dólares de capitalización bursátil.

Unos tanto y otros tan poco. Aunque el acuerdo ha evitado un desastre logístico, también ha provocado una situación muy incómoda a nivel interno. Los bonus están ligados al rendimiento financiero de cada unidad de negocio, lo que significa que los 28.000 miembros de la división de chips se han beneficiado de forma notable, pero el resto de la empresa no. Las diferencias son claras:

Los ingenieros de esa división recibirán primas de hasta 600 millones de wones (400.000 dólares). Se repartirán el 40% del total asignado a bonus.

El personal de divisiones como la de electrodomésticos o telefonía recibirán un bonus testimonial de apenas 6 millones de wones (4.000 dólares). Se reparten el 60% del bonus, pero son muchos más en número, unos 260.000 en total.

El sueldo medio de los empleados de Samsung en 2025 fue de 158 millones de wones (unos 105.000 dólares) según información interna de la empresa publicada en marzo.

Sindicatos divididos. Esa asimetría de 100 a 1 ha hecho que aparezcan grandes tensiones entre departamentos, y eso se ha notado también en la negociación y las conversaciones en el sindicato. Mientras que el bloque mayoritario (en el que estaban la mayoría de trabajadores de la división de semiconductores) apoyó el acuerdo con más del 80% de los votos, el sindicato secundario, que aglutina a empleados de otras divisiones, rechazó el documento con solo un 21% de votos a favor.

TM Roh entra en acción. La situación es tan preocupante que TM Roh, máximo responsable de la división de dispositivos, ha enviado un comunicado interno para tratar de apaciguar los ánimos. Ha admitido que los resultados de la negociación ha dejado a miles de empleados sintiéndose "alienados, despojados y heridos por la compañía". La cúpula directiva se ha comprometido a supervisar las condiciones de cada unidad, pero aunque Samsung ha logrado controlar el caos en sus fábricas, podría tener un problema aún más inquietante entre manos.

Imagen | Wikimedia Commons (Choi Kwang-mo), Intel, Unsplash (Liam Briese)

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