🎧 ¡Últimas horas! Sorteo de unos JBL Live 780NC!
HOY SE HABLA DE

MediaMarkt está liquidando estos teléfonos Google Pixel 10 Pro XL y 10a en su outlet, con algunos modelos a estrenar

Gran precio para ambos móviles, con el Pixel 10a marcando incluso un nuevo precio mínimo histórico

Mediamarkt Outlet Google Pixel
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
Linkedin
628 publicaciones de Juan Lorente

MediaMarkt tiene un outlet al que se accede a través de eBay y donde podemos encontrar dispositivos de todo tipo a muy buen precio. En esta ocasión nos vamos a centrar en teléfonos móviles y, más concretamente, en los Pixel de Google. ¿Estás buscando uno de los mejores móviles de Google hasta la fecha? Pues quizás te interese este Google Pixel 10 Pro XL: sale por 849,15 euros.

Google Pixel 10 Pro XL, Piedra lunar, 256 GB, 16 GB RAM, 6.8" Super

Google Pixel 10 Pro XL, Piedra lunar, 256 GB, 16 GB RAM, 6.8" Super

PVP en MediaMarkt — 999,00 PcComponentes — 1.199,00
Reacondicionados
Outlet de MediaMarkt (a través de eBay) — 849,15
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si prefieres una alternativa más económica, pero que también esté dentro del ecosistema de Google, entonces puede que te encaje mejor el Google Pixel 10a. Os lo trajimos hace unos días a uno de sus mejores precios, pero hoy sale incluso más barato en el outlet de MediaMarkt: lo puedes comprar por 439 euros y está a estrenar.

Google Pixel 10a - 7 años de Nuevas actualizaciones y Funciones, más de 30 Horas de batería, Asistente de Cámara, Gemini Live, Seguridad de Pixel - Gris Niebla, 128GB

Google Pixel 10a - 7 años de Nuevas actualizaciones y Funciones, más de 30 Horas de batería, Asistente de Cámara, Gemini Live, Seguridad de Pixel - Gris Niebla, 128GB

PVP en Outlet de MediaMarkt (a través de eBay) — 439,00 PcComponentes — 445,99 Amazon — 449,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Gran precio para uno de los mejores móviles de Google

Google Pixel 10 Pro Xl Pivot

Este Google Pixel 10 Pro XL es un dispositivo de exposición de alguna de las tiendas de MediaMarkt. Pese a esto, vamos a tener la garantía legal correspondiente y el envío es gratuito. Además, MediaMarkt ofrece un período de 30 días de devolución en el caso de que haya algún problema.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA
Gana estos JBL Live 780NC
Gana estos JBL Live 780NC con Xataka Xtra
Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo
Suscríbete a Xtra
El Google Pixel 10a, frente a frente con su familia Pixel 10: este es el móvil que yo elegiría
En Xataka
El Google Pixel 10a, frente a frente con su familia Pixel 10: este es el móvil que yo elegiría

Este Pixel es una opción top si buscas un teléfono grande y quieres una experiencia Android pura. El Google Pixel 10 Pro XL destaca por su pantalla OLED de 6,8 pulgadas con un buen brillo pico de 3.300 nits, por lo que la podremos ver bien incluso en exteriores. En su interior va el chip Tensor G5, uno que no es tan potente como otras opciones de gama alta, pero que ofrece muy buen rendimiento. 

Esta versión del dispositivo cuenta con 256 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM, algo que, unido a sus siete años de actualizaciones garantizadas, va a hacer que tengamos un móvil longevo. A esto hay que sumarle un apartado fotográfico que rinde a un gran nivel, muchas herramientas de inteligencia artificial y una batería de 5.200 mAh bien optimizada.

⚡ EN RESUMEN: pixel 10a del outlet de mediamarkt

 LO MEJOR

  • Es el mejor de los Pixel 10: Aunque los otros Pixel 10 son muy buenos móviles, este les gana en tamaño de pantalla y batería.
  • Siete años de actualizaciones: Es un móvil de gama alta que recibirá soporte hasta dentro de muchos años, lo que hace que no tengamos que preocuparnos de renovar móvil en una larga temporada.

❌ LO PEOR

  • Es un teléfono de exposición: Es un teléfono que ha estado expuesto en una tienda con todo lo que ello conlleva.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android de gama alta, quieres uno de Google y tu objetivo es gastar lo mínimo posible.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres comprar un móvil totalmente nuevo o prefieres esperar a que baje en alguna de sus configuraciones con más almacenamiento.
Carrefour deja a precio de outlet este aire acondicionado portátil sin obras perfecto para estancias grandes
En Xataka Smart Home
Carrefour deja a precio de outlet este aire acondicionado portátil sin obras perfecto para estancias grandes

También te puede interesar

XIAOMI 17 - Smartphone de 12+512GB, Lentes óptica Leica Summilux, Snapdragon 8 Elite Gen 5, HyperAI, 1 año de garantía Extra, Cargador no Incluido, Negro (Versión ES)

XIAOMI 17 - Smartphone de 12+512GB, Lentes óptica Leica Summilux, Snapdragon 8 Elite Gen 5, HyperAI, 1 año de garantía Extra, Cargador no Incluido, Negro (Versión ES)

Hoy en Amazon — 799,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
XIAOMI POCO X8 Pro - Smartphone de 8+256GB, Dimensity 8500-Ultra, batería de 6500 mAh, Sensor Sony IMX882 de 50MP con OIS, 1 año de garantía Extra, Cargador no Incluido, Negro (Versión ES)

XIAOMI POCO X8 Pro - Smartphone de 8+256GB, Dimensity 8500-Ultra, batería de 6500 mAh, Sensor Sony IMX882 de 50MP con OIS, 1 año de garantía Extra, Cargador no Incluido, Negro (Versión ES)

Hoy en Amazon — 329,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt, Google, Xataka

En Xataka | Mejores móviles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y diez modelos recomendados

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios