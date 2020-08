Sony WH-1000XM4, análisis: la mejor calidad de sonido y cancelación de ruido automatizada para seguir como gran referencia en auriculares inalámbricos

Había muchas ganas de conocer cómo Sony podía mejorar sus auriculares. Después de varios años probando su cancelación de ruido, parecía difícil volver a sorprendernos. Pero estos Sony WH-1000XM4 han evolucionado en un apartado tan importante como poco cuidado hasta la fecha: la comodidad de uso.

Hemos estado con los nuevos auriculares inalámbricos de Sony durante unas dos semanas. Como ya ocurría con los WH-1000XM3, su sorprendente cancelación de ruido los convierten en una de las mejores opciones del mercado. Con esta cuarta generación, de diseño muy parecido, Sony ha incorporado nuevas funciones para adaptar el sonido al entorno y mejorado la conectividad.

En apariencia son pequeños añadidos, pero después de acostumbrarnos es difícil volver atrás. Gestos y funciones que han mejorado enormemente la experiencia y convierten estos Sony WH-1000XM4 en los auriculares inalámbricos más prácticos a la hora de utilizar en el día a día. Os lo contamos todo en nuestro análisis.

Sony WH-1000XM4: especificaciones técnicas

Estamos ante unos auriculares circumaurales de recinto cerrado, donde las almohadillas cubren totalmente nuestras orejas. Del mismo modo que el resto de modelos de Sony de gama alta, contamos con transductores electrodinámicos y un imán de neodimio. Para el diafragma tampoco ha habido cambios y se mantiene un driver de 40 mm, fabricado con polímero de cristal líquido.

Para la cancelación de ruido, los Sony WH-1000XM4 apuestan de nuevo por el chipset HD Noise Cancelling Processor QN1. Y aquí es donde empiezan a llegar las novedades. Los nuevos auriculares de Sony disponen de dos micrófonos en cada auricular y, a través del sistema Dual Noise Sensor, capturan el ruido ambiente para ajustar de manera automática la cancelación de ruido en función de dónde estemos.

Los Sony WH-1000XM4 repiten con un diafragma de 40 mm y el potente procesador Noise Cancelling QN1. Este año incorporan Bluetooth 5.0, DSEE Extreme, inteligencia artificial para mejorar la fidelidad y nuevas funciones para automatizar su uso.

Sony añade un nuevo chipset para la conectividad, lo que se traduce en que estos WH-1000XM4 llegan con Bluetooth 5.0.

A nivel de autonomía los auriculares prometen hasta 30 horas teóricas y contamos con puerto de carga USB tipo C.

Las principales mejoras llegan a nivel de software. Sony incorpora DSEE Extreme y Edge-AI, una serie de algoritmos elaborados junto a Sony Music Studios Tokyo para analizar la música en tiempo real y mejorar la fidelidad. Junto a esta inteligencia artificial se añaden nuevas opciones como el multipoint, para conectar los auriculares por Bluetooth a dos dispositivos al mismo tiempo o el modo Speak-to-Chat para poder tener conversaciones cortas sin quitarse los auriculares. Sobre ellas hablaremos a continuación, pues suponen un cambio importante a la hora de utilizarlos.

Sony WH-1000XM4 ACOPLAMIENTO Circumaural cerrado DIAFRAGMA LCP revestido de aluminio de 40 mm, de tipo cúpula (bobina de CCAW) IMÁN Neodimio Conectividad Bluetooth 5.0, NFC, multiconexión (hasta 2 dispositivos) Cancelación de ruido Sony Noise Cancelling Processor QN1 RESPUESTA EN FRECUENCIA 4 Hz a 40 kHz

20 Hz a 40 kHz (BT) PROCESADO Hi-Res Audio, DSEE Extreme, Edge AI PERFIL DE SONIDO A2DP, AVRCP, HFP y HSP

SBC, AAC y LDAC Batería Hasta 30 horas teóricas

Carga a través de USB tipo C Peso 254 g Precio 380 euros

Construcción y ergonomía: un diseño reconocible sin grandes cambios

Los Sony WH-1000XM4 son prácticamente idénticos en diseño a los de la generación anterior. Más allá que la compañía esté contenta con el resultado, creemos que hay una cuestión de estrategia en esta decisión. Los WH-1000XM4 intentarán extender en el tiempo un diseño que intenta ser icónico. Con el logo de Sony en el lateral, el acabado del policarbonato y esa espuma de uretano en las almohadillas.

