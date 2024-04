El crucero más grande del mundo tiene también la habitación más cara: más de 100.000 euros con propinas incluidas

Si quieres ir a todo tren en el Icon of the Seas, prepara 100.000 euros. Royal Caribbean está en una carrera con sigo misma para construir cruceros cada vez más grandes y lujosos. Cuando prácticamente no habían ni estrenado el Wonder of the Seas, la compañía encargó el Icon of the Seas. Es el crucero más grande del mundo y ha empezado a operar este año con algunos camarotes que son más grandes que muchas casas en las grandes ciudades de España.

Son una oda al lujo e incluyen la propina para la tripulación, que siempre es un detalle.

Titanic II. El RMS Titanic fue un icono de los océanos. Se trató de un buque descomunal y uno de los más lujosos jamás construidos, pero todos sabemos que no se llevaba bien con los icebergs. El Icon of the Seas es el Titanic del siglo XXI: un barco de 365 metros de alto, un peso de 250.800 toneladas, una tripulación de más de 2.300 personas y más de 2.800 camatores.

Cuenta con 20 cubiertas, siete piscinas y un auténtico parque de atracciones y acuático en la parte superior. Es un coloso de los mares y si te están entrando ganas de pasar una semana en el caribe dentro de este titán, debes saber que primero tendrás que llegar a Miami. Es el único puerto desde el que parte, por lo que simplemente la llegada a él ya es una gestión importante.

Prepara 100.000 euros. El precio en cualquiera de sus opciones de camarotes depende, como en cualquier hotel, de la anticipación con la que reserves y de las fechas. Navidad, por ejemplo, es bastante caro, pero luego también hay fechas algo más baratas. Si nos vamos a las suites, la cosa cambia, con habitaciones que parten de los 10.000 euros por persona hasta los 102.834 euros por persona para un viaje de una semana. Hay otros cruceros de lujo como el de Seabourn que tiene la suite más cara a 180.000 euros, pero son cuatro meses de viaje. Y son habitaciones mucho más pequeñas.

La suite más pequeña en el Icon of the Seas es la Familiar Surfside, con un camarote de 24,99 metros cuadrados y un balcón de 4,92 metros cuadrados. Tiene capacidad para dos adultos y dos niños, internet de alta velocidad, agua embotellada de especialidad y mayordomo, pero la cama de los niños no deja de ser un sofá cama. Son 10.164 euros.

Hay otras opciones que van añadiendo metros cuadrados al camarote y al balcón, así como facilidades a la hora de embarcar, pero donde está el lujo es en la Owner’s Suite de 61 m² con balcón de 17 m², la Loft Suite Icon con dos camarotes de 77 y 60 m² y un balcón de 16 m² y la Ultimate Family Townhouse. Esa última cuesta más de 100.000 euros por persona y tiene dos balcones, patio trasero y un camarote de 164,62 m².

¿Habitación o parque de atracciones? La Townhouse es una absoluta barbaridad y puedes reservar una plaza para una sola persona, pero es una habitación enfocada a la familia. Tiene capacidad para ocho personas con varias camas y un sofá cama doble, todos los accesos exclusivos que puedas desear, acceso a los restaurantes de especialidad, un nivel superior de mayordomo llamado ‘Royal Genie’, paquetes de bebidas para menores y mayores de edad y el dormitorio de los niños está en la zona superior.

Conectando la sala superior y la inferior hay un gran tobogán, las habitaciones están llenas de color, tienen piscina de hidromasaje, un cine y hasta es necesario un pasillo que conecte diferentes partes del camarote. En resumen, es una absoluta barbaridad, pero es importante decir que no es la habitación más lujosa del Icon of the Seas.

La Royal Loft. Si lo que quieres es ir en la habitación más opulenta del crucero, debes encontrar la Royal Loft. Y digo “encontrar” porque he simulado varias fechas de viaje, tanto inmediatas como a casi dos años vista, y no en todas aparecía la opción de hospedarme en este camarote. Y es una auténtica barbaridad de casi 200 m² en la planta inferior, 137 m² en la superior y un balcón en el nivel prinicpal de 65,5 m². Tiene capacidad para hasta seis huéspedes, pero cuando he intentado simular un viaje con niños… no me ha dado la opción.

Tiene las mismas ventajas que la Townhouse, pero un diseño mucho más sobrio y un piano de cola en la habitación. La propia compañía afirma que es la habitación más lujosa de todas las que tiene en su flota, y viendo las imágenes no es algo que nos extrañe. El precio, de nuevo, va a depender de las fechas, pero la he visto por 99.000 euros… y hasta por 173.000 euros. Y ese es el precio por persona. No está mal para una habitación de una semana en un barco.

Propinas gratuitas. Está claro que son los ejemplos más lujosos, las habitaciones más caras en un crucero, por lo que no es algo que sea posible para muchos bolsillos, pero aparte de crédito en actividades dentro del barco, estas lujosas habitaciones tienen una ventaja fundamental: propinas incluidas.

Ya sabemos cómo son países como Estados Unidos con el tema de las propinas y oye, no está de más que si te gastas más de 100.000 euros por persona en una habitación no te tengas que preocupar por el porcentaje de propinas que hay que dejar en cada actividad o consumición extra.

