La fascinante ruta de la migración de la humanidad desde sus inicios, en un llamativo mapa

El mapa que ves sobre estas líneas tiene una orientación extraña y una coloración curiosa, pero su significado es esencial para la especie humana: sintetiza de un vistazo que todo el mundo viene del mismo sitio y que nos costó 200.000 años llegar a todas partes. Spoiler: a la larga, todos y todas venimos de África. Nuestros antepasados se movieron, la pregunta es cuándo, cómo y por dónde.

Qué es este mapa. Estas respuestas las sintetiza el mapa "A Walk Through Time", obra del cartógrafo Jeff Blossom del Centro de Análisis Geográfico de Harvard, data de 2013 y se enmarca dentro del proyecto Out of Eden Walk de National Geographic. Para su elaboración ha usado los datos de National Geographic Maps y las capas geoespaciales de ESRI.

El mapa usa una proyección especial para estirar el mapamundi sin que ningún océano la corte (mapa Dymaxion o proyección de Fuller) y los colores siguen el arcoíris: el rojo representa a lo más antiguo y el magenta lo más reciente. Es decir, desde hace 200.000 años en África hasta América hace unos 10.000. Los años que aparecen en el mapa son miles de años antes del presente e indican cuándo llegaron los humanos a cada zona.

A Walk Through Time: la migración humana a lo largo de la historia. Harvard

Por qué es importante. Porque una imagen vale más que mil palabras, las que ha gastado la ciencia sosteniendo y demostrando que todos los humanos modernos (el Homo sapiens) descendemos de una misma población africana. Para muestra, un botón: hace casi 40 años que Cann, Stoneking y Wilson analizaron el ADN mitocondrial de 147 personas de todo el mundo y concluyó que todos compartimos una antepasada común africano.

El mapa también es importante por cuestiones políticas: vivimos en una época en la que hay gente que ve la migración como una amenaza. Este mapa recuerda que moverse es natural a nuestra especie. De hecho, la sedentarización de las poblaciones humanas es un fenómeno relativamente reciente.

El origen. Como en un video juego, el "Start" está en África Oriental, en el Gran Valle del Rift, la zona de Etiopía, Kenia y Tanzania. Allí está la región con mayor concentración de fósiles humanos antiguos: los restos más viejos de Homo sapiens proceden de los yacimientos de Omo Kibish (Etiopía), que tienen unos 195.000 años. No obstante, los fósiles humanos más antiguos conocidos proceden de Jebel Irhoud (Marruecos), con 300.000 años a sus espaldas. Durante más de 130.000 años, los humanos vivieron dentro de África sin salir, o al menos sin dejar constancia de ello.

El gran viaje de la humanidad. Hace 60.000 años, algo pasó que invitó a la humanidad a salir fuera de África, quizás el clima, la demografía o las dos cosas. La ruta más conocida tomó la costa sur de Asia y llegó a Asia en menos de 15.000 años. Europa se pobló hace entre 45.000 y 35.000 años, dejando algunas de las primeras obras de arte de la historia, como las pinturas de la cueva Chauvet (Francia, hace unos 36.000 años) o Altamira (España, unos 35.000 años). Evolutivamente hablando, en un tris cubrimos Eurasia.

Los yacimientos evidencian que América fue la última gran conquista de la humanidad: los primeros cruzaron Beringia, entre Siberia y Alaska, hace entre 20.000 y 15.000 años. No obstante, hay yacimientos como Chiquihuite Cave (México) que sugieren llegadas anteriores. La punta de Sudamérica es el punto más lejano al que la humanidad llegó desde África. ¿Y esa línea blanca? Como curiosidad, la línea blanca corresponde al camino de Paul Salopek, un periodista que se propuso recorrer los 42.000 kilómetros que separan el origen de la especie de Tierra del Fuego.

Lo que el mapa no dice. El mapa es una gran simplificación: no hubo una migración ordenada que avanza de forma tan clara y limpia recorriendo regiones: hubo múltiples salidas, retornos, mezclas con neardentales y extinciones en el proceso. En resumen: es todo mucho más complejo que este mapa arcoíris. Un buen ejemplo es Australia: el mapa la sitúa entre 50.000 y 45.000 años antes del presente, pero hay evidencias arqueológicas de hace 65.000 años. El mapa no destaca por su precisión, pero sirve para para vislumbrar de dónde venimos y cuánto nos costó llegar hasta aquí.





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