Estamos ante unos auriculares de diadema que transmiten calidad y robustez, una sensación que ya experimentamos con el modelo anterior y lo cierto es que han resistido el paso de los años con solvencia, lo que anticipa que estos WH-1000XM4 también están fabricados para aguantar en el tiempo.

La ergonomía es uno de los aspectos más importantes en unos auriculares y los Sony WH-1000XM4 distribuyen el peso muy bien. Con sus 254 gramos son bastante ligeros y, pese a utilizarlos durante horas, no sientes cansancio. La homogeneidad es excelente y aunque no ha habido un salto técnico, sí diríamos que los WH-1000XM4 están mínimamente más estilizados y recogen nuestra oreja de forma más cómoda, con algo más de espacio. La estabilidad es la misma que la del año pasado, pero notamos algo menos de presión en las almohadillas. Un detalle que no cambia la sensación general a la hora de utilizarlos.

Tenemos el mismo diseño ultra ligero con pequeños retoques aquí y allá.

La espuma de uretano de las almohadillas sigue adaptándose perfectamente, pero deberemos seguir secando la superficie de piel rugosa después de horas de uso.

La colocación de los conectores es equivalente al modelo anterior. Tenemos el puerto USB C en el auricular derecho y el jack de 3.5mm en el izquierdo, cerca del LED de indicador de batería, del botón de apagado/encendido y del nuevo botón 'Custom', que equivale al antiguo botón de NC/Ambient.

Tanto el giro como la flexibilidad de los auriculares no ha cambiado, pero sí se aprecia una ligera mejora en las líneas y los contornos. Los WH-1000XM4 tienen un diseño más perfilado, con menos recovecos.

Sony WH-1000XM3 (izquierda) vs Sony WH-1000XM4 (derecha)

Para el control táctil tenemos la misma configuración de gestos: arrastrando el dedo hacia arriba para subir, igual para bajar, hacia delante para saltar de canción y doble toque para pausar o continuar la reproducción. Funcionan bien, pero nos habría gustado que Sony mejorara la sensibilidad de los gestos ya que bajo nuestra experiencia el resultado es el mismo que otros años.

Experiencia de uso: controlando cuándo queremos escuchar nuestro entorno

La cancelación de ruido de Sony es excepcional. Estos auriculares consiguen aislarnos casi completamente del mundo que nos rodea, pero no siempre querremos desconectar. En ocasiones alguien nos hablará o mantendremos una conversación. Para estas situaciones, los WH-1000XM4 añaden varias funciones de lo más prácticas.

Los WH-1000XM4 saben si los llevas puestos. Es una función tan sencilla que uno se pregunta por qué no estaba hasta ahora. Usando el sensor de proximidad y dos acelerómetros, los auriculares detienen la música cuando te los quitas de las dos orejas y la vuelven a activar de manera inmediata cuando te los vuelves a poner. Funciona sin tener que configurar nada, aunque se puede desactivar, es bastante preciso y la recuperación de la música no tiene prácticamente retraso. Es un añadido simple pero muy, muy efectivo. Ayuda a ahorrar batería y evita la clásica situación donde dejamos los auriculares encima de la mesa y están reproduciendo solos.

La conexión a través del Bluetooth es más rápida que otros años, previsiblemente por la incorporación del nuevo chip para obtener Bluetooth 5.0. También tenemos compatibilidad con LDAC, para el audio en alta resolución.

Su uso es muy similar. Deberemos mantener pulsado el botón de encendido para sincronizar y contamos con la aplicación Sony Headphones Connect para iOS y Android desde la que extraeremos todo el potencial a los auriculares. La aplicación permite registrar hasta 8 dispositivos distintos, cuenta con un excelente diseño y dispone de todo tipo de herramientas, como un ecualizador o el control de la cancelación de ruido. Precisamente, algunas de las nuevas funciones de los WH-1000XM4 las podremos configurar desde esta aplicación.

