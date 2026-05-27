Dreame tiene una cama climatizada para perros y gatos. Con este calor sólo puedo pensar una cosa: quiero una para dormir yo

Cada vez hay más artilugios tecnológicos para perros y gatos. Hemos hablado de areneros que se limpian solos, comederos y bebederos automáticos, collares con GPS y hasta collares de actividad a lo 'Mi Band' para gatos. La empresa Dreame ya tiene varios productos para mascotas a los que acaba de sumar la Dreame Moduloo Clima, una cama con climatización para que tu perro o gato no pase ni frío ni tampoco calor.

No sólo tiene control de temperatura, la cama también cuenta con funciones extra, como una báscula que permite ver el peso del animal en tiempo real y también un sensor que ajusta la temperatura en función del ambiente. Con el calor que está empezando a hacer nada más verla he pensado: necesito una en tamaño humano.

Mascotas fresquitas en verano y calentitas en invierno

Lo primero que llama la atención es el diseño "descapotable". Hay mascotas, sobre todo gatos, que prefieren las camas cubiertas tipo refugio, pero además en este caso tiene un objetivo: conserva mejor el calor. La cubierta se puede retirar para convertirla en una cama abierta y que también ocupe menos espacio al almacenarla. Soporta hasta 20 kilos, aunque quizás sus 54 centímetros de diámetro se queden algo cortos para perros medianos, por lo que es más recomendable para gatos o perros más pequeños.

En cuanto a sus funciones, la cama ofrece un rango de temperatura que va de 20 a 32 grados centígrados y ,según Dreame, ajusta la temperatura en sólo 10 minutos tras conectarla. Como decíamos, tiene una función que va modificando el calor en función de la temperatura ambiente, para mantener una sensación similar a lo largo del día.

En la parte frontal de la cama hay una pantalla LED donde se puede ver la temperatura y también el peso del animal, porque sí, la cama incorpora una báscula. Una cosa que le falta es el control mediante app; sería muy interesante que fuera almacenando la evolución del peso de cada mascota para detectar cambios significativos que puedan derivar en posibles problemas de salud.

Con respecto a la seguridad, la cama se conecta a la corriente, por lo que habrá que llevar cuidado y ocultar el cable en caso de que tu mascota sea de las que le da por morderlos. Dreame destaca que usa un sistema de semiconductores integrado que ofrece una temperatura uniforme y sin riesgo de contacto directo.

De momento no sabemos cuándo se pondrá a la venta en España, pero sí han adelantado que costará 199 euros.

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