Mejores tablets 2026: cuál comprar y siete modelos recomendados

No existe la tablet perfecta, sino aquella que mejor se ajusta a nuestras necesidades, expectativas y presupuesto. Si quieres una tablet para estudiar, para ver contenido multimedia, para jugar o incluso para trabajar, en el mercado hay una gran variedad de opciones entre las que elegir. Aun así, en Xataka si tenemos que quedarnos con una, elegimos la Apple iPad Pro de 13".

El Apple iPad Pro es una auténtica bestia encerrada en el cuerpo de una tableta. No en vano, cuenta con 12 GB o 16 GB de RAM y el procesador más potente de la marca, el Apple M5 un chip monstruoso en potencia que además sorprende positivamente por sus prestaciones a la hora de ejecutar modelos de inteligencia artificial.

Sin embargo, no es un dispositivo que destaque solo por su potencia bruta, es una tableta que se comporta casi como un ordenador completo, con el que puedes disfrutar de una fluidez y unas posibilidades que hasta no mucho parecían inimaginables.

Y, por supuesto, con iPadOS 26 como sistema operativo, un software que se caracteriza por su nuevo lenguaje de diseño y por sus ventanas al estilo Mac, y con un conjunto de aplicaciones optimizadas para el hardware y el sistema operativo de Apple.

Todo ello a través de una una pantalla táctil OLED Ultra Retina XDR de 11" o 13" con resolución 2.420 x 1.668 píxeles y tecnología ProMotion (entre 10 y 120 Hz).

Además, la marca de la manzana mordida ha potenciado la conectividad de su tableta estrella con componentes ya probados en otros de sus productos, algo que no supone una revolución, pero sí que implica una gran mejora. A saber, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, conectividad 5G opcional y USB-C 4/Thunderbolt.

A todo lo anterior, hay que sumarle las posibilidades que le aportan complementos como el Apple Pencil y el Magic keyboard de cara a aplicaciones de diseño gráfico y productividad.

Eso sí, su precio no está al alcance de todos los bolsillos. No en vano, el modelo más básico (con 128 GB de capacidad de almacenamiento y sin compatibilidad con redes de telefonía móvil) supera los 1.300 euros.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Apple iPad Pro 13" Si quieres disfrutar de la mejor experiencia iPadOS y no tienes limitaciones de presupuesto. Viene con el procesador Apple M5. La versión más básica cuesta más de 1.300 euros. 1.599 € Samsung Galaxy S11 Ultra Si quieres una tablet Android prémium para consumo multimedia y productividad. Viene con el S Pen y cargada de herramientas de IA. Para algunos usuarios, puede resultar demasiado grande y la carga rápida es de solo 45 W. 1.151,81 € OnePlus Pad 3 Si buscas una tableta potente y con una gran pantalla, adecuada para productividad y para jugar a videojuegos, pero no tienes un presupuesto muy elevado. Ofrece una excelente relación calidad-precio y su carga rápida es de 89 W. OxygenOS 15 no termina de aportar mucho para tareas de productividad. 539,99 € Xiaomi Pad 8 Pro Si buscas una tablet buena, bonita y barata. A pesar de ser una tablet realmente potente, presenta un diseño ligero y delgado. Viene sin cargador y la versión más básica tan solo cuenta con 128 GB de capacidad de almacenamiento. 474,90 € Lenovo Legion Tab Gen 5 Si buscas una tablet prémium pensada para ofrecer la mejor experiencia gaming. Su pantalla de 8,8" 3K PureSight LCD con hasta 165 Hz de tasa de refresco. Es considerablemente más cara que su predecesora. 799,01 € Huawei MatePad 12 x Si buscas una tablet para trabajar y estudiar, y no te importa adaptarte a un nuevo sistema operativo (HarmonyOS 4.2). Su excelente pantalla PaperMatte de 12,6 pulgadas con una densidad de 240 ppi. No disponen de los servicios y las apps de Google preinstaladas. 579,99 € Honor MagicPad4 Si quieres una tableta todoterreno y con una buena relación calidad-precio. Se prsenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 5 y 16 GB de memoria RAM. Viene con demasiadas aplicaciones preinstaladas (aunque se pueden borrar). 799 €





Por qué destacan

Las mejores tablets del mercado se caracterizan por integrar lo último en tecnología y materiales de mayor calidad. Si quieres acertar con el modelo que necesitas, te conviene conocer cuáles son los aspectos más importantes de estos dispositivos. Te los resumimos a continuación.