Como con los Pixel Buds, los Sony WH-1000XM4 incorporan la función Fast Pair para poder encontrar los auriculares llamándolos. Funciona bien, pero es un añadido que personalmente no he utilizado más que para probarlo.

Un gesto que sí es muy útil es el de cubrir el auricular con la mano para activar el sonido ambiental y bajar de golpe el volumen. Es un añadido que ya teníamos el año pasado y sigue presente. Pero este año ha dado un salto con la función 'Speak-to-Chat'.

Lo mejor de los Sony WH-1000XM4 llega a la hora de utilizarlos. Añadidos como que detecten si los llevas puestos o si estás hablando para detener la música son super útiles para el día a día.

Los WH-1000XM4 reconocen tu voz y pueden detenerse automáticamente cuando hablas, para después volver a reproducir la música. Funciona perfectamente y es la solución ideal para poder relacionarse con el mundo que nos rodea sin que resulte forzado. En mi caso he acabado utilizando el "¿Dime?" para contestar a alguien. En ese momento el ruido ambiente entra y puedes escuchar la conversación.

Por defecto la música comenzará a reproducirse al cabo de 30 segundos, aunque puede configurarse para que sea al cabo de 15 segundos o en un minuto. Lo ideal es que el tiempo sea corto, ya que mientras sigamos hablando la música no volverá. Salvo que pulsemos activar la música de nuevo con el móvil o desde el propio auricular. También es posible elegir la sensibilidad, para que sea alta o baja en función de si solemos murmurar mucho.

Estos auriculares detectan nuestra voz con gran precisión; perfecto durante las llamadas.

Es una función muy acertada y representa todo un cambio a la hora de utilizar los auriculares con cancelación de ruido. Hasta ahora, cuando los utilizábamos nos aislábamos del mundo. Ahora podemos fácilmente seguir hablando con el resto de forma natural. Añadidos sencillos en la buena dirección que cambian nuestros hábitos.

Sony ha incorporado una tecnología que ellos denominan 'Precise Voice Pickup' para controlar los cinco micrófonos y captar las voces de forma más clara. Y se nota. La detección de nuestra voz es perfecta y en llamadas el audio de las voces es cristalino, equiparándose al gran resultado que obtuvimos con los Bose 700 en este aspecto.

Los auriculares son compatibles con Google Assistant y Amazon Alexa y podremos recibir indicaciones en 15 idiomas diferentes. A la hora de leer las notificaciones no tiene grandes problemas, aunque aquí no ha habido avances respecto a modelos anteriores.

Otra de las grandes novedades de los WH-1000XM4 está en la función multiconexión que permite conectar al mismo tiempo por Bluetooth dos dispositivos. Os contamos nuestra experiencia, que no ha sido suficiente completa para extraer conclusiones.

Con este modo podemos enlazar dos dispositivos, sea dos móviles o un móvil o el portátil o cualquier otra combinación. Una vez enlazados, la música que se reproducirá será la última que hayamos pulsado, como si hubiera dos mandos conectados a un mismo televisor. En este modo no contamos con LDAC, pero la fluidez es la misma. Cuando entre una llamada, los auriculares sabrán qué dispositivo está sonando y se conectarán automáticamente.

¿Qué ocurre? Principalmente que por el momento da problemas en estas unidades de prueba. Sony nos explica que se publicará una actualización de firmware entre el 7 de agosto y el 18 de agosto para corregir este apartado. Extrañamente justo al configurarlo sí pudimos probarlo durante un rato con nuestro móvil y el PC. Su uso es sencillo y natural y creemos que es un añadido interesante. Por ejemplo, si estamos escuchando música desde el móvil pero luego ponemos un vídeo de YouTube en el ordenador.

Sony ha mejorado la experiencia de uso muchísimo con estos WH-1000XM4. Pequeños gestos como el quitarse los auriculares para que pare la música, que reconozca nuestra voz y se detenga, la mejora en las llamadas o esta conexión 'multipoint' que nos hemos quedado con ganas de exprimir mejor.

