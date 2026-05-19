Los auriculares de Sony son sinónimo de cancelación de ruido. Los 1000X The Collexion tienen otro objetivo: resonar

Una de las compañías que más apuesta por el sonido es Sony. Tiene todo el sentido del mundo teniendo en cuenta la trayectoria de la compañía y acaban de presentar su nuevo modelo de auriculares de diadema.

Se trata de los Sony 1000X The Collexion, unos auriculares al margen de los WH-1000XM6 de hace unos meses que apuestan por calidad de sonido, comodidad y algo tan palpable como, a la vez, intangible: el lujo.

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Acabado a mano con materiales nobles

Parece mentira, pero han pasado diez años desde que la compañía japonesa lanzara los MDR-1000X. Supusieron la primera generación de los que luego se renombrarían como los WH-1000 que tantos éxitos han dado a la compañía (sobre todo los XM3 y XM4) y, para celebrar el acontecimiento, Sony ha querido mirar echar la vista atrás para crear sus 1000X The Collexion.

En cuanto a diseño, se parecen mucho a los WH-1000XM6, pero con unos acabados que recuerdan a aquellos MDR-1000X con la piel sintética envolviendo los auriculares (y no sólo las almohadillas). Hablando de las almohadillas, Sony asegura que han rediseñado tanto la parte que cubre las orejas como la diadema con un material muy acolchado pensado para que los llevemos horas y horas sin que nos molesten.

Pero donde los japoneses quieren evidenciar ese lujo es en los acabados. Para empezar, los materiales. Todo lo que vemos es piel sintética y metal. Lejos queda el plástico del resto de la familia para apostar por este metal que tiene partes cepilladas y otras pulidas con efecto espejo.

Además no es un pulido cualquiera, ya que algo que han querido dejar claro durante la presentación es que todos están acabados a mano y con varias capas para que el logo de Sony y los conectores entre la diadema y los propios auriculares tengan el acabado brillante.

A nivel de diseño, es evidente que se cumple ese intento de llamar al lujo que buscan los japoneses, con un sistema telescópico para adaptar los auriculares a más tamaños de cabeza que no deja ver sus piezas móviles o rieles. Aparte de en esto, también hay un rediseño en el interior de las cápsulas para eliminar los espacios muertos.

Con ello, han conseguido pasar de un ancho de 45,4 mm de los XM6 a 40,1 mm en estos The Collexion. La idea protagonista en el diseño de este modelo es que "resuenen" contigo, que sean un accesorio funcional, pero un accesorio casi de moda con ese exterior de piel sintética, metal y con un acabado mucho más premium.

Sobre el peso, se queda en 320 gramos.

Sonido con viejos conocidos y nuevas tecnologías

Unos auriculares no viven sólo del diseño y se necesita un sonido que acompañe. Durante la presentación, Sony quiso aclarar algo: la serie XM6 sigue siendo la punta de lanza en cuanto a cancelación de ruido. Los 1000X The Collexion tienen 12 auriculares para captar el sonido ambiente, y la compañía japonesa apunta a una cancelación activa comparable a la de la línea principal de sus auriculares.

En la parte del sonido, al cosa cambia. El rediseño interior también se ha aprovechado para una nueva unidad de diafragma a medida con la que pretenden lograr una mayor separación entre los instrumentos y las voces, así como unas altas frecuencias más ricas para, en general, ofrecer un sonido más rico.

Es compatible con Hi-Res Audio Wireless LDAC, un ecualizador de 10 bandas y son los primeros auriculares con la tecnología DSEE Ultimate que utiliza la IA para "descomprimir" las señales de la música digital. Es algo que hacen en tiempo real para, según Sony, restaurar los detalles perdidos y el rango dinámico de las canciones.

Para redondear el apartado de software, la función 360 Upmix cuenta con tres modos (juego, música y cine) para crear un audio espacial. Y respecto a la autonomía, Sony dice que hasta 24 horas con una carga.

Lanzamiento y precio de los Sony 1000X The Collexion

Vistas las características, es hora de hablar del precio. Como decimos, Sony apunta a un segmento distinto al que ya tienen cubierto con los WH-1000XM6 que se mueven alrededor de los 350 euros y estos 1000X The Collexion llegarán por 630 euros.

Estarán disponibles este mes de mayo y, además del rediseño de los auriculares, la caja ahora parece un bolso con cierre imantado que acompaña a ese "paquete" premium.

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