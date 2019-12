Bose 700 NCH, análisis: la mejor cancelación de ruido en llamadas llega con este serio aspirante a mejor auricular bluetooth

La cancelación de ruido es la auténtica salud y Bose es una de las marcas que más tiempo lleva apostando por auriculares inalámbricos de gama alta. Sus Bose QC 35 II se encontraban entre los modelos más completos, aunque Sony logró eclipsarlos con sus aclamados WH-1000XM3. Ahora, la compañía norteamericana vuelve a lo más alto con un nuevo auricular bluetooth con cancelación de ruido. Los hemos estado probando durante el último mes y aquí os contamos nuestra experiencia en el análisis de los Bose 700 NCH.

Con un diseño ‘over-the-ear’ realmente cómodo, compatibilidad con asistentes de voz, cancelación de ruido en 10 niveles y un gran sonido, los Bose 700 NCH tienen todos los ingredientes para colocarse como uno de los mejores auriculares inalámbricos del año. Parecía difícil superar a Sony en auriculares ‘noise-cancelling’, pero estos Bose 700 se han ganado por derecho propio a disputarle el título. Si queréis conocer más detalles sobre los nuevos auriculares de Bose, continuad con nosotros.

Bose 700 Noise Cancelling Headphones, especificaciones técnicas

Bose 700 NCH Características TAMAÑO 20,3 (altura) x 16,5 (anchura) x 5,1 (profundidad) cm ESTRUCTURA ACÚSTICA Bose TriPort, tecnología de ecualización (EQ) activa CANCELACIÓN DE RUIDO 11 niveles diferentes MICRÓFONO Cuatro micrófonos adaptables CONEXIONES USB tipo C (cable 0,5m), jack de audio LONGITUD DEL CABLE 1,06 metros (desmontable) CONTROL Control táctil en el auricular derecho, botón físico cancelación de ruido, apagado/encendido/bluetooth. Compatibilidad con Google Assistant, Siri y Amazon Alexa BATERÍA Aprox. 20 horas (con reducción de ruido activa) TIEMPO DE CARGA Aprox. 2,5 horas MATERIAL DE LAS ALMOHADILLAS Tejido transpirable PESO 254 g CONECTIVIDAD Bluetooth 5,0, A2DP, AVRCP, HSP, HFP, SBC, AAC PRECIO 399 €

Ligeros, limpios y realmente cómodos

Los Bose 700 NCH son unos auriculares de alta gama y eso se aprecia fácilmente por su diseño, probablemente entre lo mejor que podemos encontrar hoy en día entre los auriculares inalámbricos. Su construcción ha sido extremadamente cuidada y representa un paso adelante respecto a lo que teníamos con los QC 35 II.

Tienen una gran ligereza (pesan 254 gramos) y aunque no cuentan con un diseño muy lujoso, sí transmiten bastante robustez y buenas sensaciones. Uno de los cambios lo encontramos en la diadema, ahora más estrecha y que le aporta un toque más moderno y estilizado. Para la totalidad de los auriculares se apuesta por el policarbonato, salvo la diadema con interior de metal, pero el acabado es suave al tacto y todas las partes se sienten sólidas. A nivel estético cada uno tendrá su opinión, pero personalmente me parecen un acierto y me he sentido muy cómodo durante su uso.

Precisamente en comodidad es donde destacan estos Bose 700 NCH. La ergonomía es sobresaliente y no se hacen pesados pese a utilizarlos durante horas. Las almohadillas también son suaves y no ejercen mucha presión sobre la oreja, lo que se agradece después de largas sesiones de escuchar música.

He estado probando los auriculares durante sesiones de más de cinco o seis horas y al final acabas olvidando que los tienes puestos. El material de las almohadillas también ha demostrado ser bastante duradero y no he notado que se dañara después de un mes de uso.

El diseño de los Bose 700 NCH es todo un acierto, con un toque más moderno y una construcción más sólida, pero muy ligeros y ergonómicos. Personalmente, los auriculares inalámbricos con los que me he sentido más cómodo tras horas y horas de uso.

