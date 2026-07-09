Por fin, Toledo tiene su app de transporte. Solo ha costado una década de tropiezos digitales y colas analógicas

Yurni es la nueva aplicación oficial del transporte urbano de Toledo. Acaba de ser presentada por el Ayuntamiento de la ciudad y va de la mano del Grupo Ruiz con una promesa concreta. Si las buscas en Google Play Store o la tienda de Apple y lees "Yurni Linares" es porque, en efecto, la aplicación comenzó ofreciendo servicio en el pueblo de Jaén. Ahora llega a la meca del Corpus con la intención de resolver desaguisados del pasado, acabar con el vía crucis de COPI, permitir recargar la tarjeta desde el móvil y ofrecer horarios fiables en tiempo real.

A la tercera va la vencida. Yurni llega con funciones que en 2026 deberían ser obvias: consultar tiempo real y tiempo teórico de llegada, planificar rutas según transbordos y duración, recargar las titularidades, comprar billetes QR y gestionar un monedero virtual sin tener que andar tecleando cada vez el número de la tarjeta. De hecho, la idea del servicio es integrar la recarga junto a métricas como las calorías quemadas o el CO₂ ahorrado en cada viaje.

Antes del lanzamiento la probaron unas 150 personas —incluyendo usuarios de la ONCE— y la valoración media subió del 4,5 sobre diez de la app anterior a un 7,9, señal de que al menos la interfaz y la estabilidad han dejado de ser el chiste recurrente en la parada. Porque había días donde ni una sola marquesina cumplía con la estimación. Se estiman entre 80.000 y 90.000 descargas.

De ‘Toledo Bus’ a COPI. Yurni empezó en 2017, cuando GMV desarrolló para Unauto y el Ayuntamiento la app Bus Toledo, integrada en el Sistema de Ayuda a la Explotación. Era, de facto, la que usaba cualquier toledano que no optara por Google Maps o Apple Maps. Aprovechando el GPS embarcado y paneles informativos en paradas, la aplicación funcionaba a ratos.

El Ayuntamiento insiste en que esta vez la herramienta ha sido "validada por los usuarios". Así que es "no sé cuándo pasa el bus" ahora debería resolverse con un vistazo la cual, de paso, corrija la tendencia de los horarios fantasma e incidencias mal comunicadas que desembocaba en quejas constantes, ya estuvieras esperando en Zocodover, en el polígono de Santa María de Benquerencia, viniendo de Azucaica o esperando por el Paseo de la Rosa de Santa Bárbara.

Nueva oferta urbana. En 2024, la ciudad estrenó COPI Toledo, desarrollada por Vanwardia en colaboración con Unauto y Grupo Ruiz, presentada como solución integral de movilidad urbana con información en tiempo real y planes para integrar otros modos de transporte en una única plataforma.

¿Y cómo funciona? Como casi todas: nada más abrir la app se vincula a un número de teléfono —aunque puedes usarla sin login—, recibes un SMS y se crea una cuenta asociada. Puedes pedir que lance alertas de cambios de rutas y horarios y la aplicación pedirá permisos de geolocalización para recomendar paradas más cercanas. El resto es tan sencillo como introducir el destino y recibir una estimación de tiempo de llegada.

Toledo crece; sus carreteras, no. Toledo sufre desde hace años una congestión preocupante en cuestión de circulación vial. A las constantes obras en el casco se han sumado los tapones en las rotondas anexas al nuevo Hospital Universitario, retrasando cada mediodía en hasta una hora la llegada de los estudiantes a sus hogares. Pero es que los números son claros: durante 2025, Toledo marcó cifras históricas de más de 1,6 millones de pernoctaciones y casi 1 millón de viajeros en los once primeros meses, batiendo 2024 que ya fue en sí un año récord.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Toledo es, además de la quinta provincia española donde más crece el turismo, una ciudad en auge: de 86.070 habitantes a 1 de enero de 2023 a los casi 100.000 actuales, con cierta concentración en áreas habitualmente más despobladas —Valparaíso, La Legua y los Cigarrales de Vistahermosa—. Sin embargo, el diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible señaló que solo el 7% de los trayectos internos en Toledo ciudad se realizan en autobús urbano, lo que fomenta la congestión. El desajuste entre oferta y demanda se estima como la causa principal.

