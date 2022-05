Steam Deck, análisis: Valve irrumpe en el panorama de las consolas como un elefante en una cacharrería y un hardware magnífico

Acostumbrados al hardware que, hasta en los casos más complejos, la mayoría de las veces exigen una preparación que se limita a "enchufar y jugar" (y a veces actualizar), Steam Deck trae una propuesta divergente. De hecho, la primera duda que asalta al usuario, tras unos minutos de uso es... ¿estoy ante una consola híbrida o ante un PC portátil? La respuesta es que posiblemente ninguna de las dos cosas: Steam Deck es su propia bestia, y quizás esa es la principal de sus virtudes. Es un artefacto inclasificable.

Steam Deck, especificaciones técnicas



características Tamaño y peso 298 mm x 117 mm x 49 mm Aprox. 669 gramos Procesador APU AMD

CPU: Zen 2 de 4 núcleos/8 hilos, 2.4-3.5 GHz (hasta 448 GFLOPS FP32)

GPU: RDNA 2 con 8 unidades de cálculo, 1.0-1.6 GHz (hasta 1.6 TFLOPS FP32)

Consumo de la APU: 4-15 W RAM 16 GB de RAM LPDDR5 integrada (cuatro canales de 32 bits, 5500 MT/s) Almacenamiento Según modelo (todos incluyen una ranura para tarjetas microSD de alta velocidad): eMMC de 64 GB (1 PCIe Gen 2)

NVMe SSD de 256 GB (4 PCIe Gen 3)

NVMe SSD de 512 GB de alta velocidad (4 PCIe Gen 3) Controles Botones A B X Y

Cruceta

Gatillos analógicos L y R

Botones frontales L y R

Botones de Ver y de Menú

4 botones de empuñadura asignables 2 sticks analógicos de tamaño completo con toque capacitivo 2 trackpads cuadrados de 32,5 mm de lado con respuesta háptica Giroscopio: IMU de 6 ejes PANTALLA LCD IPS de 1280 x 800 píxeles (relación de aspecto 16:10) 7" de diagonal 400 nits (típico) 60 Hz Táctil Conectividad Bluetooth 5.0 (compatible con mandos, accesorios y audio) Radio wifi de doble banda, 2.4 GHz y 5 GHz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Audio Estéreo con DSP integrado para una experiencia de sonido envolvente Matriz de micrófono dual Toma de auriculares/cascos estéreo de 3,5 mm Audio multicanal vía DisplayPort a través de USB-C, USB-C estándar o Bluetooth 5.0 Alimentación y batería Fuente de alimentación USB Tipo C PD3.0 de 45 W Batería de 40 Wh. 2-8 horas de juego Conectividad externa USB-C compatible con modo alternativo DisplayPort 1.4; hasta 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz, USB 3.2 Gen 2 Software SO: SteamOS 3.0 (basado en Arch) precios 64 GB: 419€ 256 GB: 549€ 512 GB: 679€

Primer contacto con la Steam Deck

La primera sensación al agarrar el artilugio es que no podía crearse una consola (en lo sucesivo llamaremos así a la Steam Deck para agilizar, pero ya nos entendemos) más voluminosa y aparatosa y que fuera más cómoda al tacto y al uso. Rebosante de botones en su zona posterior y en la de los gatillos, al frente se asemeja a una consola portátil al uso, como una Vita o una Switch: dos sticks y dos grupos de cuatro botones -una cruceta de control y los consabidos cuatro botones de acción-.

Pero es obvio que Valve ha invertido tiempo y recursos en conseguir que Steam Deck sea cómoda

Pero es obvio que Valve ha invertido tiempo y recursos en conseguir que una pantalla de 7 pulgadas, un tamaño total de 298 mm x 117 mm x 49 mm y un peso de nada menos que 669 gramos sea cómoda y no agote al jugador tras su uso continuado. Es así gracias a lo apropiado de sus agarres y que ha sido elogiada, entre otras cosas, por su facilidad para adaptarse a manos pequeñas. Sencillamente, es difícil imaginar una pantalla más grande y con tal variedad de botones, sticks y gatillos sin perder su categoría de portátil.

Finalmente, en este primer vistazo, una impresión general: es absolutamente impresionante cómo la máquina mueve juegos exigentes, como 'God of War' o las últimas entregas de 'DOOM', 'Tomb Raider' o 'Resident Evil', por poner algunos ejemplos que hemos probado. La APU que monta un Zen 2 entre 2.4-3.5 GHz y una GPU RDNA 2 con 8 unidades de cálculo nos lleva a más de 30 frames por segundo (en casos más puntuales roza los 60). Como es natural, en una pantalla de este tamaño y con esta resolución, esos 30 fps son más que suficientes para una experiencia de juego completa.

Los juegos corren fluidos y sin tirones, y es ciertamente notable cómo títulos frenéticos y llenos de efectos como las mencionadas últimas dos entregas de 'DOOM' no sufren el menor tirón. Conviene no obstante, para asegurarnos de que los juegos van a aprovechar al máximo las características de la consola, revisar los juegos aprobados por Steam para su uso en la consola. Entre esos y los que han mostrado solo errores leves de rendimiento, se despliega un catálogo ciertamente impecable.

