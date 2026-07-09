Las Big Tech chinas tienen un plan: la mayor apuesta de su historia a las fabricantes de chips nacionales

China ha definido una serie de pasos para convertirse en la primera potencia mundial. Dentro de esa hoja de ruta entra la soberanía tecnológica y, para lograr el objetivo, es necesaria una inversión mayor en tecnología local. El campo de batalla actual es el de los chips de IA, un segmento que Nvidia domina con mano de hierro, pero si hay una forma de cambiar la tendencia es con tecnología y dinero, mucho dinero.

Y China ha encontrado sus tres caballos ganadores.

En corto. China es un mercado gigante para Nvidia. Con las Big Tech occidentales en su bolsillo (aunque Anthropic y Meta están mirando a Samsung con buenos ojos para los chips de inferencia para la era de la IA agéntica), a Nvidia le faltaba el otro gran pastel. China es un mercado valorado en 50.000 millones de dólares para quien consiga posicionarse como líder en el segmento de los chips de IA, pero el problema para Nvidia es que no lo tiene nada fácil.

Debido a problemas burocráticos por parte de EEUU y de la propia China, Nvidia está un poco en tierra de nadie. Mientras tanto, las empresas nacionales han ido posicionándose, presentando sus alternativas y GPU para el entrenamiento de esta tecnología. Y con la orden de apostar por el producto nacional, las empresas chinas lo tienen claro. Como leemos en Business Times, las Big Tech chinas invierten ahora mismo un 30% anual de su presupuesto en aceleradores de IA nacionales, pero ese gasto pasará a un 46% durante los próximos doce meses.

Los caballos. Algunas de estas Big Tech están creando sus propios chips, o ya los tienen. Es el caso de Alibaba o Tencent, que serían una especie de Meta o Google: ofrecen un producto al usuario, a otras empresas y, además, tienen sus propios centros de datos con sus chips hechos en casa. Sin embargo, hay otras empresas que están más enfocadas en la creación del hardware para alimentar los centros de datos internos y de esas otras grandes compañías.

Es el caso de Hygon Information Technology o de Cambricon Technologies, pero también de Huawei. Las tres ofrecen plataformas de IA que se están volviendo cada vez más importantes en un contexto en el que los chips H20 de Nvidia diseñados específicamente para China son cada vez más difíciles de encontrar debido a esa orden nacional de priorizar el hardware hecho en casa.

La ventaja de estas compañías es que ya no se trata de potencia bruta, que es una de las ventajas que tenía Nvidia (aunque Nvidia es mucho más, ya que también tiene una completa suite de software y demás), sino de velocidad y baja latencia. Para la IA agéntica, el alto ancho de banda para una transferencia rápida de datos es esencial, y ese parece ser un punto en el que las empresas chinas de hardware se están centrando.

Los Ascend. Lo interesante del asunto es que esa estrategia no es un plan a futuro y ya se está poniendo en práctica. Zhipu AI, por ejemplo, es una empresa que ya ha entrenado su modelo GLM-5 de más de 740.000 millones de parámetros íntegramente con los Ascend 910C de Huawei. Además, la compañía china se encuentra trabajando en el desarrollo de los chips Ascend 950 y 960 que prometen alcanzar la paridad con las arquitecturas más modernas de Nvidia.

Y los supernodos. Por otro lado, Huawei sigue empujando el supernodo Atlas 950. Presentado hace unos meses, se trata de un clúster de hasta 9.192 NPUs Ascend 950DT por sistema con hasta 1.152 TB de memoria unificada. Es, según la compañía, un competidor directo del rack NVL144 de Nvidia, consiguiendo 6,7 vecces más potencia de cómputo que el de la empresa estadounidense.

Está pensado tanto para entrenamiento como para inferencia y, aunque despierta dudas por la eficiencia energética por unidad de cómputo frente al de Nvidia, lo que está claro es que es un producto del que las Big Tech chinas podrán 'tirar' para sus futuros modelos. Huawei está paseando la plataforma por el mundo y la próxima cita la tiene en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2026 de Shanghái Se usen las soluciones de Nvidia o no, lo que está claro es que la intención es priorizar el hardware nacional.

China va a invertir casi 300.000 millones de dólares para construir centros de datos en los próximos cinco años para impulsar la IA en todos los sectores de la sociedad. Por su parte, al menos el 80% de la tecnología básica, donde entran los chips, serán suministradas por compañías nacionales. Como ya han apuntado varios (Jensen Huang entre ellos), el veto de EEUU a China era el peor movimiento que podían hacer porque sólo consiguieron una cosa: dar alas a su desarrollo tecnológico acelerado.

En Xataka | Huawei está muy cerca de un gran hito tecnológico. Y tiene muy claro qué se lo ha permitido: el veto de EEUU