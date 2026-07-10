No es que un centro de datos de Meta consuma mucha o poca agua. Es que está contaminándola

La IA es bastante impopular entre los ciudadanos estadounidenses. Según una encuesta reciente, la mayoría cree que va a suponer un impacto negativo en la sociedad. Hay algo en concreto que se ha ganado el rechazo de gran parte de la población: los centros de datos, y la verdad es que motivos no les faltan. Contaminan el aire, hacen que suba la factura de la luz y ahora también contaminan el agua con bacterias potencialmente mortales.

Qué ha pasado. Cuentan en Futurism que las autoridades de Cheyenne, Wyoming, han prohibido a todos los centros de datos verter cualquier tipo de residuo a la red de agua potable. El motivo es que Goat Systems LLC, un contratista de Meta que está participando en la construcción de un nuevo centro de datos, vertiera aguas contaminadas con Cupriavidus gilardii al alcantarillado público, una bacteria poco común y muy peligrosa sobre todo para personas inmunodeprimidas.

La investigación. No es que nadie fuera a controlar la calidad del agua de este centro de datos en concreto, sino que la bacteria se detectó de forma casual durante las pruebas rutinarias de contaminación fecal. "No es algo que analicemos normalmente", explicó a Wyoming News local Frank Strong, responsable de la división de ingeniería del organismo de aguas de Cheyenne. El rastro les llevó hasta el centro de datos que Meta está construyendo en la ciudad, aunque Strong admite que aún no saben cuál es el origen exacto del patógeno dentro de las instalaciones.

Consecuencias. En cuanto se determinó el origen, las autoridades clausuraron las instalaciones y cortaron el vertido inmediatamente. Además, como decíamos, están revocando los permisos para que otros centros de datos puedan hacer lo mismo. Esto significa que no podrán hacer el proceso conocido como fill and flush, mediante el cual llenan sus sistemas de refrigeración con agua y después los purgan antes de la puesta en marcha.

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Cupriavidus gilardii. Es una bacteria ambiental que se encuentra de forma natural en el suelo. Según un estudio publicado en marzo de este año, se considera un patógeno oportunista que rara vez infecta a humanos, pero que si lo hace puede llegar a causar la muerte. Hasta la fecha se han conocido siete casos de muerte causada por Cupriavidus gilardii y, de momento, no se ha registrado ninguno relacionado con el vertido de este centro de datos.

La respuesta de Meta. En un comunicado público, un portavoz de Meta recordó que la bacteria se había encontrado en las aguas residuales, no en el agua potable pública y afirmó que "dejó de verter inmediatamente aguas residuales industriales y comenzó a transportarlas fuera de las instalaciones". Sin embargo, el sistema de alcantarillado donde se localizó la bacteria va a una planta donde se tratan aguas residuales que después son reutilizadas en espacios públicos como parques, de ahí la prohibición de las autoridades. Lo que está claro es que la popularidad de los centros de datos en EEUU no parece que vaya a mejorar pronto.

Imagen | Xataka con Magnific

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