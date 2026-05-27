Hay una grieta en la guerra tecnológica de EEUU y China: los fabricantes de chips estadounidenses no paran de ganar dinero allí

China es inequívocamente el mayor mercado del mundo si nos ceñimos a la envergadura de su producción industrial, al volumen de su comercio electrónico y a su capacidad exportadora. Si nos fijamos en su producto interior bruto ajustado por paridad de poder adquisitivo, también lidera. Sin embargo, si nos atenemos a su producto interior bruto nominal y al consumo interno per cápita, EEUU va por delante. Sea como sea, dependiendo de la métrica que observemos el país liderado por Xi Jinping se afianza como el primer o el segundo mayor mercado.

Su liderazgo en algunos sectores, como los servicios financieros o el software, no está del todo claro. Y, por este motivo, se puede discutir. Sin embargo, en el ámbito de los coches eléctricos, la producción de acero o los semiconductores, China lidera con autoridad. De hecho, su mercado de los circuitos integrados es mayor que el de EEUU, Taiwán, Corea del Sur o Japón. Y las empresas estadounidenses no son en absoluto inmunes a esta realidad.

El informe "Hurun Top 100 de empresas estadounidenses en China 2026", que ha sido elaborado por el Instituto de Investigación Hurun, defiende que los ingresos de veintiséis empresas estadounidenses de semiconductores crecieron en promedio un 20% en China en 2025 a pesar de las tensiones comerciales que sostienen EEUU y China. Nvidia, Qualcomm, AMD o Intel son algunas de ellas. En el escenario de confrontación actual es sorprendente que China siga siendo un mercado tan importante para las compañías de circuitos integrados estadounidenses.

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El mercado chino sigue creciendo

Un apunte antes de seguir adelante: el Instituto de Investigación Hurun forma parte de Hurun Inc., una empresa de medios de comunicación, análisis de datos e inversión fundada en 1999 por el emprendedor y analista británico Rupert Hoogewerf. El informe del que os he hablado unas líneas más arriba sigue la trayectoria de 100 compañías de EEUU que cotizan en bolsa y presta mucha atención a su rendimiento económico en China durante el año pasado.

Western Digital, Analog Devices y AMD han liderado esta expansión

Curiosamente, 26 de las 100 empresas con mayores ingresos procedentes de este país asiático pertenecen al sector de los semiconductores, que ha sido calificado como estratégico tanto por EEUU como por China. Y entre las 10 con mayores ingresos durante 2025 están Qualcomm, Nvidia, Intel, Broadcom, Applied Materials y AMD. Otro dato interesante: Western Digital, Analog Devices y AMD han liderado esta expansión con una tasa de crecimiento interanual del 43%, el 34% y el 24% respectivamente. Las tres ocupan los puestos 33, 30 y 10 en la lista de Hurun.

Nvidia no es una de las compañías estadounidenses que más ha crecido en China por una razón contundente: es la empresa más dañada por los controles de exportación que ha desplegado la Administración de Donald Trump. Sea como sea, Rupert Hoogewerf ha señalado en un comunicado que "el sólido impulso que recoge este informe subraya la robusta demanda del mercado chino de potencia de computación para inteligencia artificial, de chips de alta gama, y también la expansión de la cadena industrial de semiconductores".

Imagen | Intel

Más información | SCMP

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