Sí tengo que comentar que no recomendaría su uso para sesiones de ejercicio. Durante los días que fui al gimnasio con ellos, al final el sudor se queda impregnado. Es algo que ocurre con la mayoría de auriculares de este estilo. Afortunadamente, con un paño podemos secar las almohadillas fácilmente. Y de hecho, en comparación con otros auriculares como los Sony WH-1000XM3 he notado que estos Bose 700 NCH acaban siendo más limpios.

Pese a su ergonomía, los Bose 700 no son suficiente compactos para transportarlos ya que no se pueden doblar. Las almohadillas giran ligeramente para ajustarse a nuestra cabeza hasta 90 grados, pero no pueden doblegarse una sobre la otra para ocupar menos espacio.

El logo de Bose es bien visible en cada uno de los "cascos", con la diadema cortando el centro de cada una de ellas. Podría parecer que la diadema en realidad es extraíble, pero nada más lejos de la realidad.

En el auricular derecho encontramos el puerto USB tipo C y dos botones, uno de ellos para activar el Bluetooth y un segundo de apagado/encendido. En el auricular izquierdo únicamente el jack de audio y un botón para la cancelación de ruido. Extrañamente, en vez de apostar por un jack de 3.5mm, lo que tenemos es un jack de 2.5mm con un cable propio que sí termina en un jack de 3.5mm. Una apuesta que no logramos entender y que hace que tengamos que utilizar su cable si los queremos utilizar de la manera tradicional.

En los dos tenemos hasta cuatro micrófonos que como hablaremos después, nos servirán para mejorar la calidad de las llamadas. Al pulsar a la vez el botón de encendido y el de Bluetooth, activaremos el asistente inteligente del teléfono, sea Google Assistant, Alexa o Siri.

Para el control de la reproducción y el volumen tenemos controles táctiles en el auricular derecho. Los gestos son los habituales y el funcionamiento es muy bueno, ya que la respuesta táctil es la esperada.

Con un deslizamiento hacia adelante o atrás podremos pasar de canción, de arriba a abajo subiremos el volumen. Con un doble toque podremos aceptar llamadas o pausar una canción y manteniendo pulsado, el auricular nos dará la información de la batería restante, en horas. Todos ellos gestos muy intuitivos y sencillos de utilizar en prácticamente cualquier situación.

Una cancelación de ruido sobresaliente

En este último año, la calidad de la cancelación de ruido ha dado un salto enorme. Sennheiser, Audio Technica o Philips son marcas con muy buenos modelos inalámbricos, pero si hay un rival a batir ese es probablemente Sony. ¿Consiguen estos Bose 700 NCH igualar la excelente cancelación de ruido de los WH-1000XM3? Esto es lo que hemos experimentado.

Los Bose 700 NCH cuentan con un sistema activo de cancelación de ruido para recoger el ruido ambiental a través de cuatro micrófonos y recrear un sonido más limpio. Lo que nos ofrece Bose es una cancelación con once niveles que podremos configurar a nuestro gusto, siendo el 10 el máximo de cancelación y 0 el mínimo.

Para adaptar esta cancelación lo haremos desde el botón dedicado en el auricular izquierdo o desde la aplicación. Si lo hacemos desde el botón, por defecto pasaremos del 0, al 5 y al 10, aunque desde la aplicación podremos configurar exactamente qué nivel queremos que se aplique al pulsar. El nivel 0 sería cuando no queremos cancelación (aunque solo por diseño ya aíslan ligeramente), el nivel 5 elimina la mayoría de conversaciones ajenas y es adecuado para lugares como la oficina o una cafetería. El nivel 10 es el ideal para el avión o cuando vamos por calles concurridas, ya que eliminará ruidos monótonos como el motor del avión o los coches. Una lástima no contar con el gesto de ocultar el auricular con la mano para apagar la cancelación de ruido de manera momentánea.

La cancelación de ruido es sobresaliente, al nivel de los Sony WH-100XM3, el hasta ahora referente en este apartado. Aunque la presión auditiva de estos Bose 700 NCH me ha parecido más agradable.

Los sonidos ambientales homogéneos son cancelados en su totalidad con el nivel más alto y aunque nos hablen al lado es difícil escuchar lo que dicen. La conclusión es que estamos ante una cancelación de ruido sobresaliente, entre las mejores que nunca he tenido la oportunidad de probar en un modelo bluetooth. Ahora bien, en mi opinión no es tan agresiva como la de los Sony. En comparación, los Bose 700 no aíslan hasta un nivel tan alto, pero la sensación de presión auditiva también es menor, lo que genera una mayor sensación de comodidad.