Las carencias más graves se dan en el polígono industrial, Vía Tarpeya y urbanizaciones periféricas como San Bernardo, donde hay que caminar varios kilómetros para llegar a una parada urbana.

Una gestión muy irregular. Durante los últimos dos años, medios locales han documentado el descontento general por el mal funcionamiento de la app. El gerente de Unauto reconoció que se habían precipitado con el lanzamiento, obligando a actualizar la app apenas tres meses después para hacer más visibles los horarios. En diciembre de 202025, una caída de servidor dejó fuera de servicio tanto la aplicación como la web de recarga de tarjetas, obligando a volver al ticket físico o al pago a bordo con tarjeta bancaria.

En ese ciclo de promesas tecnológicas, las tarjetas nominativas vivieron su propia batalla de las Navas de Tolosa: a inicios de 2026, el gobierno local de PP y Vox decidió mantener la bonificación del 40% en el billete solo para empadronados, obligando a crear una tarjeta especial para ellos, mientras el resto se quedaba con el 20% estatal. El bonobús para no empadronados subió de 0,38 a 0,51 euros por trayecto y el abono mensual general pasó de 20,40 a 27,20 euros, con el mensaje explícito de que las ayudas debían concentrarse en “los vecinos”.

Consecuencias inesperadas. Por ejemplo, ya no es posible tickar por otra persona. Porque además de pedir copias del DNI y, en el caso de menores, libro de familia u otros documentos, se han pedido fotos que nunca han llegado a insertarse en las nuevas tarjetas. FACUA calificó de "ilegal y abusivo" el proceso, por la cesión de datos a una empresa privada.

Y, tras la denuncia, Ayuntamiento y concesionaria rectificaron permitiendo el formulario y envío por correo electrónico, pero todavía miles de personas tuvieron que pasar por la pequeña oficina de Unauto, colapsándola justo en plena operación salida de Semana Santa. En pleno siglo XXI, 15.000 personas pasaron por un único punto en poco menos de un mes. Para rematar, se priorizó a quienes hicieron el trámite online, frente a los espartanos que llevaban desde febrero haciendo cola —de hasta dos horas—.

Verano y frecuencias laxas. Como en cualquier ciudad española, el horario de verano reduce la frecuencia en torno a un 30%. Entre finales de junio y principios de septiembre, líneas clave como la 1, 61 y 62 saltan de cada 10-15 minutos a media hora. Tal y como he escuchado en algunas paradas, la línea 91 es como el río Guadiana: nunca sabes cuándo va a aparecer. Y todavía queda resolver qué sucederá con las aplicaciones antiguas, si las descontinuarán y si conviene desinstalarlas ya.

Yurni espera cambiar parte de esta problemática. Al ser una plataforma tipo MaaS (Mobility as a Service) intentará agrupar rutas, tiempos, recarga de tarjetas y compra de billetes en un único entorno. El turismo y la ciudadanía local se beneficiarían por igual de esto. Desde el Ayuntamiento dicen “haber aprendido” de etapas pasadas. Toledo fue pionera en montar paneles solares y apps de bus, pero se perdió en una década de soluciones a medias. Si todo se conduce adecuadamente, a la tercera irá la vencida.

Imagen | Ayuntamiento de Toledo

En Xataka | El problema de Toledo: el AVE a Extremadura lleva casi 20 años bloqueado por un viaducto que nadie quiere construir

En Xataka | La crisis de vivienda en España es tan grande que en Toledo los conventos han tenido una idea: convertirse en caseros