Diseño y materiales. En las gamas más altas es habitual encontrar tablets fabricadas con aluminio, un material que, entre otras cosas, le da a los equipos electrónicos una apariencia más prémium, y que además ayuda a aumentar la durabilidad del dispositivo y facilita una mejor disipación del calor.

Además, en esta gama de precios, puedes encontrar modelos bastante grandes y con baterías de gran capacidad que sin embargo son realmente ligeros, lo que facilita su transporte y una experiencia de uso más cómoda.

Por último, hay que destacar que este tipo de tablets suelen contar con chasis más rígidos y mejor ensamblados.

Pantalla. A la hora de valorar la pantalla de una tablet, el tamaño, la resolución y el tipo de panel son las tres primeras características en las que debes fijarte. Por supuesto, tampoco tienes que olvidarte del brillo.

Sin embargo, cuando hablamos de dispositivos prémium como los que hemos incluido en esta selección también hay otras cuestiones que tienes que tener en cuenta. Así, por ejemplo, la pantalla PaperMatte del Huawei MatePad 12 x permite disfrutar de una experiencia de escritura y dibujo muy parecida a la del papel que puede marcar la diferencia a la hora de elegir entre esta tablet u otra.

En cuanto al tamaño, es muy habitual encontrar dispositivos con paneles con diagonales en torno a las 10 pulgadas, un valor que asegura un buen equilibrio entre ligereza, comodidad, versatilidad y confort visual.

No obstante, si quieres la tablet para diseño gráfico, edición de vídeo o fotográfica, te puede convenir más apostar por modelos con 12" o 13". Es cierto que en ese caso puede perder transportabilidad, pero a cambio ganas una pantalla más grande para disfrutar de una experiencia más parecida a la de un portátil.

El tipo de panel normalmente es mejor que sea OLED (u AMOLED) que LCD porque por lo general la diferencia de la calidad de imagen es verdaderamente perceptible. Y es que los paneles OLED y AMOLED destacan por ofrecer negros más puros, un contraste mayor y colores más realistas. Por ello, suelen ser mejores para multimedia y alto rendimiento.

Si bien la resolución es una de las características fundamentales en las tablets, lo cierto es que si quieres hilar fino en lo que realmente deberías fijarte es en la densidad de puntos por pulgada, es decir, en la relación entre la resolución y el tamaño de la pantalla.

Un valor que actualmente se considera óptimo es de 300 ppp. Y es que aunque nuestros ojos pueden percibir densidades mayores, es a partir de 300 ppp cuando se alcanza un nivel de detalle lo suficiente bueno como para disfrutar de una muy buena experiencia de visualización. De ahí que si quieres una tablet para aplicaciones de dibujo digital, ilustración o edición fotográfica profesional, te convenga buscar una cuyo valor sea lo más cercano a ese valor.

A modo de referencia, la densidad de puntos por pulgada del Apple iPad Pro 13 es de 264 ppp y la de la Samsung Galaxy S11 Ultra es de 239 ppp.

Si quieres la tablet para jugar a juegos muy exigentes gráficamente, lo recomendable es que la tasa de refresco sea de 144 Hz o incluso de 165 Hz. De este modo, podrás disfrutar de una experiencia de juego más fluida.

Por último, tienes que comprobar que el nivel de brillo del panel sea lo suficientemente alto, ya que de ello va a depender la experiencia de visualización en situaciones con luz solar directa. En ese sentido, te conviene que el brillo pico sea como mínimo de 900 nits. De todos modos, a partir de los 600 nits se puede considerar que la experiencia es ya decente.

Procesador. A día de hoy el procesador más potente que podemos encontrar en una tablet es el Apple M5. El chip del iPad Pro está por encima de los procesadores que encontramos en las tablets Android tanto en potencia bruta CPU/GPU como en eficiencia energética.

Además, hay que tener en cuenta iPad OS está optimizado específicamente para M5 y que aplicaciones, como Procreate, aprovechan mucho mejor el hardware de Apple.

Entre los procesadores que podemos encontrar en las tabletas Android, los que mejor rendimiento bruto ofrecen actualmente son el Qualcomm Snapdragon 8 Elite de la Xiaomi Pad 8 Pro y de la OnePlus Pad 3, y el más reciente Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5 de la Lenovo Legion Tab.

Por su parte, los MediaTek Dimensity 9400, 9400+ y 9500 sobresalen en eficiencia y en gaming, destacando en rendimiento sostenido y por ofrecer una experiencia gaming estable.

