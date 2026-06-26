SpaceX ya ha lanzado más satélites que toda la humanidad junta. Y va a seguir siendo así durante mucho tiempo

SpaceX ha salido a Bolsa hace apenas unos días, por lo que ese es el principal tema de conversación en torno a la compañía espacial de Elon Musk. Sin embargo, mientras tanto, ha batido un récord que ha pasado mucho más desapercibido. Según ha explicado en su cuenta de Twitter el ex directivo de la industria espacial Christian Keil, SpaceX ha lanzado ya al espacio más satélites que toda la humanidad junta.

Cifras colosales. A fecha de 12 de junio, cuando se hizo la publicación, SpaceX había lanzado al espacio un total de 15.262 satélites. La suma de satélites lanzados por todas las agencias, públicas o privadas, desde que comenzó la carrera espacial en 1957, es 15.138. Lo más curioso es que SpaceX existe desde 2002, por lo que ha hecho en poco más de 2 décadas lo mismo que todos los humanos dedicados al espacio en 70 años.

Avances en cohetes. Buena parte del éxito de SpaceX se debe a los avances logrados en la fabricación y reutilización de cohetes. Su primer lanzamiento exitoso tuvo lugar en 2008, con Falcon 1. Venía de 3 lanzamientos fallidos y la empresa estaba en la cuerda floja. Un cuarto fallo podría haberle supuesto la quiebra. Sin embargo, todo salió bien y apenas dos años después llegó el primer gran coloso de la compañía: Falcon 9. Según relatan desde Space, solo en 2025 este cohete se ha lanzado 165 veces. La mayor parte de los lanzamientos han ido cargados con satélites para la constelación Starlink, en la que Elon Musk espera llegar a tener 40.000 satélites. Salvo que otra compañía se ponga las pilas de forma súbita, no parece que SpaceX vaya a perder el récord.

Más lanzamientos. Además de los satélites Starlink, SpaceX está ahora muy enfocada en su carrera espacial a la Luna y Marte. Ya son uno de los dos socios privados principales del Programa Artemis, pero no dejan de lado su sueño individual de viajar a los dos objetivos espaciales más codiciados por el ser humano. Eso supondrá muchos lanzamientos, pero también lo harán los centros de datos que Elon Musk quiere lanzar en su afán por diversificar la compañía y convertirla en un gigante de la inteligencia artificial. Espera llegar a colocar un millón de centros de datos en el espacio. Los lanzamientos se harían con su cohete Starship, que aún está en fase de pruebas, aunque debe avanzar rápido para cumplir los pasos pactados con la NASA para Artemis III.

La mayoría de lanzamientos van cargados con satélites

Solo satélites. No debemos confundir el lanzamiento de satélites con el de cohetes en general. Por ahora, el récord batido por SpaceX ha sido en torno al lanzamiento de satélites. Si tenemos en cuenta las naves con cualquier fin, la suma de toda la humanidad ha lanzado más. Ciñéndonos a los lanzamientos, solo la Unión Soviética llevó a cabo más de 2.000, mientras que SpaceX está detrás de 682 lanzamientos. Es cierto que los lanzamientos de SpaceX están más concentrados en el tiempo, pero su récord se basa en que cada cohete suele ir cargado con muchos satélites.

Aun así, el ritmo no para y Elon Musk ya ha manifestado en alguna ocasión su interés en lanzar más de mil naves Starship al año. Si eso se cumple, no tardaría en superar a la Unión Soviética y, quizás, con el tiempo, a toda la humanidad. Esto de los satélites es solo el principio.

Imagen | SpaceX | U.S. Space Force

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