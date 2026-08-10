Un Google Pixel 10 Pro a precio mínimo, el ventilador Dyson sin aspas y más: estas son las mejores ofertas de la nueva promo de MediaMarkt

Tenemos un poco menos de 24 horas para aprovechar la última promo de MediaMarkt. Ya la hemos visto otras veces, pero esta campaña es un tanto peculiar porque nos permite disfrutar de un 15 % de descuento extra en una cantidad enorme de productos si hacemos nuestra compra desde la aplicación de MediaMarkt, disponible tanto en Android como en iOS.
Dyson Hot+Cool™ HF1 Calefactor y Ventilador Sin Aspas, Calefacción Rápida y Refrigeración Potente, Control por App y Mando, Precalentamiento, Silencioso y Eficiente
Si compramos desde esta, automáticamente recibiremos el descuento en cuestión cuando metamos lo que queramos comprar en el carrito. Se nos abre una ventana muy interesante para renovar dispositivos o electrodomésticos, aunque es un poco complicado encontrar los mejores chollos. Nosotros hemos hecho un recopilatorio con los cinco que más nos gustan:
- Google Pixel 10 Pro por 636,65 euros, precio mínimo histórico para uno de los mejores móviles de Google hasta ahora.
- Monitor MSI MAG 274QP por 322,15 euros, monitor QD-OLED con 240 Hz.
- Ventilador sin aspas Dyson Hot+Cool por 279,65 euros, una opción que puedes usar para refrescar la habitación en verano y calentarla en invierno.
- Tablet Xiaomi Pad 8 por 339,15 euros, una de las mejores tablets calidad-precio que hay.
- Smart TV TCL 55P8L por 451,35 euros, un televisor QD-Mini LED de este 2026 a su precio más bajo hasta la fecha.
Google Pixel 10 Pro
Empezamos con un móvil, en este caso con el Google Pixel 10 Pro. Es una opción muy interesante si buscas un móvil Android compacto que cuenta con una buena pantalla OLED de 6,3 pulgadas (con brillo pico de 3.300 nits y 120 Hz) y un apartado fotográfico de mucho nivel gracias a la IA. Tiene siete años de actualizaciones garantizadas y sale ahora mismo por 636,65 euros.
Google Pixel 10 Pro, Obsidiana, 128 GB, 16 GB RAM, 6.3" Super Actua OLED, Google Tensor G5, 4870 mAh, Android 16
Monitor MSI MAG 274QP
Los monitores OLED cada vez son más asequibles y este MSI MAG es una clara prueba de ello. Se trata de una pantalla que utiliza tecnología QD-OLED para mostrar un negro puro junto a un contraste sobresaliente, por lo que es perfecto para jugar (especialmente, para títulos de un solo jugador). Además, tiene resolución WQHD, 240 Hz de tasa de refresco y un precio de 322,15 euros.
Monitor gaming - MSI MAG 274QP QD-OLED X24, 26.5 " WQHD, 240 Hz, 0.03 ms, QD-OLED, Altura Ajustable, Adaptive Sync, Negro
Ventilador sin aspas Dyson Hot+Cool
También entra dentro de esta promo el Dyson Hot+Cool, un ventilador sin aspas muy versátil. Te va a permitir refrescar tu casa este verano, pero también lo podrás usar el próximo invierno. Al no tener aspas, además, se limpia y mantiene mucho más fácil. Nunca lo habíamos visto a este precio: sale ahora mismo por 279,65 euros.
Dyson Hot+Cool™ HF1 Calefactor y Ventilador Sin Aspas, Calefacción Rápida y Refrigeración Potente, Control por App y Mando, Precalentamiento, Silencioso y Eficiente
Tablet Xiaomi Pad 8
Si estás buscando una nueva tablet y quieres que sea Android, la Xiaomi Pad 8 es de las mejores opciones calidad-precio que hay actualmente. Tiene una buena pantalla de 11,2 pulgadas con 144 Hz y compatibilidad con Dolby Vision, lo que la hace ideal tanto para leer como para ver pelis. Cuenta con 8 GB de RAM, una batería de 9.200 mAh y está disponible por 339,15 euros, uno de sus precios más bajos.
Tablet - Xiaomi Pad 8, 11.2" 3.2K 144Hz Crystal-Clear Display, 8GB RAM, 128GB, Snapdragon 8s Gen 4, 9200mAh, Gray
Smart TV TCL 55P8L
Terminamos esta selección de ofertas con un televisor, en concreto el TCL 55P8L. Este modelo, que es de este mismo 2026, es QD-Mini LED, por lo que podemos esperar colores vivos y un muy buen nivel de brillo (ideal si tu salón es muy iluminado). Además, tiene 144 Hz de tasa de refresco nativa, por lo que es ideal para consolas como PlayStation 5 o Xbox Series X. Con 55 pulgadas de diagonal, está disponible por 451,35 euros.
TV QD-Mini LED 55" - TCL 55P8L, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV, DVB-T2, Dolby Vision·Atmos, 144Hz, Google TV, Negro
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Google, MSI, Dyson, Xiaomi, TCL
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