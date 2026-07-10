Se acabaron las bellezas espectaculares: ahora los influencers creados por IA optan por dar pena o resultar entrañables

Un abuelo que enseña a elegir sandías. Un joven con síndrome de Down que se lamenta de que nadie le compra las macetas que elabora con infinito cariño. Ambos están generados por IA, y han conseguido, tirando de sensiblería, mensajes empáticos y una tecnología que cada vez imita mejor la realidad, que millones de personas crean que son auténticos. Y que compren. Sobre todo, que compren.

La sabiduría del viejo sensei. Paco del Campo publicó su primer vídeo hace poco más de dos semanas. Ya suma más de un millón de seguidores entre Instagram y TikTok. Camisa de cuadros, chaleco de punto, remedios caseros para dormir mejor, para elegir melones maduros o para distinguir las manzanas normales de las de cultivo ecológico. Y por supuesto, vende libros con remedios caseros con precios entre cinco y trece euros. Como detectó Delia Rodríguez, en la letra pequeña de su web se reconoce que "Paco del Campo" es una denominación comercial, no una persona.

En esta ciudad no aguanto, vámonos al campo. Paco del Campo no es el único perfil de consejos de tintes naturistas, casi con tono rural-xploitation. Sofia.saludencasa da remedios holísticos y vende un libro sobre el tema. Eduardo.holisticovida, posiblemente del mismo autor, da consejos y presenta un libro de características muy similares. El uso de IA es obvio a poco que el visitante esté familiarizado con los tics visuales de las inteligencias artificiales generativas, pero es completamente normal que engañen a la mayoría de la gente y que reciban interacciones y comentarios de decenas de personas que cree que estos expertos son reales.

El anzuelo ya no es la belleza. Hace tres años hablábamos de Aitana López, la modelo virtual de la agencia barcelonesa The Clueless: una IA con perfil publicitario declarado, pensada para marcas con presupuesto ajustado. Su atractivo era el atractivo visual de la modelo digital. Paco pertenece a otra categoría: a diferencia de Aitana López, nadie avisa de que es una IA, y el diseño opta antes por la normalidad que por la perfección física. La consecuencia es que engaña con mucha más facilidad: ¿por qué la IA, pudiendo generar una belleza absoluta, iba a replicar un rostro de anciano? Muy sencillo: vende más la confianza en lo cercano que la perfección física.

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Aún más perverso. Este patrón de la confianza en perfiles que quieren deslumbrar con inocencia adquiere un matiz más siniestro con el caso del ya desaparecido perfil de Martinmimoplants, que llegó a tener más de 14.500 seguidores y 140.000 "me gusta", pero que ha desaparecido del mapa cuando se ha descubierto el tinglado. Mostraba a un joven con síndrome de Down con un negocio de macetas artesanales, lamentándose de que no funciona. Los catorce vídeos difundidos por la cuenta eran artificiales, y once de ellos no llevaban ningún aviso de contenido generado con IA. El vídeo más visto superó las 600.000 reproducciones.

Martinmimoplants no es el primero que recurre a esta técnica: se han visto perfiles de abuelos necesitados vendiendo artesanía, pero el detalle del Síndrome de Down es nuevo. Esto ha generado una respuesta inmediata: Down España calificó la estrategia de "falsa caridad" y pidió no donar ni comprar sin comprobar antes la fiabilidad del vendedor. Por su parte FACUA, que ya había anunciado que llevaría el caso a las autoridades, formalizó la denuncia ante la Dirección General de Consumo el 8 de julio, cinco días después del reportaje de VerificaRTVE que lo destapó, por cláusulas abusivas.

Perfiles majetes. Este artículo documentaba decenas de cuentas de TikTok Shop que mostraban a supuestos emprendedores llorando por lo mal que iban sus negocios artesanales con el objeto de vender, en realidad, productos comprados por lotes en China. El guion emocional es el mismo de Martinmimoplants, y también hay cierto rasgo de vulnerabilidad: discapacidad en el caso español, y en los que apunta The Verge, todos creadores afroamericanos, es decir, que la cosa adquiere un punto racial. Las redes sociales son, en su inmensa mayoría, espacio para el negocio y como tal empieza a tratárselo. Por ejemplo, existen empresas como la startup Doublespeed, financiada por Andreessen Horowitz, que ofrece paquetes de influencers sintéticos por entre 1.500 y 7.500 dólares, según el número de publicaciones.

La respuesta regulatoria. El artículo 50 del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial obligará a etiquetar los deepfakes y el contenido sintético que pueda confundirse con material real a partir del 2 de agosto de 2026. Hasta entonces, Paco puede seguir publicando. De momento, precaución con los perfiles que apelan a lo entrañable y lo natural cuando en su génesis abunda justo lo contrario. O como decía el clásico, tengan cuidado ahí fuera.

En Xataka | El problema no es que tu influencer favorito te venda la moto. El problema es que a lo mejor ni existe