RAM. Actualmente, un valor mínimo de RAM que debes considerar es de 6 u 8 GB. Sin embargo, disponer de más memoria RAM siempre es una buena opción. Más aún si tienes pensado utilizar la tablet para aplicaciones profesionales, como edición gráfica, multitarea o para jugar a videojuegos de última generación.

De hecho, actualmente, puedes encontrar muchos modelos que ofrecen incluso hasta 16 GB de RAM. Con valores más altos de memoria RAM, te aseguras que la tablet va a seguir ofreciendo un buen rendimiento durante más tiempo y que no se va a quedar obsoleta en unos pocos años.

Batería. A la hora de valorar la batería de una tablet, tienes que considerar tanto la autonomía como su sistema de carga rápida. En lo que respecta a la autonomía, no te debes dejar llevar solo por el valor de su capacidad, ya que la autonomía también depende de otros factores como el tipo de pantalla, la optimización del sistema y la eficiencia energética del procesador.

De todos modos, al final, en la práctica, la duración real de la batería de un dispositivo va a acabar dependiendo del uso que hagas del mismo. No obstante, para un uso mixto, la autonomía por lo menos debería ser de entre 8 y 12 horas.

En cuanto a la carga rápida, al menos debería ser de 45 W, si bien idealmente te conviene que sea superior. En este aspecto, destaca especialmente la OnePlus Pad 3 con un sistema de carga rápida de 80 W.

Conectividad. Además de la conectividad Wi-Fi (algunos modelos como la Galaxy Tab S11 Ultra ya incorporan conectividad Wi-Fi 7), Bluetooth (5.0 o superior) y de la compatibilidad con redes 4G o 5G en el caso de que optes por un modelo LTE, es importante que la tablet disponga de al menos un puerto USB-C (afortunadamente, gracias Unión Europea ya hasta los iPad lo tienen), lector de tarjetas microSD, conectores para teclado y accesorios, como el Smart Connector de Apple, e incluso si es posible jack de auriculares 3,5 mm.

Cámaras. Al contrario de lo que ocurre con los smartphones, las cámaras de las tablets no suelen recibir tanta atención. Más allá de que algunos usuarios las utilicen para tomar fotografías o grabar vídeos de forma ocasional, su uso más habitual es para realizar videollamadas.

Para este tipo de uso, conviene asegurarse de que la cámara frontal ofrezca una resolución de al menos 12 megapíxeles y cuente con un gran angular, ya que de este modo puede encuadrar mejor a varias personas o permite moverse con mayor libertad durante la llamada.

Aun así, los modelos de las gamas más altas suelen incorporar sistemas de cámaras más avanzados. De hecho, es cada vez más común encontrar tablets con capacidad de grabación en 4K o con funciones adicionales como el escáner LiDAR del iPad Pro, el cual no solo permite medir distancias también mejora las prestaciones de las aplicaciones de realidad aumentada.

Otras opciones a considerar

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Probablemente la mejor alternativa Android sea la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, una tableta prémium que, con un procesador MediaTek Dimensity 9400+ y 12 GB de RAM (está disponible en versiones de hasta 16 GB), destila potencia por los cuatro costados y se presenta cargada de herramientas de inteligencia artificial. Además, viene con el S Pen.

Su pantalla AMOLED asegura una experiencia visual sobresaliente gracias entre otras cosas a un brillo estándar de 1.000 nits (con picos que llegan hasta los 1.600 nits) y unas resoluciones de imagen realmente envidiables.

A nivel de diseño, es una tableta muy delgada y ligera (quizá eso sí no tan refinada como el iPad Pro) y desde luego considerablemente grande.

En relación con el iPad Pro, con la tablet de Samsung pierdes un poco en lo que respecta a aplicaciones creativas profesionales, aplicaciones para edición de vídeo y de ilustración. Por el contrario, ganas una pantalla más grande y la libertad que ofrece Android a nivel de aplicaciones. ¡Y su precio es más económico!

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OnePlus Pad 3. Una alternativa más económica es la OnePlus Pad 3, una tablet Android que destaca principalmente por su gran relación calidad-precio.

Presenta un diseño delgado, ligero y muy atractivo, con una pantalla también de gran tamaño de 13,2 pulgadas, eso sí IPS LCD, y con una combinación de hardware y software que asegura una experiencia de uso fluida.

Lógicamente, sus prestaciones quedan por debajo de las del iPad Pro, pero es que su precio está en torno a un tercio de lo que cuesta la tableta de Apple.