Una cancelación de ruido mejor automatizada y un sonido más refinado

Sony es la referencia en cancelación de ruido y estos WH-1000XM4 vuelven a apostar por el procesador Noise Cancelling Processor QN1 para anular el ruido ambiental y ofrecer un sonido donde el fondo queda prácticamente anulado en su totalidad. La experiencia es sublime, pero no diríamos que la cancelación de ruido ha mejorado notablemente su efectividad. Todo sea dicho, parece difícil necesitar algo más pues la cancelación es efectiva en todas las situaciones.

Pese a tener el modelo anterior, notar los cambios en la cancelación de ruido se antoja complicado, hablando siempre de la misma configuración. Después de hacer varias pruebas cambiando de uno a otro, diría que sí se nota una ligera mejora relacionada con el cuerpo del auricular. El aislamiento pasivo con los auriculares apagados me parece algo mejor y añadiría que hay una mejora en la baja presión auditiva. La cancelación de ruido de los WH-1000XM4 es totalmente natural, ejerciendo muy poca presión. Pese a utilizarlos durante horas, no nos genera ningún tipo de fatiga.

La primera vez que pruebas la cancelación de ruido de Sony sorprende enormemente. Este año se nos antoja más natural, cómoda y con menos presión auditiva. Desde la aplicación podremos configurar para que se adapte en función del sitio donde estemos.

Adaptar la cancelación de ruido sigue siendo posible. Contamos con 20 niveles diferentes que podremos cambiar manualmente. Pero Sony quiere que sean los auriculares los que entiendan cuáles pueden ser nuestras preferencias. Estos WH-1000XM4 introducen el modo Control de sonido adaptativo, que utiliza la ubicación del móvil para automatizar el modo de cancelación de ruido en función de dónde estemos.

Los auriculares detectarán si estamos sentados, caminando o en transporte público a través del acelerómetro pero también detectarán nuestra ubicación si le damos permiso. Estas ubicaciones quedarán registradas en la aplicación y podremos establecerlas como nuestro lugar de trabajo, el gimnasio, la cafetería a la que siempre vamos o la parada del autobús. Para cada ubicación podremos elegir el nivel de cancelación de ruido, la ecualización y si está activa la función de hablar.

Queda en manos de cada usuario valorar si vale la pena este nivel de automatización y si decide compartir su ubicación con Sony. Es un añadido cómodo y práctico, pero de la misma manera que otras funciones sí nos parecen imprescindibles, en este caso es una incorporación extra para complementar la adaptación de la cancelación.

Y llegamos a la calidad de sonido. Hemos estado unas dos semanas con los WH-1000XM4 escuchando todo tipo de música, desde grandes clásicos del rock, jazz, pop hasta los distintos éxitos comerciales del verano a través de plataformas como Spotify Premium y Tidal HiFi. Como suele ser costumbre, lo ideal es escuchar cortes de canciones que tengamos muy escuchadas para apreciar los detalles. Dicho esto, los Sony WH-1000XM4 son los auriculares Bluetooth con el mejor sonido del mercado que he podido probar.

Si de los XM2 a los XM3 hubo un salto en cancelación de ruido, este año el salto está en la calidad de sonido. Son más notables los cambios en la experiencia de uso, pero la mejora en el sonido se aprecia cuando colocamos el volumen al máximo y por ejemplo no notamos una distorsión tan grande en los graves. La respuesta en frecuencia subjetiva de los WH-1000XM4 es sobresaliente. Las voces son claras, los instrumentos están bien diferenciados y creemos que ha habido una mejora en los graves para que mantengan la pegada pero sean más claros.

Su calidad de sonido es muy alta y todos los tonos están representados con mucha fidelidad. Respecto a los WH-1000XM3 hemos notado una mejoría en la representación de los graves. No porque haya aumentado su pegada sino porque ahora son algo más limpios.

El cambio a nivel auditivo lo encontramos en la incorporación de DSEE Extreme que ayuda a escalar el audio de fuentes comprimidas y el uso de Edge-AI, unos algoritmos de inteligencia artificial que Sony añade a estos WH-1000XM4 para analizar la música en tiempo real. Se antoja difícil concretar hasta qué punto estas tecnologías aportan valor, pero hemos disfrutado enormemente con la calidad de sonido de los últimos auriculares de Sony.

