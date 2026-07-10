GPT-5.6: novedades y todo lo que cambia en ChatGPT con la nueva versión de su modelo de inteligencia artificial

Vamos a decirte cuáles son las novedades de GPT-5.6, la nueva versión del modelo de inteligencia artificial de ChatGPT. Vamos a hacerlo de una manera sencilla, sintetizando en una lista cuáles son las mejoras para que puedas entender qué cambiará cuando el modelo empiece a llegar.

Lo primero que debes saber es que GPT 5.6 llega con tres variantes diferentes, cada una con características propias. Pero todo esto vamos a intentar explicártelo de la manera más sencilla posible.

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Novedades de GPT-5.6

A continuación, vamos a darte una lista con las principales novedades que trae esta nueva versión del modelo de inteligencia artificial de OpenAI. Lo vamos a hacer en formato lista con una breve explicación de cada novedad para que sea más fácil de entender.