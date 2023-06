Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo está casi listo: así será su primer viaje comercial

Los astilleros que trabajan para Royal Caribbean tienen una destacada capacidad para construir barcos enormes en tiempos sorprendentemente generosos. El contratista finlandés Meyer Turku puso la quilla del Icon of the Seas el 5 de abril de 2022. Poco más de un año después, la compañía especializada en actividades marítimas de ocio acaba de anunciar que su obra maestra está encaminada hacia su primera aventura.

El Icon of the Seas empezará a operar en 2024 y llegará para arrebatarle el título del crucero más grande del mundo al Wonder of the Seas, otro de los barcos que forman parte de la flota de Royal Caribbean. Nuestro protagonista, como decimos, acaba de alcanzar un importante hito en el proceso de construcción: navegó por primera vez en mar abierto y completó con éxito la primera ronda de pruebas en un escenario real.

Icon of the Seas, un monstruo mecánico de lujo y placer en el mar

Durante las pruebas realizada a lo largo de 36 horas, el crucero estuvo acompañado por cuatro remolcadores de entre 37 y 60 toneladas. Además, explica la compañía, más de 2.000 empleados se encargaron de verificar el funcionamiento de todos los sistemas y componentes. Desde la integridad del casco hasta los motores, la dirección e incluso los niveles de ruido.

Hacia finales de año, si el cronograma establecido evoluciona de acuerdo a lo esperado, se realizará otra ronda de pruebas, que dejará al Icon of the Seas con todos los avales necesarios para empezar a funcionar comercialmente. Es decir, se convertirá en uno de los elementos más preciados de Royal Caribbean, que viene aprovechando audazmente el sostenido crecimiento del mercado de los cruceros de los últimos años.

Se espera que este tipo de alternativa vacacional, según datos de Grand View Research, mueva 15.100 millones de dólares en 2028, un crecimiento anual compuesto (CAGR) de un 11% si tenemos en cuenta 7.250 millones de dólares que se movían en 2022. El Icon of the Seas será coprotagonista de este fenómeno dado que la compañía propietaria asegura que varias fechas ya han sido vendidas anticipadamente.

El Icon of the Seas en movimiento en junio de 2023

Royal Caribbean, además, se ha aventurado a asegurar que el nuevo crucero es “el lanzamiento de un nuevo producto con el mejor rendimiento que jamás hayamos tenido”. Entonces… ¿qué ofrecerá esta superestructura de 365 metros de eslora y cuyo peso bruto alcanza las 250.800 toneladas. Veamos. Sabemos que navegará en vacaciones de siete noches y partirá siempre desde Miami.

El Icon of the Seas en movimiento en junio de 2023

Los interesados en sumergirse en este tipo de experiencia, cuyo precio inicial del ticket por persona ronda los 2.000 euros, deberán elegir entre el Caribe Oriental o el Caribe Occidental, teniendo en cuenta las fechas disponibles. En su primer viaje programado para enero de 2024, el Icon of the Seas zarpará por la tarde y pasará los dos siguientes días navegando hasta en el cuarto día llegar a Basseterre, en la isla de San Cristóbal.

Render de cómo se verá el Icon of the Seas cuando esté operativo

El quinto día de vacaciones transcurrirá en Carlota Amalia, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los siguiente será navegar por el mar durante el sexto día y en el séptimo día se desarrollarán las actividades del Perfect Day en CocoCay, Bahamas. Después de completar el itinerario, el Icon of the Seas volverá a Miami y se alistará para su próximo viaje.

A nivel de atracciones y comodidades, el crucero presumirá para sus más de 5.000 pasajeros, de 20 cubiertas (el Wonder of the Seas tiene 18), 28 tipos de alojamiento y ocho vecindarios con gimnasios y restaurantes. La embarcación tendrá “el mayor parque acuático en el mar”, una atracción denominada Categoría 6, que contará con seis toboganes, también tendrá siete piscinas y bañeras con hidromasaje.

Imágenes: Royal Caribbean

En Xataka: Siempre hemos tenido barcos petroleros y metaneros. Ahora tenemos a X: transporta literalmente electricidad

En Xataka: El juego más vendido de Steam ahora mismo es una especie de 'Counter Strike' a lo 'Roblox'... hecho por cuatro personas