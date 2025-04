Ayer me di cuenta de que mi vieja powerbank ya no me sirve. Esta otra (rebajada en Amazon) puede ser buena sustituta

Como también le sucedería a millones de personas, durante la jornada de ayer tuve que sacar del fondo del cajón (donde la tenía casi olvidada) mi vieja powerbank de 10.000 mAh, cuando se fue la luz en todo el territorio peninsular. Y rápidamente me di cuenta de que no me iba a servir si la cosa iba para largo. Por eso, hoy me planteo dar el salto a esta otra que ahora está rebajada a 65,87 euros en Amazon.

INIU Power Bank, 27000mAh 140W Hoy en Amazon — 65,87 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Con casi 30.000 mAh, permite cargar varios dispositivos

Concretamente, desde hace años cuento con esta powerbank de 10.000 mAh (descatalogada y difícil de encontrar en pleno 2025), la cual uso en contadísimas ocasiones, como cuando voy de senderismo o de viaje. Y lo cierto es que para esos usos esporádicos, no me hace falta más. Pero circunstancias como la de ayer me hacen consciente de la necesidad de conseguir otra, al no contar con puertos USB tipo C, no saber cuánta carga restante queda o no tener demasiada capacidad.

Todos estos son aspectos imprescindibles en mi caso, viendo lo vivido en las últimas horas. Así que, también como muchos millones de personas hoy, creo que el momento de hacerme con una powerbank más grande, completa y actual es sin duda este. Porque esperemos que lo de ayer no vuelva a repetirse. Pero de hacerlo, al menos que pueda llevar la falta de electricidad mejor y cargar mis principales dispositivos sin inconvenientes: teléfono móvil, tablet y consola portátil, entre otros.

Tampoco quiero gastar un dineral, por lo que este modelo que ahora protagoniza una oferta flash en Amazon (que lo deja a su precio mínimo) me parece muy interesante. En cuanto a puertos, incluye lo que busco: dos USB tipo C (uno de entrada y salida y otro sólo de salida) de 140 W y 45 W, respectivamente. Más un USB tipo A de salida, a 18 W. Con una capacidad total de 27.000 mAh.

Además, cuenta con PD 3.1, indispensable para las cargas rápidas de multitud de dispositivos actualmente. También una pantalla donde indica qué cantidad de capacidad queda. Y permite cargar al mismo tiempo varios dispositivos, como por ejemplo un teléfono y una tablet. Algo que, sin duda alguna, habría agradecido ayer.

También te puede interesar

Lepro Linterna de Cámping LED Recargable Hoy en Amazon — 26,62 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Blukar Linterna LED Recargable, 2000L Hoy en Amazon — 8,75 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | INUI

En Xataka | ¿Qué es lo que necesitas (según la UE) para tu kit de supervivencia y cuánto te puede costar?

En Xataka | Mejores power bank para cargar tu teléfono móvil. Cuál comprar y baterías externas recomendadas