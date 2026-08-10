Pensaba que un aspersor inteligente era una pijotada. Luego probé el Aiper IrriSense 2

Hemos llenado nuestra casa con dispositivos que nos hacen la vida más sencilla y la domótica que hace unos años era más complicada, ha terminado siendo algo al alcance de cualquiera con un móvil. Está ocurriendo lo mismo con el jardín y lo vemos con robots cortacésped o robots limpiafondos. Durante un tiempo vi que había aspersores inteligentes, pero la verdad es que no presté mucha atención porque ya tenemos un sistema de riego que lleva décadas funcionando a la perfección. Y luego probé el Aiper Irrisense 2.

No es esencial para el jardín, pero aunque te guste regar manualmente, es como un arenero automático para los gatos : cuando te vas de casa unos días (sobre todo en verano) te da la tranquilidad de que no se te van a achicharrar las plantas.

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Si tienes un jardín de tamaño contenido con plantas de varios tipos a las que no puedes prestar atención a diario.

Quieres tranquilidad cuando te vas una temporada de casa.

Quieres una cantidad bárbara de opciones y programas para todo tipo de plantas.

❌ No lo compres si...

Tienes un jardín hasta arriba de árboles: la configuración será tediosa y poco efectiva.

No lo quieres poner en el centro del césped: para cortarlo será un engorro.

Necesitas más de uno: se puede ir de precio.

Lo esencial en 30 segundos

El Aiper Irrisense 2 es un aspersor inteligente. No tiene depósito y necesita conexión tanto a la corriente como a una manguera, pero con eso y con una muy buena antena Wi-Fi (de verdad, el alcance me ha sorprendido) nos deja el control total de las sesiones de riego tanto del césped como de las plantas que entren en su amplio radio de acción.

Tiene un cabezal de 360º con capacidad para mandar agua a una distancia de unos 10 metros en línea recta no en un chorro, sino en una dosificación similar al agua de lluvia para no caer de pleno en el césped y erosionar la zona. La cobertura, según Aiper, es de unos 445 m2, y aquí lo realmente interesante es que tienes un control total con el móvil que permite no sólo realizar la programación de riego, sino delimitar zonas, tipos de plantas, cantidad de agua que quieres en cada zona y programar un riego específico para césped, árboles o plantas.

El precio a pagar (más allá de los 400 euros por unidad) es que debes pensar muy mucho dónde lo colocas, ya que el material promocional no muestra ni el cable de corriente ni la manguera, que deben ir conectados sí o sí al dispositivo (hay otros que funcionan con depósito y luz solar) y que molestan si lo pones en una zona por la que pase el cortacésped.

Nuestra experiencia con el Aiper Irrisense 2

Foto: Xataka

Casi plug&play: viene todo montado, sin piezas que instalar, con una cartulina de inicio rápido con el QR de la app y una caja aparte con cuatro estacas para fijarlo al césped, adaptadores para la manguera y un cable de alimentación con certificación IP68 de 10 metros de longitud. Solo hay que elegir sitio, mantener pulsado el único botón que tiene y el emparejamiento con la app es instantáneo por Bluetooth; después se configura el Wi-Fi para controlarlo fuera de casa, aunque cerca del dispositivo esa conexión también va por Bluetooth. No tiene más.

Si lo pones sobre baldosas, al no tener un compresor no se va a volcar si no lo fijas, pero en césped algo más irregular sí te recomiendo que, al menos, pongas las dos estacas delanteras | Foto: Xataka

Prueba y error. Lo más tedioso es encontrar el sitio. Aunque el manómetro llega hasta 100 psi, en la práctica y con mi manguera no se superan los 30 psi al no llevar presurizador, así que el alcance real depende de la presión de casa y de la manguera. En mi caso, unos diez metros en línea recta. El cabezal gira 360º, pero en una esquina no cubría los extremos ni esquivaba un árbol que bloqueaba parte del riego, así que tuve que moverlo hasta otra zona donde cubre casi todo el césped y, sobre todo, el arriate que más me interesaba. Para quien necesite cambiarlo entre dos puntos, la caja incluye un marcador que permite fijar esa segunda posición siempre en el mismo sitio, evitando así tener que delimitar de nuevo las zonas de riego en la app.

Lo que la publi no te muestra. Precisamente, los cables. Excepto en una sola de las imágenes, en las que se ve la manguera y el cable de alimentación cruzando el césped, en el resto de imágenes se ve el dispositivo funcionando como por arte de magia. Puedes pensar que tiene alimentación solar y depósito porque hay modelos que, efectivamente, funcionan así, pero en este caso necesitamos esos dos elementos y te recomiendo no colocar el Irrisense en el centro del jardín porque te va a molestar cuando vayas a cortar el césped. Que sí, siempre puedes desenchufarlo porque es fácil, pero al final es un engorro y si te gastas 400 euros es para no tener que mover más dedos de los necesarios. Así que, ten esto en cuenta.

