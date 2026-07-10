GPT-5.6: novedades y todo lo que cambia en ChatGPT con la nueva versión de su modelo de inteligencia artificial

Vamos a decirte cuáles son las novedades de GPT-5.6, la nueva versión del modelo de inteligencia artificial de ChatGPT. Vamos a hacerlo de una manera sencilla, sintetizando en una lista cuáles son las mejoras para que puedas entender qué cambiará cuando el modelo empiece a llegar.
Lo primero que debes saber es que GPT 5.6 llega con tres variantes diferentes, cada una con características propias. Pero todo esto vamos a intentar explicártelo de la manera más sencilla posible.
Novedades de GPT-5.6
A continuación, vamos a darte una lista con las principales novedades que trae esta nueva versión del modelo de inteligencia artificial de OpenAI. Lo vamos a hacer en formato lista con una breve explicación de cada novedad para que sea más fácil de entender.
- Una familia de 3 modelos: GPT 5.6 tiene tres variantes llamadas Sol, Terra y Luna. Sol es el modelo más avanzado, Luna está pensado para una mayor velocidad y un precio más bajo en tokens, y Terra es el modelo intermedio que busca un equilibrio entre rendimiento y coste.
- GPT-5.6 Sol: Es el nuevo modelo insignia de OpenAI, diseñado para mejorar especialmente en programación, investigación científica, trabajo profesional basado en conocimiento, uso del ordenador y ciberseguridad.
- GPT-5.6 Terra: Terra cuesta la mitad que GPT-5.5, pero manteniendo un rendimiento competitivo frente a ese modelo. Es la opción más equilibrada, el estándar para hacer tareas generales.
- GPT-5.6 Luna: Se convierte en el modelo más rápido y económico de OpenAI. Esto lo hace especialmente bueno para usarse en aplicaciones, donde la velocidad y el coste tienen la máxima prioridad frente a las capacidades más sólidas y avanzadas.
- Sol tiene modos Max y Ultra: El modelo Sol también tiene modalidades diferentes. La Max le da más tiempo para razonar, comprobar y revisar su enfoque. Mientras, Ultra coordina cuatro agentes en paralelo por defecto, haciendo que tengas mejores resultados en menos tiempo, pero gastando más tokens.
- Mejoras en Ingeniería de Software: OpenAI asegura que GPT-5.6 mejora especialmente en ingeniería de software, donde incrementa sus capacidades para resolver tareas más avanzadas de programación, así como flujos de desarrollo complejos.
- Mejoras al usar tu ordenador: La IA está últimamente centrada en los agentes, o sea que no es de extrañar que también se hayan ampliado sus capacidades para trabajar con interfaces y ejecutar tareas dentro de entornos informáticos.
- Un gran salto en diseño: Con solo indicaciones generales, este nuevo modelo puede crear interfaces funcionales y cuidadas. Además, las mencionadas capacidades para usar el ordenador le permiten inspeccionar y refinar el resultado renderizado para detectar fallos visuales antes de entregar el trabajo.
- Mejor investigación científica: Se ha mejorado también esta área, con mejoras orientadas a razonamiento científico y trabajos especializados.
- Mejores trabajos basados en conocimiento: OpenAI destaca avances en trabajos profesionales basados en conocimiento, con el objetivo de ofrecer mejores resultados en tareas complejas realizadas por profesionales. Puede crear presentaciones editables desde cero, y mejorar los resultados cuando sigue plantillas y documentos de referencia para aplicarlo al contenido nuevo.
- Novedades para desarrolladores en la API: En la Responses API, la función Programmatic Tool Calling permite a GPT-5.6 escribir y ejecutar programas en memoria que coordinan herramientas y procesan resultados intermedios. Y la función multiagente, inicialmente en beta, le permite ejecutar subagentes simultáneos y sintetizar su trabajo en una sola petición.
- Novedades de ciberseguridad: Mejoran también las capacidades de ciberseguridad, permitiendo resolver tareas más complejas dentro de este ámbito.
- Más seguridad para la IA: OpenAI refuerza las protecciones frente a actividades de alto riesgo, solicitudes sensibles relacionadas con ciberseguridad y la repetición de posibles usos indebidos. También incorpora el sistema de seguridad más robusto de la historia de GPT, con varias capas de protección para reducir riesgos durante el uso del modelo.
- Pruebas de red teaming automatizado: OpenAI afirma haber dedicado varias semanas al red teaming automatizado, buscando vulnerabilidades y sometiendo el sistema a pruebas de resistencia. Con esto, se ha reforzado el modelo frente a ataques reales antes de su lanzamiento.
- Disponibilidad según tu plan: En ChatGPT, los usuarios Plus, Pro, Business y Enterprise pueden acceder a GPT-5.6 Sol, y los Pro y Enterprise pueden además elegir GPT-5.6 Sol Pro. En ChatGPT Work y Codex, los usuarios Free y Go usan Terra, mientras que los planes de pago pueden elegir entre los tres modelos y ajustar el nivel de esfuerzo de cada uno. El despliegue comenzó el 9 de julio y se completará gradualmente en 24 horas.
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