OpenAI acaba de lanzar GPT-Live: el modo de voz de ChatGPT ha aprendido a escuchar, callarse y responder mejor

Greg Brockman empezó el directo de OpenAI haciendo algo muy sencillo: hablar con ChatGPT y cortarle mientras respondía. Lo que importaba no eran las preguntas, sino la reacción del sistema. En lugar de detenerse con un corte seco, como podía ocurrir en experiencias anteriores, en la demo la voz pareció ajustar la interrupción de una forma más natural. Era una demostración breve, pero servía para mostrar la promesa de GPT-Live: que el modo de voz de ChatGPT no solo hable mejor, sino que sepa cuándo responder, cuándo esperar y cuándo callarse.

GPT-Live es el nombre elegido por OpenAI para esta nueva etapa del modo de voz de ChatGPT. No se trata únicamente de una capa de sonido más pulida, sino de una familia de modelos diseñada para procesar la conversación de otra manera. Una arquitectura llamada full-duplex permite que la IA escuche mientras genera una respuesta, algo que, según la compañía, reduce la rigidez de los turnos tradicionales.

Desde 2022, OpenAI ha ido desplazando la relación con sus modelos desde el teclado hacia formas de interacción cada vez más cercanas. ChatGPT marcó un antes y un después en la relación masiva con los modelos de texto; las primeras funciones de voz añadieron una capa más natural; y GPT-4o llevó esa ambición a una experiencia mucho más expresiva, inevitablemente asociada a ‘Her’. El anuncio de GPT-Live llega después de ese recorrido. Su promesa no es solo sonar más humana, sino resolver una fricción menos espectacular y más importante: cómo mantener una conversación sin que parezca una sucesión de comandos.

La voz de ChatGPT ya no funciona solo por turnos

Para entender el cambio hay que mirar cómo funcionaban las generaciones anteriores. OpenAI explica que el primer modo de voz de ChatGPT era un sistema en cascada: un modelo transcribía la voz, otro generaba la respuesta y un tercero la convertía de nuevo en audio. El modo avanzado de voz redujo esa fricción al procesar y generar audio dentro de un único modelo, pero seguía operando por turnos. GPT-Live cambia esa lógica: ya no trabaja solo con mensajes separados, sino con una interacción continua que le permite decidir varias veces por segundo si debe hablar, escuchar, pausar o usar una herramienta.

Entonces, ¿que podremos hacer en la práctica? Pues bien, la compañía liderada por Sam Altman da varios ejemplos. Podremos interrumpir con una pregunta, hacer una pausa para pensar o pedirle al sistema que hable más despacio. La voz también puede responder con señales breves como “mmm” o “sí” para indicar que sigue escuchando, y la compañía asegura que ha mejorado su capacidad para centrarse en la voz del usuario cuando hay ruido de fondo. A eso se suman las nueve voces de ChatGPT remasterizadas para GPT-Live, respuestas visuales en forma de tarjetas para consultas como el tiempo, deportes, bolsa y otros datos rápidos, además del soporte para búsqueda, memoria, imágenes y subida de archivos.

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La otra pieza importante está en lo que ocurre cuando la conversación exige algo más que una respuesta rápida. OpenAI explica que GPT-Live puede delegar búsquedas web, razonamiento o tareas más complejas en sus modelos frontera, mientras mantiene viva la conversación con el usuario. En el lanzamiento, esa capa de apoyo será GPT-5.5, aunque la compañía dice que irá actualizando el modelo usado en segundo plano a medida que publique nuevas generaciones. El modo de voz de ChatGPT también permitirá elegir entre niveles de razonamiento: Instant para respuestas rápidas, y Medium o High cuando haga falta dedicar más tiempo a pensar.

La compañía sostiene que el salto no se limita a una impresión de uso. En sus evaluaciones internas, GPT-Live-1 y GPT-Live-1 mini (la versión más pequeña del modelo que aterriza en cuentas gratuitas) aparecen por encima de el modo de voz avanzado en conversaciones comparadas de cinco a diez minutos, tanto en preferencia general como en fluidez, interrupciones, turnos y sensación de naturalidad. OpenAI también cita avances en razonamiento científico, búsqueda agente y tareas de soporte telefónico simuladas. Eso sí, estos resultados sirven como referencia inicial, pero proceden de la propia OpenAI y tendremos que ver qué impacto tienen en la vida real.

GPT-Live empieza a desplegarse desde hoy para usuarios de ChatGPT en iOS, Android y ChatGPT.com. OpenAI habla de un despliegue global y no menciona una exclusión específica para la Unión Europea, aunque conviene mantener el matiz: en otros despliegues de funciones de IA ha habido dudas o retrasos en la región. GPT-Live-1 será el modelo por defecto para los usuarios de Go, Plus y Pro, mientras que las cuentas gratuitas, como decimos, usarán GPT-Live-1 mini. La API llegará más adelante, sin fecha concreta por ahora.

Ahora bien, también hay una limitación importante en el lanzamiento: GPT-Live no admite por ahora voz con vídeo ni pantalla compartida en ChatGPT, aunque OpenAI dice que trabaja para introducir esas capacidades más adelante.

Imágenes | OpenAI

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