Pocos jardines digitales tienen las murallas tan altas como los de Apple. ChatGPT ha conseguido colarse en él

Apple ha integrado ChatGPT en iOS 18.2, iPadOS 18.2 y macOS 15.2. Esta integración permite que Siri delegue las consultas más complejas al chatbot de OpenAI en lugar de quedarse sin argumentos. El movimiento marca un punto de inflexión para una empresa conocida por su alto nivel de independencia tecnológica.

Por qué es importante. La integración culmina un cambio en la estrategia de Apple que fue anunciada en la WWDC de junio, como parte del lanzamiento de Apple Intelligence.

La empresa reconoce implícitamente que necesita aliados externos para competir en la carrera de la IA, incluso si eso significa abrir ligeramente las puertas de su jardín amurallado. Eso sí, a su manera.

En detalle. La integración funciona en unos términos más cercanos a los intereses de Apple que a los de OpenAI, tanto en modelo de negocio como en privacidad. Cuando Siri detecta una consulta compleja, pregunta al usuario si quiere que la responda ChatGPT. A partir de ahí puede generar texto, analizar imágenes o responder preguntas elaboradas, lo que Siri no es capaz de hacer.

El usuario puede desactivar esa confirmación manual, pero que venga activada por defecto es algo que entronca con el interés de Apple, no con el de OpenAI.

Entre líneas. Es un equilibrio inteligente: Siri sigue siendo la interfaz principal, aunque aproveche la potencia de ChatGPT, pero sin ceder el control total de la experiencia del usuario.

Apple no comparte datos con OpenAI, siempre y cuando el usuario no use su cuenta en la integración. Si no lo hace, será un ente anónimo que no dejará rastro en los servidores de OpenAI. Y tampoco se usarán esas consultas para entrenar a los modelos de OpenAI.

El modelo de negocio de OpenAI es freemium: solo los usuarios que quieren funciones avanzadas deben pagar.

La forma de monetizar a los gratuitos es usando sus consultas para mejorar sus modelos... y tener mejores argumentos de conversión futuros.

Profundiza. La integración va más allá de Siri. ChatGPT también potencia las algo limitadas herramientas de escritura de Apple Intelligence, además de Visual Intelligence de los iPhone 16, que permite analizar objetos, edificios, etc. a través de la cámara. Como Google Lens, pero vía ChatGPT Vision.

Esta alianza entre Apple y OpenAI no tiene demasiados precedentes en la historia reciente de una empresa tan obsesionada con la integración como es Apple. Quizás el acuerdo con Qualcomm para los módems de los iPhone como solución temporal hasta que pueda ofrecer sus propios módems 5G. Los que se supone que eran el motivo de la compra de la división de Intel hace cinco años.

