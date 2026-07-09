170 despedidos, 21 millones de deuda y decenas de coches sin entregar: el destrozo que deja Cobendai a su paso

Casi un centenar de personas siguen esperando el coche que compraron y pagaron hace meses al Grupo Cobendai, la red de concesionarios de Hyundai, Peugeot, Suzuki, Subaru, KGM y MG en la Comunidad de Madrid que se ha hundido entre impagos, un preconcurso de acreedores y el despido de toda su plantilla. Algunos clientes desembolsaron el dinero en noviembre de 2025 y, siete meses después, ni tienen su vehículo ni saben cuándo lo tendrán.

Qué ha pasado. El Grupo Cobendai entró en preconcurso de acreedores a finales de abril, según cuenta El País. Desde entonces, la compañía dejó de responder llamadas y correos, sus talleres se quedaron sin suministros y los concesionarios comenzaron a vaciarse de coches.

En paralelo, la empresa abrió un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para sus 170 trabajadores, una negociación que ha terminado sin acuerdo. Según afirma El Español, la compañía ha optado por despedir a toda la plantilla mediante despidos "objetivos" por causas económicas, productivas y organizativas.

Choque. Por un lado, los trabajadores llevan sin cobrar desde marzo, y por otro, los clientes que pagaron sus coches por adelantado no los han recibido aún. Cobendai llegó a ser un referente en su sector. Y es que tal y como explican en El Español, en 2025, Hyundai Motor España le concedió el premio Dealer of the Year, por su volumen de ventas y atención al cliente. Menos de un año después, la misma empresa arrastra una deuda de unos 21 millones de euros, según detallaba un trabajador anónimo a El País.

En detalle. A mediados de abril, Cobendai anunció que empezaría a entregar los vehículos pendientes a los cerca de 150 afectados que denunciaban la situación. Entre finales de abril y mediados de mayo llegó a repartir más de un centenar de coches, pero las entregas se frenaron en seco y dejaron a entre 30 y 40 personas sin el suyo, según contaba Francisco José Murcia, uno de los clientes afectados, a El País, cuyo padre pagó 25.900 euros al contado en noviembre.

A ese grupo se suman unos 40 compradores de la marca MG a través de los concesionarios ASIMCO, también integrados en Cobendai. Uno de ellos, Silvia Corchero, reservó su coche el 26 de noviembre y pagó 21.500 euros en enero sin que la matriculación llegara a producirse nunca, según explicaba el medio.

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Entre líneas. Ni Hyundai ni MG son responsables directos de la gestión de Cobendai, pero ambas marcas se han visto arrastradas por la crisis del concesionario y han empezado a ofrecer soluciones parciales. Hyundai España contaba a El País que quedan entregas pendientes y aseguró estar estudiando "de manera individualizada" cada caso, además de insistir en que el problema responde a "una mala gestión financiera" ajena a la marca.

MG, por su parte, señaló que hace seguimiento de la situación y ofrece asesoramiento legal a los clientes que lo soliciten. Ambos fabricantes han empezado a entregar coches de sustitución, aunque con condiciones, pues MG exige una fianza de 500 euros y limita el uso a 3.000 kilómetros mensuales, según explicaba Corchero. Para muchos afectados, se trata de un parche que no resuelve el fondo del problema.

Y los trabajadores, ¿qué? La plantilla despedida arrastra entre tres y cuatro nóminas sin cobrar y solo ha recibido un anticipo de 500 euros desde marzo, según denunciaba a El País un empleado anónimo. La abogada que representa a los trabajadores en la negociación del ERE, identificada como Ana, explicaba a El Español que ahora la principal duda es cuándo podrán recuperar ese dinero, y apuntaba que buena parte de esas cantidades tendrá que reclamarse al FOGASA, el fondo estatal que garantiza salarios impagados en caso de insolvencia empresarial, un trámite que suele demorarse.

Imagen de portada | Carlos Bustillo (Google Maps)

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