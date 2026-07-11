Dinamarca estaba construyendo el mayor parque eólico del mundo cuando se encontró un barco hundido de hace 400 años

Aunque llevamos años viendo cómo China construye megainstalaciones renovables como esta en la meseta tibetana o este otro colosal parque eólico con 136 aerogeneradores 100 kilómetros mar adentro, no es el único país con grandes ambiciones para generar energía limpia. Sin ir más lejos, Dinamarca está en fases previas para montar el parque eólico marino más grande del mundo, Hornsea 3.

Pero de momento esta instalación tendrá que esperar porque en plenos trabajos de prospección, han encontrado oro. O mejor dicho, plomo: el que revela la existencia de un pecio con un cargamento de lingotes de plomo.

El hallazgo. Ese enorme parque eólico lo está instalando la energética Ørsted, en el mar del Norte, frente a la costa de Yorkshire. Allí, a unos 120 kilómetros de Norfolk y a unos 40 metros de profundidad estaban haciendo estudios de seguridad del fondo marino en busca de posibles artefactos sin explotar de la Segunda Guerra Mundial cuando se toparon con un naufragio del siglo XVII.

Lo curioso fue el detonante de tal hallazgo: lo que apareció en los monitores fueron tres lingotes de plomo de 70 kilogramos cada uno que todavía estaban apilados en su posición original. Había además algunos restos de madera y algo de casco del barco que los transportaba. Gracias a la marca que el fundidor dejaba en los lingotes, es posible intentar trazar su origen, en este caso de hipotéticamente vinculado a Derbyshire.

Por qué es importante. Porque evidencia de forma clara el comercio de plomo inglés de principios de la Edad Moderna. En este caso, el pecio hallado está directamente en la ruta que unía Hull con los Países Bajos por el mar del Norte.

Contexto. En ese momento y como explica el MSDS Marine, Inglaterra producía grandes cantidades de plomo, sobre todo en las minas de Derbyshire y el Peak District. Desde Hull y Londres se exportaba a otras localizaciones, como Ámsterdam y Róterdam. Antes de que descubriéramos los efectos tóxicos del plomo, este elemento era comúnmente usado para tuberías, utensilios de cocina, armamento y otros productos. Transformarlo en lingotes hacía que su transporte como mercancía fuera más fácil.

Una curiosidad: la legislación de patrimonio del Reino Unido obliga a realizar estudios arqueológicos antes de la construcción de este tipo de infraestructuras y menos mal, porque en los parques eólicos marinos británicos en los últimos años se ha encontrado un ancla romana.

En detalle. Más concretamente, los tres lingotes de plomo recuperados tienen tres marcas grabadas distintas ("IS", "EB" y "H"). Esas señales recuerdan a las halladas en el Kennemerland, un barco de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales hundido en 1664 cerca de las islas Shetland. Por este motivo, en esta fase preliminar el equipo de investigación sostiene que probablemente el barco fuera holandés y se dirigiera cargado de vuelta hacia los Países Bajos.

Sí, pero. Por el momento, casi todo son hipótesis: hace falta una investigación más profunda para determinar el origen del barco y una datación más precisa más allá del "siglo XVII". Además, tampoco se ha confirmado analíticamente el origen geológico del plomo.





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Portada | Fredrik Öhlander y MSDS Marine



