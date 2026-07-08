Estos son todos los invitados confirmados para la San Diego Comic-Con Málaga 2026

La cuenta atrás para la Comic-Con de este año, que se celebrará entre los próximos 1 y 4 de octubre de 2026 en Málaga, ha comenzado. Aunque aún no hay un programa completo, sí que tenemos una apabullante lista de medio centenar de invitados confirmados, que irá creciendo en los próximos meses. De momento podemos abrir boca con una buena cantidad de intérpretes y creadores a los que podrás ver en directo en Málaga.

Allá va la lista completa de invitados hasta el momento, que iremos ampliando con sucesivos anuncios:

Cine y televisión

Karl Urban — Protagonista de 'The Boys' y 'Dredd', con papeles también en 'El Señor de los Anillos' y 'Star Trek'. 1 y 2 de octubre.

Protagonista de 'The Boys' y 'Dredd', con papeles también en 'El Señor de los Anillos' y 'Star Trek'. 1 y 2 de octubre. Michael Rooker — Actor en 'Guardianes de la Galaxia', 'The Walking Dead', y legendario Henry Lee Lucas en 'Henry, retrato de un asesino'. 1 y 2 de octubre.

Actor en 'Guardianes de la Galaxia', 'The Walking Dead', y legendario Henry Lee Lucas en 'Henry, retrato de un asesino'. 1 y 2 de octubre. Sean Gunn — Parte del elenco de 'Guardianes de la Galaxia'. 1 y 2 de octubre.

Parte del elenco de 'Guardianes de la Galaxia'. 1 y 2 de octubre. Jason Lee — Actor de 'Me llamo Earl', voz de Syndrome en 'Los Increíbles' y habitual de Kevin Smith. 1 y 2 de octubre.

Actor de 'Me llamo Earl', voz de Syndrome en 'Los Increíbles' y habitual de Kevin Smith. 1 y 2 de octubre. Kevin Smith — Director y guionista de 'Clerks', 'Dogma' y 'Tusk'. 1 y 2 de octubre.

Director y guionista de 'Clerks', 'Dogma' y 'Tusk'. 1 y 2 de octubre. Mira Sorvino — Actriz ganadora del Óscar por 'Poderosa Afrodita'. 1 y 2 de octubre.

Actriz ganadora del Óscar por 'Poderosa Afrodita'. 1 y 2 de octubre. John DiMaggio — Actor de voz de Bender en 'Futurama' y Jake en 'Hora de Aventuras'. 2 y 3 de octubre.

Emily Rudd — Protagonista de la adaptación de 'One Piece'. 2 de octubre.

Protagonista de la adaptación de 'One Piece'. 2 de octubre. Iñaki Godoy — Coprotagonista de la adaptación de 'One Piece'. 2 de octubre.

Coprotagonista de la adaptación de 'One Piece'. 2 de octubre. Lukas Robert Ettlin — Director y productor de la serie 'One Piece'. 2 de octubre.

Director y productor de la serie 'One Piece'. 2 de octubre. Richard Dean Anderson — Protagonista de 'MacGyver' y 'Stargate SG-1'. 3 y 4 de octubre.

Protagonista de 'MacGyver' y 'Stargate SG-1'. 3 y 4 de octubre. Kristian Nairn — Actor de 'Juego de Tronos'. 3 y 4 de octubre.

Actor de 'Juego de Tronos'. 3 y 4 de octubre. Sean Astin — Intérprete de Sam Gamyi en 'El Señor de los Anillos'. 3 y 4 de octubre.

Intérprete de Sam Gamyi en 'El Señor de los Anillos'. 3 y 4 de octubre. Elijah Wood — Intérprete de Frodo Bolsón en 'El Señor de los Anillos'. 3 y 4 de octubre.

Intérprete de Frodo Bolsón en 'El Señor de los Anillos'. 3 y 4 de octubre. Deborah Ann Woll — Actriz de 'Daredevil' y rolera. Fecha no especificada.

Actriz de 'Daredevil' y rolera. Fecha no especificada. Casper Van Dien — Actor de la saga 'Starship Troopers'. Fecha no especificada.

Actor de la saga 'Starship Troopers'. Fecha no especificada. Denise Richards — Actriz de la saga 'Starship Troopers'. Fecha no especificada.

Actriz de la saga 'Starship Troopers'. Fecha no especificada. Dina Meyer — Actriz de la saga 'Starship Troopers'. Fecha no especificada.

Actriz de la saga 'Starship Troopers'. Fecha no especificada. Michael Ironside — Actor de la saga 'Starship Troopers'. Fecha no especificada.

Actor de la saga 'Starship Troopers'. Fecha no especificada. Jake Busey — Actor de la saga 'Starship Troopers'. Fecha no especificada.

Actor de la saga 'Starship Troopers'. Fecha no especificada. Natasha Liu Bordizzo — Actriz de 'Ahsoka'. Fecha no especificada.

Actriz de 'Ahsoka'. Fecha no especificada. Dan Fogler — Actor de 'The Walking Dead' y 'Animales fantásticos'. Fecha no especificada.

Actor de 'The Walking Dead' y 'Animales fantásticos'. Fecha no especificada. Denise Gough — Actriz de 'Andor'. Fecha no especificada.

Actriz de 'Andor'. Fecha no especificada. Christopher Lambert — Actor de 'Los Inmortales' y 'Mortal Kombat'. Fecha no especificada.

