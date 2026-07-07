"Ahora somos SpaceXAI": las dos empresas de Elon Musk se fusionan porque a Wall Street le pirra la simplicidad

SpaceX ya no es SpaceX y xAI ya no es xAI. En lugar de eso la empresa ha decidido fusionar ambas denominaciones, y a partir de ahora pasa a llamarse SpaceXAI. Ese nuevo nombre deja algo muy claro: la empresa se está vendiendo a Wall Street como una empresa de IA que además lanza cohetes, no al revés.

Una fusión que estaba cantada. SpaceX compró xAI —y con ella, tanto el modelo de IA Grok como la red social X— a principios de febrero. Lo hizo en una operación con un movimiento de acciones al 100% que valoró a SpaceX en un billón de dólares y a xAI en 250.000 millones de dólares. El cambio de nombre es sobre todo un "remate" de marketing sobre esa fusión de facto. La estrategia tiene como uno de sus probables argumentos la una simplificación que sin duda gustará en Wall Street: Musk ha creado muchas empresas que parecían operar de forma independiente, así que irlas consolidando da esa visión de un propósito y objetivo unificado.

Esto no va solo de imagen. Tras la fusión que se produjo en febrero había una razón clara: el sueño de los centros de datos orbitales. Musk lleva tiempo hablando de cómo la infraestructura terrestre no puede satisfacer la demanda eléctrica global de la IA, y SpaceX ya ha solicitado permiso a la FCC para desplegar hasta un millón de satélites que funcionen como nodos de cómputo en órbita baja. Tener por tanto a SpaceX y a xAI totalmente fusionadas también por su denominación simplifica todo ese ecosistema.

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La salida a bolsa ayuda. La decisión llega poco después de que SpaceX debutara en bolsa en junio con la mayor OPV de la historia. Recaudó 75.000 millones de dólares y obtuvo una valoración de 1,77 billones de dólares.

¿El cuento de la lechera? Antes de salir a bolsa SpaceX habló del "mercado direccionable" (Total Addressable Market, TAM), una estimación del tamaño total del negocio al que podrían acceder si capturasen el 100% de la demanda y la cifra es colosal: 28,5 billones de dólares, de los cuales 26,5 billones corresponderían a la IA, 1,6 billones en conectividad (Starlink) y solo 370.000 al segmento espacial.

Parte de la animación de la "fusión" entre ambos nombres mostraba este aspecto.

Grok y Cursor como piezas de futuro. Grok sigue y seguirá operando bajo el paraguas de SpaceXAI, y por supuesto también se mantienen los acuerdos de infraestructura ya firmados. El más importante, el que Anthropic firmó recientemente y por el que pagará 1.250 millones de dólares mensuales a SpaceXAI por acceso a cómputo en los centros de datos Colossus. Google pagará 920 millones mensuales por lo mismo. La otra pieza de futuro es Cursor, el agente de IA para programar que es clave para que la compañía logre infiltrarse en empresas.

Y Tesla, ¿qué? Desde que se cerró la fusión con SpaceX, se especula en Wall Street con un futuro plausible: que Tesla sea la siguiente en desaparecer como empresa independiente. La propia presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, reconoció el día de la salida a bolsa que existe una clara "convergencia" entre ambas compañías, aunque evitó hablar de fechas. Ambas colaboran ya en proyectos como el ambicioso Terafab, y Tesla mantiene una inversión de 2.000 millones de dólares en SpaceX que, tras la fusión con xAI, ya ha generado una plusvalía sobre el papel de en torno al 64% debido a la subida del valor de las acciones de SpaceX.

Una opción muy fuerte. Esa "fusión" con Tesla parece ciertamente probable. El analista de la consultora Wedbush Dan Ives estima que hay un 80% de probabilidades de que el movimiento llegue a producirse, y la plataforma de apuestas Kalshi maneja en estos momentos una probabilidad del 51% de que ese movimiento llegue antes de mayo de 2027. Parte del trabajo previo está ya hecho en la práctica: ambas empresas comparten ingenieros y ambas se enfrentan a cuellos de botella en forma de suministro de energía y refrigeración para sus sistemas de IA.

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