Es, por tanto, una muy buena opción si quieres una tablet Android solvente, que cuenta con un gran cantidad de complementos disponibles a un precio asumible y no quieres invertir en modelos mucho más caros como el iPad Pro 3 o la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra.

Xiaomi Pad 8 Pro. Una alternativa aún más económica es la Xiaomi Pad 8 Pro, una tablet que por un precio inferior a 500 euros ofrece una excelentes prestaciones (aunque como es lógico son sensiblemente inferiores a las del iPad Pro y a las de la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra).

A nivel de hardware, la Xiaomi Pad 8 Pro se presenta con un procesador Snapdragon 8 Elite (un chip realmente potente), y 8 GB o 12 GB de memoria RAM, un combo que asegura potencia de sobra para jugar a videojuegos, consumir contenido multimedia y aplicaciones profesionales.

Además, su panel con resolución de 3,2K ofrece una gran nitidez y claridad de imagen, y su batería de 9.200 mAh con carga rápida de 67 W asegura una buena autonomía.

Eso sí, no ofrece la cantidad de funciones para creatividad, edición de vídeo y diseño gráfico que acompañan al iPad Pro con su chip M5. Además, con una diagonal de 11,2 pulgadas es una tableta algo más pequeña que el iPad Pro de 13 pulgadas.

Es en definitiva una todoterreno especialmente recomendable si quieres una tablet para consumir contenido multimedia y jugar, y buscan sacarle el máximo partido a tu dinero.

Lenovo Legion Tab Gen 5. Si lo que quieres es una tableta principalmente para jugar, entonces una excelente alternativa Android es la Lenovo Legion Tab Gen 5.

No en vano, se presenta con un panel PureSight LCD con una diagonal de 8,8” claramente menor que la del iPad Pro, pero con una resolución 3K y una tasa de refresco de 165 Hz para que disfrutes de una excelente experiencia visual.

A nivel de hardware, integra un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 12 GB de RAM, y viene con una batería de 9.000 mAh. Además, cuenta con altavoces estéreo con Dolby Atmos, con un sistema LED RGB trasero, y con apps de IA como Gemini y Perplexity.

No cabe ninguna duda de que es una de las mejores tabletas para gaming. Sin embargo, a pesar de andar sobrada de potencia, no es la mejor opción si buscas un equipo para productividad o para diseño gráfico. En definitiva, es una tablet pequeña, pero matona.

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Huawei MatePad 12 X. Otra excelente alternativa es la Huawei MatePad 12 X, una tablet con un hardware realmente potente y una excelente pantalla PaperMatte Ultraclara de 12 pulgadas ideal para productividad. Por el precio que tiene es difícil encontrar una tableta más potente (12 GB de RAM y un procesador Huawei HiSilicon Kirin T90A).

Sin embargo, quizá el aspecto más destacable de la Huawei MatePad 12 X es su pantalla PaperMatte con la que es posible disfrutar de una experiencia de escritura y dibujo similar a la del papel. Lógicamente, no tiene un ecosistema creativo tan optimizado como el del iPad Pro, pero su relación calidad-precio es prácticamente inigualable y su pantalla mate sorprende positivamente por las sensaciones que ofrece.

Eso sí, requiere adaptarse a un nuevo sistema operativo, HarmonyOS 4.2. Y aunque no viene con servicios de Google instalados, es posible instalarlos en apenas unos minutos.

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Honor MagicPad4. La Honor MagicPad4 es una auténtica todoterreno que ofrece unas excelentes prestaciones tanto si la quieres para consumir contenido multimedia, navegar por Internet o jugar como si la necesitas para estudiar o trabajar.

No en vano, se presenta con un hardware realmente potente (procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 y 16 GB de RAM) y con una excelente pantalla OLED con resolución de 3.000 x 1.920 píxeles y hasta 165 Hz de tasa de refresco.

En particular, es perfecta para aplicaciones profesionales o estudiar, ya que se puede usar casi como un ordenador convertible (siempre que se le añada un teclado y un stylus). Eso sí, el chip M5 sigue colocando al iPad muy por encima en potencia sostenida y apps profesionales.

Del mismo modo, su excelente conectividad, la convierte en excelente complemento de un portátil o un ordenador de sobremesa, incluso en el caso de un Mac. Aunque, por supuesto, para este último fin, siempre va a ser mejor un iPad Pro.

