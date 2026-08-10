"Demasiado complicado para Spielberg": hace 24 años casi vimos una secuela de este clásico de la ciencia ficción de Schwarzenegger

En enero de 1997, Miramax pagó 3,15 millones de dólares por el derecho a rodar una secuela de uno de los mayores éxitos de la década, 'Desafío total'. Pasarían cinco años, tres guiones distintos y otros tantos rechazos de Arnold Schwarzenegger antes de que esa secuela, sencillamente, dejara de existir. Con ese nombre. Porque un guión gemelo, también inspirado en la obra del visionario Philip K. Dick, acabaría siendo dirigido por Steven Spielberg y protagonizado por Tom Cruise.

La primera. 'Desafío Total' llegó a los cines en junio de 1990. Dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, recaudó 261,3 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto de solo 65. Su productora Carolco Pictures exigió una secuela casi de inmediato. El problema era cómo continuar la historia del protagonista, Douglas Quaid sin repetir el truco central de la película: la duda de si todo había sido un implante de memoria.

El informe de la minoría. Ese era el título del relato de Philip K. Dick cuyos derechos compró a comienzos de los noventa Gary Goldman, coguionista de 'Desafío Total', con intención de dirigirlo él mismo como una modesta película de serie B. Pidió a Verhoeven que se sumara como productor ejecutivo y éste aceptó tras leer el relato. De hecho, le preguntó si aquello podía funcionar como secuela de 'Desafío Total'.

Pues sí. La idea encajaba mejor de lo que cabría esperar. 'Desafío total' ya insinuaba que los mutantes marcianos tenían poderes de clarividencia, así que convertirlos en los precogs del relato de Dick planteaba un curioso puente entre las dos historias (nada extraño en la obra de Dick: novelas como 'Ubik' o 'Un ojo en cielo' también habrían encajado como secuelas sin problemas). Goldman y Ron Shusett, que por contrato tenía derecho a escribir el primer borrador de cualquier secuela, firmaron el guion.

Schwarzenegger estaba a bordo, Verhoeven iba a dirigir, y todo apuntaba a que sería la siguiente gran producción del actor que entonces dominaba la taquilla mundial. Según Verhoeven, su película difería mucho de lo que acabaría siendo 'Minority Report': "'Desafío total' gira en torno a la pregunta: ¿es esto un sueño o una realidad? 'Desafío total 2' preguntaría: ¿tu vida futura ya está definida y, si conoces ese futuro, puedes cambiarlo o no?. Obviamente hay elementos de 'Terminator' ahí. Un ángulo filosófico, pero probablemente a Spielberg le pareció demasiado complicado, porque luego optaría por la fórmula del thriller"

Una quiebra que viene mal. Carolco nunca llegó a rodar una secuela. El estudio, que ese mismo año había financiado también otro éxito, 'Stargate', se declaró en quiebra el 10 de noviembre de 1995, incapaz de sobreponerse al fracaso de 'La isla de las cabezas cortadas'. Por contrato, los derechos del relato y del primer borrador volvieron a los guionistas, que llevaron el material a 20th Century Fox. Allí, el director Jan de Bont ('Speed'), tras un tiempo intentando mantener su naturaleza de secuela, acabó transformándolo en un proyecto independiente, pero finalmente se estancó.

Una nueva 'Desafío total'. Goldman eliminó en un nuevo guión cualquier rastro de 'Desafío total': sin Quaid, sin Marte, sin Schwarzenegger. De forma paralela y completamente independiente, en enero de 1997 Dimension Films, la división de género de Miramax (suya fue, por ejemplo, la franquicia 'Scream'), pujó 3,15 millones de dólares por los derechos de secuela, precuela y remake de la propia 'Desafío Total', superando a Fox, que se retiró de la puja a los 500.000 dólares.

Sin el peso de 'Desafío Total', el relato llegó a Fox por otra vía, como proyecto independiente. Tom Cruise leyó una versión del guion, se lo hizo llegar a Spielberg, y se puso en marcha con un presupuesto entonces calculado en 80 millones de dólares. El rodaje se retrasó por proyectos de ambos, como 'Misión Imposible 2' o 'Inteligencia Artificial'. 'Minority Report' acabó estrenándose en 2002 y recaudó 358,4 millones de dólares a partir de un presupuesto de 102.

La 'Desafío total 2' que no fue. Mientras tanto, Dimension sí tenía una secuela de verdad entre manos. De nuevo Shusett y Goldman se pusieron manos a la obra para una 'Desafío total 2' oficial, con Schwarzenegger participando de cerca en el desarrollo y un caché en torno a los 20 millones de dólares. Precogs mutantes en un Marte ya independizado de la Tierra eran sus claves, pero Schwarzenegger lo tuvo estancado dos años en su agenda y acabó rechazándolo: lo encontraba demasiado complicado. (Curiosamente, en El sexto día, el actor dio vida a un hombre que descubre que ha sido clonado, "una secuela de Desafío Total con otro nombre" según Goldman).

Curiosamente, nunca hubo una 'Desafío total 2' y el remake que rubricó Sony no tenía ni Marte ni mutantes. Quien sí ha pasado a la posteridad es su guion gemelo, el de 'Minority Report', una película inagotable, sobre todo si seguimos las noticias: en 2020, la policía de Reino Unido probó un sistema real de predicción de delitos que la prensa comparó de inmediato con el sistema de Precrimen de la novela y la película. No hace falta ir a Marte para ver la cara más horrible del futuro.

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