Foto: Xataka

Invertir en la app es tranquilidad. Merece la pena invertir tiempo en configurar la app, aunque no tenga mucho misterio: cada zona de riego trae su propio tutorial, algo que solo hay que hacer una vez, y permite crear hasta 10 zonas adaptadas por planta, por consumo según la época del año y, sobre todo, por punto de actuación. Con el control remoto en el móvil se dirige el chorro a un punto concreto o se delimita un área ajustando longitud y posición para crear las zonas automatizadas. En este último caso, riega primero el exterior y va bajando la presión hacia el interior, y luego solo queda programar por horas y días. Un fallo pendiente de corregir es que, dentro de un área, no se puede excluir una zona circular interior para que reciba menos agua o ninguna.

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La app funciona bien y es sencilla, pero algo que no me ha gustado es que, en la configuración de área, no permite hacer un rodal para un árbol concreto

Echa un ojo a la presión. Lo decía antes, pero si quieres que llegue al máximo que puede dar, vas a tener que vigilar que las conexiones tanto con la toma de agua del dispositivo como de la casa no presenten fugas. De lo contrario, te puedes perder unos metros de actuación que, al final, suponen un gran bocado de terreno si estamos regando en área. Si no hay presión suficiente, es el mismo dispositivo el que nos avisa, y algo que me ha gustado es que es muy silencioso. Evidentemente, se escucha el pulverizado, pero no es el típico sonido de aspersor.

Manteniendo el botón emparejamos el móvil, si está regando y pulsamos se para y tiene un sensor para que, si está regando y empieza a llover, también se pare automáticamente. Bien pensado esto, pero si hace viento y el agua del propio aspersor moja el sensor, también se parará | Foto: Xataka

Trae dos boquillas, una estándar y otra para baja presión. Y, aunque Aiper promete un riego similar a la lluvia para no erosionar el suelo, en los puntos más lejanos las gotas caen más gordas por la gravedad y pueden golpear con fuerza, así que no lo usaría con plantas delicadas a esos 10-12 metros. Además del sensor de lluvia, si le damos permisos meteorológicos lo podemos configurar para no regar si se esperan vientos fuertes, algo útil porque su pulverización, que es más fina que la de un aspersor normal, ya se dispersaba fuera de lo marcado incluso con brisa ligera.

Maletero de soluciones químicas. Por último, en la parte inferior del cilindro tiene una parte imantada que sirve para colocar una solución química de la marca llamada SoilPulse. Es una bolsa con aditivos y fertilizantes que no hemos podido probar y cuya difusión también se configura en la aplicación. Para lo que puede servir si eso no te interesa es para dejar ahí las boquillas y adaptadores de manguera y poder tirar la caja.

El 'maletero' para la bolsa de solución química... o para guardar algo | Foto: Xataka

Ficha técnica del Aiper Irrisense 2

Aiper Irrisense 2 Dimensiones y peso 22,3 × 26,8 × 58,2 cm Unos 5 kg Cobertura Hasta 442 m2 Distancia máxima de riego Hasta 12 metros Compatibilidad de manguera 16 y 19 mm Alimentación Conexión a la corriente Cable extensor de 10 metros Potencia de 15,75 W Enchufe con certificación IP68 Conectividad Wi-Fi 2,4 GHz Bluetooth Contenido extra Cuatro estacas Marcador de posición Válcula antirretorno Llave Allen para las estacas Precio 399 euros

Aiper Irrisense 2, la opinión de Xataka

El agua, tenga cal o no, va a dejar churretes debido a ese acabado oscuro. Eso es así | Foto: Xataka

En mis pruebas, el Aiper Irrisense 2 se ha mostrado como una opción muy sólida para el cuidado del jardín. Sin cumplir quizá las mejores condiciones de presión, lo cierto es que la boquilla difusora ha hecho bien el trabajo, permitiendo regar la zona que quería regar, pero yendo algo más allá gracias a sus funciones de delimitación de puntos y líneas de riego. Para el césped ya tenemos unos aspersores que cubren todo y estamos contentos con ellos, pero precisamente por la posibilidad de programar esos puntos específicos de riego creo que es una buena inversión.

Irse de casa unos días en verano supone abandonar esas plantas que riegues manualmente, pero con este dispositivo puedes darles "un agua" tanto manualmente como de forma programada. Al final, depende de las necesidades de cada uno, pero funciona bien con una presión estándar para una casa y la app es un gustazo. El "pero" quizá es que es grande y poco discreto. Es necesario para que el chorro llegue más lejos, pero no pasa desapercibido allá donde lo pongas.

Ah, y algo más de flexibilidad a la hora de definir el riego en área sería ideal.

¿Te lo recomiendo?

Depende de dos factores. Si sólo necesitas uno por las características de tu jardín o de lo que quieras regar, por alrededor de esos 400 euros es un buen capricho para tener todo más controlado, sobre todo cuando te vas de casa. Pero si lo quieres como solución definitiva y, sobre todo, si necesitas más de uno... pues no será inteligente, pero una manguera de riego con difusores y aspersores de toda la vida, así como un temporizador para la programación y quizá un enchufe inteligente, hacen el mismo trabajo por una fracción del precio.

¿Funciona? Sí, y estoy contento, pero es de esos dispositivos que, aunque te hacen la vida sólo un poquito más fácil, caen más en el lado del capricho. Si tienes esos 400 euros y nos sabes qué hacer con ellos, pues adelante, claro.

Imágenes | Xataka

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Aiper. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.