Actor de 'Los Inmortales' y 'Mortal Kombat'. Fecha no especificada. Kevin Sussman — Actor de 'Big Bang Theory'. Fecha no especificada.

Actor de 'Big Bang Theory'. Fecha no especificada. Ali Plumb — Periodista y crítico de cine de BBC Radio 1. Fecha no especificada.

Videojuegos, rol y juegos de mesa

David Jones — Diseñador de 'Lemmings' y productor de 'Grand Theft Auto'. Los cuatro días.

Diseñador de 'Lemmings' y productor de 'Grand Theft Auto'. Los cuatro días. Jeremy Crawford — Diseñador de las ediciones 4 y 5 de 'Dragones y Mazmorras'. 1 al 4 de octubre.

Diseñador de las ediciones 4 y 5 de 'Dragones y Mazmorras'. 1 al 4 de octubre. Reiner Knizia — Diseñador de más de 700 juegos de mesa. Todos los días menos el domingo.

Manga

Yoichi Takahashi — Mangaka creador de 'Capitán Tsubasa'. Los cuatro días.

Mangaka creador de 'Capitán Tsubasa'. Los cuatro días. Shin'ichirō Watanabe — Creador de 'Cowboy Bebop' y 'Samurai Champloo'. 3 y 4 de octubre.

Creador de 'Cowboy Bebop' y 'Samurai Champloo'. 3 y 4 de octubre. Yoshihiro Ueda — Director de animación de 'Dragon Ball'. 1 y 2 de octubre.

Director de animación de 'Dragon Ball'. 1 y 2 de octubre. Akira Yamaoka — Compositor musical de 'Silent Hill'. 1 y 2 de octubre.

Cómic

John Romita Jr. — Dibujante de 'Spider-Man' y 'Kick-Ass'. Firmará el segundo cartel oficial, aún no revelado. Los cuatro días.

Dibujante de 'Spider-Man' y 'Kick-Ass'. Firmará el segundo cartel oficial, aún no revelado. Los cuatro días. Dan Mora — Dibujante de 'Batgirl o Doctor Strange'. Fecha no especificada.

Dibujante de 'Batgirl o Doctor Strange'. Fecha no especificada. Michael Golden — Dibujante de 'Micronautas' y 'Nam'. Los cuatro días.

Dibujante de 'Micronautas' y 'Nam'. Los cuatro días. Stefano Caselli — Dibujante de 'Vengadores' y 'Spider-Man'. Fecha no especificada.

Dibujante de 'Vengadores' y 'Spider-Man'. Fecha no especificada. Rick Leonardi — Dibujante de 'X-Men' y 'Spider-Man 2099'. Fecha no especificada.

Dibujante de 'X-Men' y 'Spider-Man 2099'. Fecha no especificada. Juanjo Guarnido — Dibujante de 'Blacksad'. Fecha no especificada.

Dibujante de 'Blacksad'. Fecha no especificada. Pat Mills — Fundador de '2000 AD', creador de 'Nemesis the Warlock' o 'Marshall Law'. Fecha no especificada.

Fundador de '2000 AD', creador de 'Nemesis the Warlock' o 'Marshall Law'. Fecha no especificada. Laia López — Ilustradora de 'Royalty Witches' y 'Mystical'. Fecha no especificada.

Ilustradora de 'Royalty Witches' y 'Mystical'. Fecha no especificada. Philip Kennedy Johnson — Guionista de 'Las Crónicas de Fellspyre' o 'The Last God'. Fecha no especificada.

Carmen Carnero — Dibujante de 'Capitán América' y 'Miles Morales: Spider-Man'. De viernes a domingo.

Dibujante de 'Capitán América' y 'Miles Morales: Spider-Man'. De viernes a domingo. Chris Condon — Dibujante de 'Ultimate Wolverine' y 'The Last Stand'. Los cuatro días.

Dibujante de 'Ultimate Wolverine' y 'The Last Stand'. Los cuatro días. Pepe Larraz — Dibujante de 'La Dinastía de X'. De viernes a domingo.

Dibujante de 'La Dinastía de X'. De viernes a domingo. Álvaro Martínez Bueno — Dibujante de 'Justice League Dark' y 'Batman'. Los cuatro días.

Dibujante de 'Justice League Dark' y 'Batman'. Los cuatro días. Michael Walsh — Dibujante de 'Comeback' y 'The Silver Coin'. Los cuatro días.

Dibujante de 'Comeback' y 'The Silver Coin'. Los cuatro días. David Messina — Dibujante de 'Catwoman'. Fecha no especificada.

Dibujante de 'Catwoman'. Fecha no especificada. Jorge Jiménez — Dibujante de 'Supersons' y 'Superman Rebirth', autor del póster de regalo para asistentes y de un print especial comisionado por SDCC Málaga, revelado en el Panel Cero. Los cuatro días.

Otros

Helen Chen — Directora de arte y diseñadora de producción en 'Las guerreras K-Pop' y 'Raya y el último dragón'; autora del primer cartel oficial. Los cuatro días.

Directora de arte y diseñadora de producción en 'Las guerreras K-Pop' y 'Raya y el último dragón'; autora del primer cartel oficial. Los cuatro días. Destripando la Historia (Pascu y Rodri) — Concierto en directo y panel especial en la jornada de clausura. 4 de octubre.

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