Al máximo nivel, el sonido queda ligeramente amortiguado pero si estáis buscando unos auriculares para cancelar el ruido, estos Bose 700 NCH ofrecen una calidad excepcional. Si tuviera que elegir entre estos Bose o los Sony, sería difícil. Los WH-1000XM3 probablemente me ofrecieron una mejor experiencia en el despegue del vuelo, pero para largos viajes, la cancelación de los Bose 700 me generó menos agobio en los oídos.

Suenan genial, pero "escuchan" mucho mejor

Al final lo que determina que unos auriculares sean de gama alta es lo bien que se escuchan y aquí los Bose 700 NCH ofrecen unos resultados muy satisfactorios. Durante estas semanas, los he probado con todo tipo de música, desde rock hasta heavy metal, pasando por punk o folk. También (qué remedio) algo de pop, clásica y jazz, por aquello de probar otros estilos. Tengo una serie de temas bastante escuchados que suelo utilizar como referencia cada vez que pruebo un dispositivo de sonido, principalmente para apreciar mejor las diferencias.

El resultado es de alto nivel en prácticamente todos los niveles, ofreciendo un sonido con mucho detalle y claridad. Principalmente en medios es donde los Bose 700 NCH más se lucen, quedando los tonos bajos algo más apagados de lo que he probado en otros auriculares. Pero en general, la calidad auditiva es excelente, los agudos son detallados, las voces claras y la música se disfruta como es debido. Una experiencia similar a la que teníamos con los Bose QC 35 II, respecto a los cuales a nivel de sonido no hay un avance tan claro como sí lo hay por ejemplo en la cancelación de ruido o el diseño.

La latencia de los Bose 700 es la normal en estos auriculares; suficiente baja para que no sea un problema al ver vídeos pero suficiente elevada en comparación con los auriculares para gaming.

La sorpresa de estos auriculares no viene con su calidad auditiva, sino con la excelente experiencia que hemos tenido haciendo llamadas.

En conectividad, contamos con Bluetooth 5.0 y no hemos tenido ningún tipo de problema. Sin embargo a nivel de códecs se queda algo corto. Los Bose 700 son compatibles con SBC y AAC, pero al contrario que otros modelos de la competencia, no son compatibles con formatos de codificación como aptX, aptX-HD o LDAC.

Donde puede decirse que estos Bose 700 NCH son el rival a batir es en la calidad de sus micrófonos. Tenemos cuatro dedicados a la cancelación de ruido y para las llamadas y debemos decir que la experiencia es sobresaliente. Al llamar por el manos libres la conversación es fluida, sin ruidos externos y las voces perfectamente cristalinas. Una experiencia bastante alejada de lo que tenemos en otros auriculares y un sorprendente punto a destacar de estos Bose 700 NCH, que puede ser una opción muy recomendable para los usuarios que realicen muchas llamadas.

Bose Music y conectividad con asistentes de voz

Los Bose 700 NCH ofrecen compatibilidad con asistentes de voz, teniendo acceso a los tres principales que encontramos en los smartphones de hoy en día. Si tenemos un iPhone, funcionan con Siri y si tenemos un Android, los Bose vienen con Google Assistant y Alexa Built-in. Su funcionamiento es sencillo a través del botón físico y la voz que nos describe las acciones es agradable, además que los auriculares gestionan bien las notificaciones y cuando hay interrupciones. Un detalle interesante relacionado con esto es que los Bose 700 NCH pueden conectarse a la vez con dos dispositivos distintos sin tener que cambiar nada.

Además de los asistentes, Bose nos ofrece una aplicación dedicada para gestionar y configurar los auriculares. Se llama Bose Music, está disponible en Play Store y App Store de manera gratuita y además sirve para gestionar otros productos de la marca, como las barras de sonido Bose Soundbar 500 y 700 el altavoz Bose Home Speaker 500.

El diseño de la aplicación es sencillo, aunque ofrece buen aspecto. No se caracteriza por disponer de una gran cantidad de opciones y comentar que en un primer momento tuve varios problemas para sincronizar los auriculares, aunque una vez el sistema decidió funcionar ya no volví a experimentar cosas raras.