Además, hay que destacar que a pesar de ser una tableta bastante grande, sorprende por su ligereza, y que cuenta con una batería de 10.100 mAh con carga rápida de 66 W. Y cuesta la mitad que el iPad Pro.

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Configuraciones y extras

De cara a elegir una tableta, además de las características y aspectos que te hemos comentado antes, también te conviene tener en cuenta las siguientes cuestiones:

¿LTE o no LTE? La respuesta a esta cuestión depende principalmente del uso que vayas a hacer del dispositivo. Los modelos con conectividad LTE (4G/5G) son una opción interesante para las personas que viajan o desplazan a menudo, y no quieren tener que depender de las redes inalámbricas públicas. Ofrecen mayor liberta y seguridad (según algunos expertos en ciberseguridad, no es recomendable conectarse a las redes públicas). Eso sí, los modelos con conectividad LTE suelen ser más caros e implican un coste mensual añadido al tener que pagar la tarifa de datos del proveedor de servicios de Internet.

Como alternativa, si optas por una tablet sin LTE, siempre tienes la opción de compartir la conexión de tu móvil con la tableta mediante tethering cuando la necesites.

Dado que las tabletas solo Wi-Fi suelen ser más económicas, son una mejor opción si únicamente tienes pensado usar el dispositivo en lugares en los que tienes acceso a redes Wi-Fi privadas, ya sea en tu casa o en la oficina.

Capacidad de almacenamiento. Ciertamente, si vas a comprar una tablet de gama alta, lo mínimo que deberías plantearte como capacidad de almacenamiento es 256 GB. Sin embargo, si la quieres para uso profesional, diseño gráfico o si tienes pensado descargar habitualmente películas y juegos pesados, quizá te convenga apostar por una con 512 GB de capacidad o incluso más.

Con la capacidad de almacenamiento sé que se cumple la máxima de que cuanto más mejor.

Software. Lo primero que te tienes que plantear es si quieres una tablet Android o iPadOS. Si apuestas por la primera opción, te aseguras un mayor nivel de personalización y un mayor grado de compatibilidad con otros dispositivos y sistemas. No en vano, el sistema operativo de Google se integra mejor tanto con Windows como con una gran variedad de servicios disponibles en la nube.

Sin embargo, con Android, también tienes que tener en cuenta que el soporte puede variar mucho dependiendo del fabricante de la tableta y de la capa de personalización que aplique el mismo. En cualquier caso, con algunas marcas como Samsung, el soporte suele ser tan largo como en el caso de las tabletas de Apple.

Por lo que respecta al sistema operativo de Apple, hay que destacar que su última versión, iPadOS 26, se caracteriza por acercar la experiencia de uso de los iPad a la que ofrecen los equipos de escritorio Mac. Y lo mejor de todo es lo logran sin por ello perder la simplicidad táctil que se espera de una tablet. Desde luego, si lo que quieres es disfrutar de una experiencia más parecida a la que ofrece un ordenador este puede ser todo un punto a favor.

De todos modos, si lo que quieres es una experiencia híbrida entre la que tradicionalmente vienen ofreciendo las tabletas y la que se puede esperar de un ordenador personal, propuestas como Samsung DeX también lo hacen posible en los dispositivos Android.

Por lo demás, la marca de la manzana mordida suele promocionar su ecosistema con un espacio con un mayor grado de privacidad, así como un alto nivel de seguridad. De lo que no cabe ninguda duda, es de que iPadOS asegura una experiencia de uso realmente fluida. Además, Apple garantiza actualizaciones para muchos años, por lo que puedes esperar que sus dispositivos alarguen considerablemente su vida útil.

Otras opciones limitadas a determinadas marcas son HarmonyOS 4.2 de Huawei y Windows, un sistema operativo que puedes encontrar en los equipos convertibles y en las Microsoft Surface. Contar con una tablet Windows permite una mejor interacción con un PC, así como una experiencia similar a la de un ordenador y una mayor compatibilidad con software profesional. Eso sí, la interfaz táctil está menos pulida y la autonomía se resiente considerablemente.

Accesorios. Los más habituales y más útiles son el teclado y el stylus o lápiz óptico. El primero resulta realmente práctico si quieres tener una experiencia más parecida a la de un portátil o si simplemente quieres introducir texto de forma rápida. El segundo es un complemento fundamental para escribir a mano, subrayar, tomar notas, editar o dibujar.

Te conviene en primer lugar valorar si la tablet cuenta con accesorios oficiales o compatibles. Además, debes comprobar si viene incluido algún complemento con la tableta o hay que comprarlos de forma independiente.

