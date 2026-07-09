Hoy, el 99% de la población mundial ha estado bañada por luz solar durante unos minutos al mismo tiempo: es tan curioso que para algunos debería ser festivo

Puede que hayas visto por redes sociales alguna publicación en la que se menciona que el 8 de julio, alrededor de las 11:15 UTC, el 99% de la población mundial se encuentra bañada por la luz del sol. El autor de una de estas publicaciones señala en X que esto debería tener un nombre y, de paso, ser festivo. No seré yo quien rechace su idea de convertirlo en día de fiesta. Pero, ya que nos ponemos, seamos estrictos: esto pasa durante casi dos meses al año. ¿Quién quiere una sola jornada festiva pudiendo tener unas largas vacaciones?

Fact check. En 2022, cuando se hizo viral la primera publicación , la página web de astronomía timeanddate analizó el contenido de la misma, confirmando que, efectivamente, el 8 de julio ocurre exactamente lo que dice. El 99% de la población mundial está iluminada por la luz solar al mismo tiempo durante unos minutos. Sin embargo, un año más tarde hicieron un nuevo análisis en el que señalaron que, en realidad, se trata de un fenómeno mucho más largo, ya que ocurre entre el 18 de mayo y el 17 de julio. Desde entonces, otras publicaciones sobre el 8 de julio se han seguido publicando en redes, haciendo caso omiso al hecho de que no es una fecha excepcional en el calendario. De todos modos, aunque se trate de un periodo más largo de lo que dicen las redes, no deja de ser interesante.

Asimetría. La población mundial no está distribuida de forma homogénea entre los dos hemisferios terrestres por varios motivos. Para empezar, el 68% de la tierra firme y por lo tanto habitable está en el hemisferio norte. Además, en este hay más oportunidades de trabajo, por lo que a lo largo de los años muchas personas han emigrado hasta ahí. Como consecuencia, aproximadamente el 88% de la población mundial vive en el hemisferio norte. Eso lleva a que, durante todo el año, haya momentos en los que coincide más de un 90% de la población iluminada por el astro rey.

Los motivos. El ecuador es una línea fija que separa el hemisferio norte del sur y tiene una inclinación de 90º con respecto a los polos. Por otro lado tenemos el terminador, que es otra línea imaginaria que separa la mitad del planeta que está bajo la luz del sol de la mitad que se encuentra a oscuras. Si la Tierra no estuviese inclinada, ambas líneas coincidirían; pero, a causa de la inclinación del eje terrestre, solo coinciden en los equinoccios. El resto del año son distintas, de ahí que no haya siempre la misma cantidad de personas bañadas por luz solar. Aunque normalmente es el 90% de la población la que coincide bajo el Sol, hay una época del año en la que el terminador se sitúa justo entre la zona más densamente poblada y la que menos lo está. Eso deja a un 99% de personas que, durante unos minutos, ven algo de claridad sobre el horizonte.

Solo unos minutos. Se calcula que esto ocurre entre las 11:00 y las 11:03 UTC, aunque hay cálculos que apuntan a un inicio a las 11:15 UTC, que coincidiría con la publicación de Internet. En ese breve periodo de tiempo, solo permanecerán totalmente a oscuras Australia, Nueva Zelanda y una parte del sudeste asiático y la Antártida.

No todos tiene la misma luz del sol. Cabe destacar que, aunque se habla de un 99% de personas bajo la luz del sol, no todas están igual de iluminadas. Para que se pueda contabilizar este 99% es importante tener en cuenta tanto a quienes se encuentran en lugares con el Sol alto en el cielo como quienes ya han pasado el atardecer y solo ven la luz que asoma sobre el horizonte después de que nuestra estrella se haya ocultado por debajo. Sigue siendo luz, aunque obviamente los niveles de iluminación no son los mismos.

En definitiva, las publicaciones de internet tenían razón, pero no es algo tan especial como de solo un día. Durante dos meses, hay un porcentaje altísimo de la población que ve la luz solar al mismo tiempo. En los días cercanos al 18 de mayo y el 17 de julio puede que sea más bien un 98% que un 99%, pero, en general, es casi toda la humanidad bañada al mismo tiempo por la luz de nuestra estrella. Hoy llegas tarde, pero mañana también será uno de esos días, así que, a las 13:00 hora peninsular española, mira al cielo y recuerda que casi todo el mundo en el planeta está viendo la misma luz que tú.

Imágenes | Reddit

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