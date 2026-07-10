Cazando Gangas en plena época de calor: ofertas en climatizadores evaporativos, móviles Google, proyectores y más

Hoy es viernes de Cazando Gangas tras unas semanas en las que hemos visto muchísimas ofertas y en la que estamos pasando mucho calor. Es por ello por lo que en este artículo hemos querido reunir los mejores chollos en tecnología que hemos visto esta semana, ya sean móviles, proyectores o incluso climatizadores.

Xiaomi Smart Projector L1 Pro por 169,99 euros, un proyector doméstico que viene con Google TV.

por 169,99 euros, un proyector doméstico que viene con Google TV. Google Pixel 10a por 449 euros, el precio más bajo que ha tenido hasta la fecha.

por 449 euros, el precio más bajo que ha tenido hasta la fecha. Orbegozo Air 46 por 79,96 euros, un climatizador evaporativo para sobrellevar mejor el calor del verano.

por 79,96 euros, un climatizador evaporativo para sobrellevar mejor el calor del verano. Redmi Note 15 Pro+ por 359 euros, un móvil que viene con una gran batería.

por 359 euros, un móvil que viene con una gran batería. AirPods Pro 3 por 209 euros, los mejores auriculares TWS de Apple.

Xiaomi Smart Projector L1 Pro

MediaMarkt está celebrando su 27 aniversario con una campaña bastante atractiva donde el Xiaomi Smart Projector L1 Pro tiene una de las mejores ofertas. Por 169,99 euros, hablamos de un proyector que viene con Google TV, lo que permite que podamos instalar apps como Netflix. También incorpora altavoces, proyecta imagen con una diagonal de entre 40 y 120 pulgadas y ofrece una resolución de 1.920 x 1.080p.

Google Pixel 10a

Si te gusta el color frambuesa y quieres llevarlo en un móvil, Amazon tiene muy rebajado el Google Pixel 10a, un excelente móvil para los 449 euros que cuesta ahora mismo (es su precio mínimo). Eso sí, solo está de oferta en este color. Viene con 256 GB de almacenamiento interno, incorpora el procesador Tensor G4 y su pantalla ofrece una tasa de refresco de 120 Hz.

Orbegozo Air 46

Ahora que estamos atravesando una época muy calurosa, conviene que tengamos en cuenta si necesitamos o no un dispositivo que nos permita sobrellevar mejor el verano. El Orbegozo Air 46 ahora mismo cuesta 79,96 euros en El Corte Inglés (al mismo precio en Amazon, aunque la tienda tardará unos días en enviarlo. Se trata de un climatizador evaporativo que además tiene función de ventilador y humidificador, incorpora un depósito de seis litros y cuenta con temporizador de hasta siete horas.

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Redmi Note 15 Pro+

Si el móvil de Google no te convence por el color frambuesa o porque es demasiado caro, mucho ojo al Redmi Note 15 Pro+ de Xiaomi que ahora se encuentra en MediaMarkt por 359 euros. Destaca sobre todo por su gran batería de 6.500 mAh con carga rápida de 100W, pero también por su pantalla compatible con Dolby Vision y HDR10+ o su procesador Snapdragon 7s Gen 4.

AirPods Pro 3

También en El Corte Inglés (y otras tiendas) podemos encontrar de oferta los mejores auriculares TWS de Apple. Hablamos de los AirPods Pro 3 que han bajado hasta los 209 euros. Son unos auriculares que entregan una excelente calidad de sonido, su cancelación de ruido es muy buena, la batería dura aproximadamente entre seis y siete horas con la cancelación activa de ruido y vienen con un sensor de frecuencia cardiaca.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Nintendo, Orbegozo, Google, Apple

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