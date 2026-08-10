El Gobierno ya está retirando gafas para eclipses por riesgos para la vista: cómo comprobar si las tuyas están en la lista

Las gafas para eclipses se han convertido en un bien preciadísimo en el último mes. Muchísimas personas han salido a la calle o a Internet en busca de una protección adecuada para disfrutar del espectáculo astronómico de este miércoles. Pero, como suele ocurrir cuando algo se vende de forma tan masiva, ya ha habido marcas que han tenido que retirar lotes enteros por no estar debidamente fabricados. Es el caso de Lionstar, la compañía que ha tenido que retirar su modelo LSP1, después de que se haya detectado un problema en su filtro de protección.

Un filtro demasiado oscuro para unas gafas para eclipses. El problema de estas gafas no es que no protejan; sino, en cierto modo, que protegen demasiado. Su filtro es tan sumamente oscuro que no se ve nada. Por eso, podemos tener el impulso de mirar por encima de las gafas para no perdernos el espectáculo. Sabemos que ese es un gesto que nos puede dañar las retinas, por eso no pueden permitirse gafas oscuras. No se trata solo de que no se vea nada. Además son peligrosas.

El origen de la alerta. La alerta que ha llevado a la retirada de las gafas para eclipses de Lionstar ha tenido lugar a través de la Red de Alertas del Ministerio de Consumo del Gobierno de España. Inmediatamente se ha procedido a la retirada de estas gafas, que se habían vendido mayormente en farmacias y ópticas online.

Otros casos similares. Otras gafas para eclipses que se han retirado exactamente por problemas de seguridad son el modelo GP0247 de Opticalia, el modelo O37-R, el modelo QW-50Z1 de Homanaje, el lote 2603-01 de la marca ORRO y las gafas de PELISPAN y ECP EYE CARE PROFFESIONAL. En todos los casos, el resultado es el mismo: se han retirado del mercado y se ha advertido a los consumidores para que, en caso de haberlas comprado, no las utilicen.

Si ya has adquirido unas gafas, no se trata de ninguna de estas, pero quieres tener más tranquilidad, puedes comprobar si hay alguna alerta notificada en el buscador del Ministerio de Consumo.

¿Qué pasa si las tienes? En España, si te venden un producto defectuoso, tienes derecho a la devolución del dinero, según el Real Decreto Legislativo 1/2007. Lógicamente, un producto que ha sido retirado por problemas de seguridad, como estas gafas, es más que defectuoso. Por eso, debes ponerte en contacto con el vendedor que te las suministró para proceder a la devolución.

Si optas por no devolverlas, recuerda no usarlas bajo ningún concepto. Básicamente, no vas a ver nada. Aún estás a tiempo de buscar unas gafas debidamente homologadas con la norma EN ISO 12312-2:2015. En cuanto a las gafas defectuosas, si te vas a deshacer de ellas, recuerda separar la montura de cartón del filtro. El cartón va al contenedor azul, el filtro en el gris de restos.

Imagen | Jason Howell (Unsplash)

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