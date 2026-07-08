A la pregunta de qué español tiene el semen de mayor calidad, la respuesta está clara: no son los madrileños

El semen también tiene geografía. Y en España, Madrid no sale bien parado. Partamos de que la calidad del semen lleva décadas en picado. En España ha caído un 28% en solo 15 años, un 78% si valoramos las últimas dos décadas. Es decir, se produce una concentración de espermatozoides tan baja que implica menos de la mitad que en los años 70. Y sigue en regresión constante. Con este caldo de cultivo, la pregunta es: ¿y qué región está sobrellevando mejor este descenso?

El alcohol y el café no tienen nada que ver. La investigación analizó a 386 hombres atendidos en siete clínicas de fertilidad españolas —como, por ejemplo, el Instituto Bernabeu— entre 2024 y 2025. Tras ajustar variables como el índice de masa corporal, el ejercicio y el consumo de alcohol, tabaco o café, los autores observaron que los varones del norte registraban los mejores parámetros seminales, incluso cuando sus hábitos eran similares a los de otras regiones. Esto nos da una pista para hablar de contaminación, desigualdad ambiental y salud pública.

Los resultados han sido presentados en el 42.º congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE). Y en él podemos encontrar diferencias claras en la calidad seminal según la zona en la que viven los donantes. Los que ganan esta partida son los residentes del norte, con Asturias y Cantabria muy por delante de Madrid y del centro peninsular. Pero hay letra pequeña.

Más ágiles, más rápidos. Llama la atención el recuento total de espermatozoides móviles, casi el doble en el norte que en la zona centro. En datos: 94,35 millones de media en comparación con 50,11 millones del área central. Este índice habla de salud: “la región norte también presentó la mayor concentración media de espermatozoides (80,96 millones/ml) y motilidad espermática (44,79%), en comparación con el 55,4% en el sur de España y el 53,4% en el centro”.

Si la dieta, el ejercicio o el consumo de sustancias no dibujan por sí solos este mapa de calidad seminal, ¿qué lo hace? Las primeras conjeturas apuntan a una población que respira peor, bebe e incorpora de forma involuntaria a su organismo parte de la contaminación atmosférica, mezcla de tóxicos industriales y agrícolas, donde destacan disruptores endocrinos en plásticos, pesticidas y cosméticos de uso cotidiano.

Fuera del tiesto. Más allá de España, el patrón se repite: los estudios con hombres fértiles en ciudades como Copenhague, París, Edimburgo y Turku ya mostraban a comienzos de los 2000 que los finlandeses tenían las mayores concentraciones espermáticas mientras los daneses registraban los valores más bajos, con variaciones también en movilidad según la ciudad.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Si echamos un ojo a los análisis retrospectivos de donantes franceses encontramod diferencias significativas dentro del propio país, en volumen, concentración y número total de espermatozoides. El norte vuelve a ganar. En general, los hombres del oeste nórdico presentan peor calidad seminal que los del área báltica, en paralelo a una mayor incidencia de cáncer testicular, otro "marcador de estrés reproductivo" masculino.

¿Mejor semen es igual a más embarazos? No necesariamente, pero casi. Tengamos en cuenta que, aunque la relación con la fertilidad no es lineal, por debajo de ciertos umbrales de concentración y movilidad, la probabilidad de embarazo espontáneo desciende considerablemente.

Para entender qué significa "mejor semen", conviene bajar un nivel. Según la Organización Mundial de la Salud, los valores de referencia se miden en concentración (millones de espermatozoides por mililitro), volumen de eyaculado, porcentaje de espermatozoides móviles y proporción de espermatozoides con morfología considerada normal. Hay que distinguir entre espermatozoides progresivos (la vanguardia que avanza de forma eficaz), frente a los no progresivos y completamente inmóviles. En morfología se evalúa la forma de cabeza, pieza intermedia y cola (flagelo), ya que las alteraciones anatómicas pueden dificultar la fecundación.

Plásticos y fertilidad. Por cierto: que los guantes de nitrilo y látex suelten micropartículas plásticas y contaminen mediciones ambientales no invalida que la presencia de disruptores endocrinos en tejido humano no afecte a la fertilidad masculina. La evidencia es sólida. Por ejemplo, un estudio de 2023 que analizaba 6 testículos humanos y 30 muestras de semen encontró microplásticos tanto en tejido como en fluido: en torno a 0,23 ± 0,45 partículas por mililitro en semen y 11,60 ± 15,52 partículas por gramo de testículo, con tamaños mayoritariamente entre 20 y 100 micras, hallando poliestireno en testículos y polietileno y PVC en semen.

El problema es más amplio. El tabú de la fertilidad masculina, tratada como asunto privado, ha velado problemáticas que pueden investigarse como indicador colectivo. Y este deterioro no responde, o no solo, a la conducta individual. El mayor peso reside en el lugar que habitas, no en los genes que portas. Una pista cardinal: claro que fumar, beber o moverse más o menos importan, pero no depende tanto de decisiones personales. Un debate más político que folclórico (y sanitario y regulatorio).

Un cóctel de bisfenol A, metil, etil, propil y butilparabenos, benzofenonas y metabolitos de ftalatos se asocia directamente a reducciones significativas en motilidad total y progresiva del esperma. Por tanto, que Asturias gane a Madrid no es algo para celebrar, sino para dar la alarma sobre las calidades del agua —tan buena no será—, qué pesticidas se usan cerca y qué mezcla de químicos atraviesa la vida cotidiana. La punta de un iceberg que no reside en quién sale mejor parado, más bien en el coste de quienes quedan peor parados.

Imágenes | Unsplash (1, 2 y 3)

En Xataka | Ya sabemos cuánto nos masturbamos en el trabajo los españoles (y lo que es más importante: qué comunidades ganan)

En Xataka | Si te preocupa la calidad de tus espermatozoides, la ciencia tiene una receta clara para ti: eyacula más