Uno de los añadidos a nivel de sonido que Sony más está potenciando es 360 Reality Audio, su experiencia de sonido 3D. Desde la aplicación podremos enlazar con servicios de pago como Tidal Hifi para escuchar contenido con este efecto envolvente. Es un efecto curioso que no me importaría que se extendiera más, pero por el momento no deja de ser algo muy específico.

Con hasta 30 horas teóricas de autonomía, los Sony WH-1000XM4 están preparados para acompañarnos durante largas jornadas de trabajo y durante varios días seguidos. No nos hemos puesto con un reloj al lado para saber si se cumple esta cifra, pero fácilmente podríamos haberlas superado. Nuestro uso ha sido equivalente al que llevamos haciendo con los WH-1000XM3 y la autonomía conseguida ha sido similar. En caso de no utilizar la cancelación de ruido, la autonomía teórica alcanza las 38 horas.

Para cargar los auriculares disponemos de un puerto USB tipo C y un pequeño cable de 20 centímetros incluido en la funda rígida con cremallera. Disponemos de carga rápida, donde 10 minutos servirán para obtener hasta 5 horas de autonomía. No ha cambiado el hecho que mientras estamos cargando los auriculares no podremos utilizarlos inalámbricamente.

Sony WH-1000XM4: la opinión y nota de Xataka

Los nuevos Sony WH-1000XM4 estarán disponibles en color negro o plata por 380 euros, mismo precio original que la generación anterior. Estamos ante unos auriculares sensacionales, que se colocan de nuevo como el rival a batir por el resto de marcas.

Sony mantiene el sobresaliente nivel de su cancelación de ruido, pero ha añadido funciones para personalizarla y poder detenerla cuando lo necesitemos. Y son cambios que instantáneamente se han convertido en imprescindibles para quienes los estamos utilizando todo el día. Dejar el auricular y que se pare la música o poder hablar con otra persona con facilidad. El sistema multiconexión nos parece muy interesante, pero no hemos podido sacarle tanto partido.

Por su autonomía, por un diseño ligero y cada vez más agradable, por una aplicación super completa y por la mejora en aspectos tan determinantes como la conectividad o las llamadas. Estos WH-1000XM4 destacan además por una calidad de sonido sin parangón en auriculares inalámbricos. No hablamos de un gran salto respecto a la generación anterior, pero sí una leve mejora que fortalece todavía más la posición de Sony en el liderazgo de los auriculares Bluetooth.

Sony puso el listón muy alto y con estos nuevos WH-1000XM4 ha mejorado en aspectos que ayudan a redondear la experiencia. Por su excelente calidad de sonido, por una cancelación de ruido sin rival, por la mejor conectividad y por esas pequeñas funciones de uso que hasta que no te acostumbras a ellas no sabías cuánto podías necesitarlas.

El mayor rival de estos WH-1000XM4 está en casa. La anterior generación marcó todo un hito y pueden conseguirse por poco más de doscientos euros. Esto es, la mitad de precio que el inicial del nuevo modelo. Si ya tienes los anteriores, difícilmente el salto esté justificado. Suele ocurrir con las generaciones seguidas. Pero estos auriculares bien merecen la inversión extra. Por su mejorada experiencia de uso y por dar un paso más en la experiencia de sonido. Los Sony WH-1000XM4 son la nueva referencia en el sector y llegan para continuar abriendo nuevas vías en la experiencia con el uso de este tipo de auriculares.

9.1 Diseño8,75 Calidad de sonido9,25 Cancelación de ruido9,5 Ergonomía9,0 Experiencia de uso9,0 Autonomía9,25 A favor La mejor experiencia auditiva en unos auriculares inalámbricos por su cancelación de ruido y calidad de sonido.

Las nuevas funciones como hablar para detener la reproducción son muy útiles en el día a día.

Ha mejorado la conectividad con Bluetooth 5.0.

Una autonomía sobresaliente con hasta 30 horas de uso. En contra Los gestos táctiles tienen margen de mejora.

No pueden utilizarse inalámbricamente mientras se están cargando.

El sistema 'multipoint' presenta por el momento algunos problemas de conexión.



Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Sony. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.