Preguntas frecuentes sobre la mejor tablet

¿Las tablets de Huawei cuentan con las apps de Google?

Por desgracia, como consecuencia de las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Huawei, las tabletas de la marca asiática no cuentan con los servicios y las aplicaciones de Google preinstaladas.

Lo que sí es posible actualmente es usar herramientas como MicroG, GBox o Aurora Store (disponibles en la tienda oficial AppGallery) para emular los servicios de Google y poder utilizar muchas de sus aplicaciones. Requiere un paso inicial, pero lo cierto es que funcionan bastante bien. Realmente no es un problema muy difícil de arreglar.

¿Qué tablets ofrecen mejor rendimiento para edición de video o diseño?

Si buscas una tablet para edición de vídeo o diseño, sin duda la mejor opción es el iPad Pro de Apple, ya que cuenta con un hardware y un ecosistema, con programas como Procreate o Adobe Fresco, optimizados para tal fin.

Dentro de las tablets Android, una de las mejores opciones es la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra que viene con un hardware realmente potente e integra una excelente pantalla Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pulgadas con una resolución de 2.960 x 1.848 píxeles y una tasa de frecuencia de 120 Hz.

¿Qué tablet es mejor para gaming?

Para gaming, necesitas una tableta potente, con una buena pantalla y un buen sistema de refrigeración. Además, si tienes pensado disfrutar de largas sesiones de juego, es importante que la batería asegure una buena autonomía.

A partir de ahí, es difícil afirmar que una tablet es la mejor de todas para jugar. Desde luego, con la Apple iPad Pro 13 2025, te aseguras potencia, una excelente pantalla y un gran nivel de estabilidad. Dentro de las tablets Android, tienes propuestas como la Lenovo Legion Tab G3 o la REDMAGIC Astra Gaming Tablet que han sido especialmente concebidas para ofrecer un buen rendimiento en juegos.

¿Qué marcas ofrecen mejor soporte y actualizaciones?

Actualmente, las marcas que mejor soporte y actualizaciones ofrecen son Samsung que asegura hasta siete años de actualizaciones, Google con un periodo de actualizaciones garantizado de hasta cinco años y Apple que en función del modelo garantiza de cinco a siete años de actualizaciones grandes del sistema operativo iPadOS y de siete a diez años de parches de seguridad y soporte básico.

Recomendación final

Nombrar una tablet como la mejor de todas no es una tarea sencilla, se podría decir que es hasta imposible. A fin de cuentas, las necesidades de cada usuario pueden ser bastante diferentes. Sin embargo, para los expertos de Xataka si hay que quedarse con una, no hay discusión, la mejor opción es el iPad Pro de Apple.

No en vano, es una auténtica bestia que casi se puede catalogar como un MacBook encerrado en el cuerpo de una tableta con una sobresaliente pantalla táctil OLED Ultra Retina XDR de 13" y con iPadOS 26 como sistema operativo, un software que asegura fluidez, unas prestaciones excelentes para productividad y una profunda integración de la inteligencia artificial de Apple.

Si prefieres una tablet Android, tienes varias opciones. Entre los modelos prémium pensados para productividad, destaca especialmente la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Con ella, te aseguras potencia, versatilidad y una pantalla de gran calidad. Eso sí, su precio supera los 1.000 euros.

Dos alternativas más económicas son la OnePlus Pad 3 y Xiaomi Pad 8 Pro. Las dos rondan los 500 euros y se caracterizan por ofrecer una gran relación calidad-precio. Lógicamente, sus prestaciones quedan un poco por debajo, pero siguen siendo buenas opciones para productividad, consumo de contenido multimedia y jugar a videojuegos.

Para este último fin, una opción mucho más optimizada es la Lenovo Legion Tab Gen 5, una tableta con una pantalla PureSight 3K más pequeña, pero que asegura una experiencia de juego más inmersiva y más fluida gracias a su altísima tasa de refresco de 165 Hz.

Si lo que quieres es una tablet para trabajar o estudiar, con una excelente pantalla y no te importa tener que adaptarte a un nuevo ecosistema, la Huawei MatePad 12 x es una magnífica opción por menos de 600 euros.

Por último, si buscas una tablet todoterreno, la Honor MagicPad4, te asegura unas prestaciones sobresalientes en prácticamente cualquier uso. Y lo mejor de todo es que lo hace por un precio realmente interesante.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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