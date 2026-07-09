MediaMarkt está liquidando estos teléfonos Google Pixel 10 Pro XL y 10a en su outlet, con algunos modelos a estrenar

MediaMarkt tiene un outlet al que se accede a través de eBay y donde podemos encontrar dispositivos de todo tipo a muy buen precio. En esta ocasión nos vamos a centrar en teléfonos móviles y, más concretamente, en los Pixel de Google. ¿Estás buscando uno de los mejores móviles de Google hasta la fecha? Pues quizás te interese este Google Pixel 10 Pro XL: sale por 849,15 euros.

Si prefieres una alternativa más económica, pero que también esté dentro del ecosistema de Google, entonces puede que te encaje mejor el Google Pixel 10a. Os lo trajimos hace unos días a uno de sus mejores precios, pero hoy sale incluso más barato en el outlet de MediaMarkt: lo puedes comprar por 439 euros y está a estrenar.

Gran precio para uno de los mejores móviles de Google

Este Google Pixel 10 Pro XL es un dispositivo de exposición de alguna de las tiendas de MediaMarkt. Pese a esto, vamos a tener la garantía legal correspondiente y el envío es gratuito. Además, MediaMarkt ofrece un período de 30 días de devolución en el caso de que haya algún problema.

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Este Pixel es una opción top si buscas un teléfono grande y quieres una experiencia Android pura. El Google Pixel 10 Pro XL destaca por su pantalla OLED de 6,8 pulgadas con un buen brillo pico de 3.300 nits, por lo que la podremos ver bien incluso en exteriores. En su interior va el chip Tensor G5, uno que no es tan potente como otras opciones de gama alta, pero que ofrece muy buen rendimiento.

Esta versión del dispositivo cuenta con 256 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM, algo que, unido a sus siete años de actualizaciones garantizadas, va a hacer que tengamos un móvil longevo. A esto hay que sumarle un apartado fotográfico que rinde a un gran nivel, muchas herramientas de inteligencia artificial y una batería de 5.200 mAh bien optimizada.

⚡ EN RESUMEN: pixel 10a del outlet de mediamarkt ✅ LO MEJOR Es el mejor de los Pixel 10: Aunque los otros Pixel 10 son muy buenos móviles, este les gana en tamaño de pantalla y batería.

Aunque los otros Pixel 10 son muy buenos móviles, este les gana en tamaño de pantalla y batería. Siete años de actualizaciones: Es un móvil de gama alta que recibirá soporte hasta dentro de muchos años, lo que hace que no tengamos que preocuparnos de renovar móvil en una larga temporada. ❌ LO PEOR Es un teléfono de exposición: Es un teléfono que ha estado expuesto en una tienda con todo lo que ello conlleva. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android de gama alta, quieres uno de Google y tu objetivo es gastar lo mínimo posible. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres comprar un móvil totalmente nuevo o prefieres esperar a que baje en alguna de sus configuraciones con más almacenamiento.

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