Desde la aplicación Bose Music podemos configurar la cancelación de ruido a nuestro gusto, pero echamos de menos más opciones como un ecualizador.

Desde Bose Music podemos establecer los once niveles de la cancelación de ruido, configurar el asistente de voz, elegir el idioma, crear un apagado automático y cambiar el nombre del auricular, también ver el nivel de batería restante o controlar la música. Son opciones útiles, pero por ejemplo no tenemos un ecualizador integrado, algo que habría sido de agradecer.

Una de las incorporaciones más novedosas es Bose AR, un sistema de detección de movimientos en función del cuerpo y la orientación de la cabeza. Desde la aplicación podemos encontrar apps de terceros que utilizan estos datos para ofrecer contenidos de audio en función del lugar donde nos encontremos y lo que hagamos. Una especie de realidad aumentada aplicada al sonido, pero donde por el momento no tenemos aplicaciones que realmente saquen partido de esto. Una incorporación extra que no hemos logrado aprovechar.

Autonomía suficiente para largos viajes

Los Bose Noice Cancelling Headphone 700 prometen una autonomía de 20 horas de reproducción de audio con la cancelación de ruido activa. Y lo cierto es que después de utilizarlo durante más de un mes, debemos decir que efectivamente sí se cumplen estas cifras, teniendo la cancelación de ruido en el nivel 10 y escuchando música con el volumen al 80%.

Estos auriculares cuentan con una batería recargable de Li-Ion, la misma que encontramos en los smartphones. La compañía no especifica su cantidad de miliamperios-hora, pero sí explica que dispone de un diseño personalizado para adaptarse a la forma de los auriculares.

El tiempo de carga total es de unas dos horas y media, aunque con a través del puerto USB tipo C tenemos una "carga rápida" que con unos 20 minutos de carga es suficiente para conseguir un par de horas de reproducción.

Con los Bose 700 conseguir ir de Barcelona a Madrid en AVE y volver y no gastar el 50% de batería, hacer un viaje de dos días sin cargarlos en ningún momento y en general, cargarlos una o dos veces por semana trabajando con ellos.

Bose 700 Noise Cancelling Headphones, la opinión de Xataka

Bose nos trae unos auriculares excelentes, dignos para competir por convertirse en el mejor auricular inalámbrico del mercado. Pero su mayor problema es que han llegado tarde, lo que no significa que sean inferiores, pero sí más caros que sus competidores. El precio de estos Bose 700 es de 399 euros y aunque los hemos visto rebajados, al ser tan recientes cuesta más encontrar ofertas.

He disfrutado especialmente con estos Bose 700. Su sonido es claro y vibrante, permitiéndome disfrutar de la música durante este tiempo como a mí me gusta. Pero donde más me ha sorprendido es en la calidad de sus micrófonos, con llamadas realmente claras. Si estáis pensando en comprar unos auriculares y los vais a utilizar bastante para hablar por manos libres, los Bose 700 sin duda son la opción más recomendable del momento.

Su autonomía es buena y la cancelación de ruido también se encuentra entre las mejores. Mención especial para el diseño, con un acabado minimalista y moderno pero que cuando verdaderamente lucen es cuando los llevamos puestos, ya que son muy ligeros y cómodos. Además, la presión que ejercen los auriculares es bastante mínima, un aspecto que realmente agradezco después de tantas horas.

Llegan tarde y con un precio ligeramente superior a la competencia, pero estos Bose 700 NCH ofrecen una cancelación de ruido top, la mejor ergonomía que hemos probado en unos auriculares y un sistema de micrófonos para llamar por manos libres que sorprende.

Me hubiera gustado encontrar una aplicación más completa, más códecs compatibles, no tiene NFC y los controles físicos quizás pudieran ser más intuitivos, pero lo cierto es que son pequeños detalles que no desmerecen la experiencia final.

Un dispositivo que llega para renovar uno de sus modelos más reconocidos y donde pese a que el salto no es tan sorprendente, los resultados que hemos tenido han sido excelentes en su conjunto. Sin duda una compra muy recomendable y la comprobación que Bose sigue siendo una apuesta segura en sonido.

