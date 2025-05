Estas son las cosas que hice durante el apagón para no aburrirme, y que haré si vuelve a haber un corte de luz

Tras el apagón masivo que sufrimos hace unos días, pude utilizar el móvil porque tenía conexión a Internet. Pero llegó un momento en el que ya no funcionaba, por lo que aproveché para realizar algunas actividades para evitar el aburrimiento hasta que llegase nuevamente el suministro eléctrico. Algunas las hice, y otras las haré en el hipotético caso de volver a tener un corte de luz.

Aprovechar para leer en el eReader

Actualmente estoy leyendo 'El camino de los reyes', la primera novela que da comienzo al Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, pero tenía aparcada la lectura desde hacía una semana. Aproveché para seguir leyendo unos cuantos capítulos en digital, utilizando el Kobo Clara 2E. Este modelo ya no se vende, por lo que si quieres uno parecido el Kobo Clara Colour tiene un precio de 169 euros en MediaMarkt. En Amazon se encuentra más barato, pero el envío tarda varios meses.

Un eReader puede venir muy bien para momentos prolongados en los que nos quedemos sin luz, ya que además de poder guardar muchos libros digitales generalmente suelen tener una autonomía de varias semanas.

Empezar Berserk

Como tampoco tenía demasiada batería en el eReader, no quise agotarla por completo por si la luz tardaba demasiado tiempo en volver. Así que aprovechando que la semana de antes compré los dos primeros tomos de 'Berserk', decidí empezar el manga de Kentaro Miura.

El primer tomo de 'Berserk' tiene un precio de 16,10 euros en su edición de Maximum Berserk. Lo cierto es que es una lectura que tenía pendiente desde hace tiempo, pero que compré, como he comentado, hace una semana. No es la edición más premium, pero está muy bien.

Jugar al UNO

Aprovechando que mi pareja estaba en casa y que en mi ciudad era festivo (no había nada abierto), decidimos jugar durante un rato al UNO. No tenemos muchos juegos de mesa o de cartas, pero justamente la edición deluxe la compramos hace un tiempo y hasta el momento no habíamos jugado. La edición deluxe cuesta 17,95 euros, pero la edición básica es más barata, ya que se encuentra por 9,97 euros.

Jugar a la Nintendo Switch

Aunque llevo ya algún tiempo sin jugar a la Nintendo Switch, la tengo conectada al dock, por lo que cuando se fue la luz tenía la batería completamente cargada. Aproveché para jugar poco más de media hora a 'The Talos Principle'. No obstante, la consola de Nintendo puede ser una buena fuente de entretenimiento, al menos durante algunas horas. La Nintendo Switch actualmente tiene un precio de 275 euros.

Además, tenía varios videojuegos en cooperativo local que son compatibles con los Joy-Con en individual (aunque también tengo un mando aparte), por lo que, pese a no llegar a jugarlos, teníamos en mente que podíamos pasar un rato jugando a los juegos.

Un puzle

Para aprovechar, sobre todo, las horas de sol, voy a traer los puzles que me dejé hace ya tiempo en casa de mis padres. Siempre voy dejando pasar el tiempo y al final nunca me pongo a montarlos, por lo que en este tipo de situaciones puede estar bien dar ese paso. Aunque no es especialmente barato, este puzle de 'El Señor de los Anillos' me parece interesante para comprarlo. Tiene 2.000 piezas, por lo que nos puede llevar un buen rato (o días) terminarlo. Se puede encontrar en Amazon por 32,69 euros.