Adentrándonos en la Steam Deck: impresiones tras varios días de juego

Tras estas estupendas primeras impresiones, hemos seguido exprimiendo durante unos cuantos días la consola. El siguiente punto a destacar: la batería, que Valve ya anunció que estar´ía entre las 2 y las 8 horas, dependiendo del rendimiento que exigiéramos a los juegos y las características de estos. Una vez testeado, nos ha durado eso mismo: apenas dos horas en juegos potentes (aunque los compañeros de 3DJuegos consiguieron bajarla de las dos horas subiendo de 30 fps) y sobrepasando las ocho si te dedicas a juegos a golpe de píxel y con pocas exigencias técnicas.

Otro aspecto que hemos podido comprobar cuando hemos jugado más a fondo es que los controles están muy estudiados, y algunos que aparentemente son innecesarios como los cuatro botones de la parte trasera, se revelan como verdaderamente útiles. Es interesante, para exprimirlos a fondo, usar juegos con plantillas que los aprovechen, como 'Portal', para comprobar hasta qué punto todos los botones y gatillos pueden ser útiles. Aunque el tamaño de la consola impide que la disposición de los botones tenga la ergonomía de un mando de Playstation 5 o de Xbox, el diseño resuelve la papeleta airosamente, y llega a un mínimo de comodidad muy notable.

Es interesante, para exprimir los botones traseros a fondo, que pruebes juegos con plantillas que los aprovechen, como 'Portal'

Más allá de eso, los dos trackpads intentan suplir la ausencia de ratón, pero particularmente no he llegado a hacerme con ellos en juegos donde se exige un uso preciso del mismo, como un shooter. En mis partidas a 'DOOM: Eternal' he acabado volviendo a los controles con sticks. Pero en juegos con un uso menos frenético del ratón, como los de estrategia, es una alternativa estupenda, y desde luego (en conjunción con el uso de la pantalla táctil), mucho más interesante que los sticks. Son ese tipo de cosas en las que no caes hasta que no tienes la consola en las manos: la Steam Deck ofrece una estupenda revitalización del género RTS -por ejemplo- gracias a la accesibilidad de sus controles.

Y hay más: el giroscopio o la superficie capacitiva de los sticks están ahí para quien quiera aprovecharlos. En mi caso, no he podido exprimirlos porque no he encontrado juegos en los que estén especialmente justificados (aunque la propia Valve, como no podía ser de otro modo, le da buen uso al giroscopio en 'Half-Life 2'). Es de prever que la comunidad indie se pondrá en marcha para desarrollar juegos no exclusivos para Steam Deck (que a fin de cuentas es un PC con cosas), pero sí especialmente pensados para ser jugados en ella. ¿Quizás veamos en el futuro un sello de "Recomendado para Steam Deck"?

Los problemas de una consola abierta

Finalmente, es inevitable hacer referencia a los problemas de compatibilidad de los juegos y el manejo en sí de la consola. Conviene dejar claro que en muy poco tiempo de uso, el usuario tiene claro que la Steam Deck sirve para trastear con ella, y que si no lo hace y emplea simplemente el acceso a Steam para jugar a títulos adquiridos allí, posiblemente se esté perdiendo parte de sus posibilidades. Y aún así, ni siquiera tendrá la accesibilidad de uso de una Switch, por ejemplo: sin ir más lejos, aunque es posible conectar la consola a un monitor, la consola no es capaz de llegar a una resolución 4K en pantalla grande.

Steam Deck no funciona del todo bien bajo Windows (solo en Windows 10, y hay problemas con los controladores de sonido), sino que lo hace bajo Linux, así que olvídate de arranques duales de momento. Sin embargo, Steam Deck es relativamente abierta, y por eso Valve permite sin ningún problema aplicaciones y juegos fuera de Steam. Es una buena noticia para amantes de los emuladores y de los juegos indie, que pueden acceder a las miniaturas de plataformas como itch.io, y también es una solución atractiva para quienes quieran usar Steam Deck como una pequeña tablet, y navegar y ver vídeos en ella.

Steam Deck no funciona del todo bien bajo Windows (solo en Windows 10, y hay problemas con los controladores de sonido)

En cuanto a los juegos compatibles y los que no, es cuestión de armarse de paciencia: hay títulos jugables pero con pequeños errores. Hay otros que en las listas oficiales aparecen como que tienen errores diversos, pero no hemos sido capaces de encontrarlos, como 'Assassins’ Creed IV Black Flag', las entregas 'IV' y 'V' de 'Battlefield', los dos primeros 'Fallout' o 'Final Fantasy V' y 'VII'. En cuanto a los que no funcionan, se nos asegura que se está trabajando para que lo hagan en un futuro: es decisión tuya prescindir de títulos como 'Just Cause 2' o 'For Honor' (que no arrancan), entre un puñado más.

En general, no obstante, la Steam Deck es una consola sumamente estable y es obvio que quedan espacios aún por perfilar o directamente desarrollar, sobre todo cuando Valve está claramente focalizada en solucionar errores graves de rendimiento y en hacer que funcionen la mayor cantidad de juegos posible. Más adelante habrá tiempo para ponerse exquisitos, pero de momento la impresión es postiva en cuanto a manejabilidad y posibilidades.

Es cierto que el precio no es el más asequible del mercado, pero también el más económico de todos los que propone Steam cubre perfectamente las necesidades de un jugador que no necesite cargar con decenas de juegos en la memoria de la consola (además, el almacenaje con tarjeta microSD suple la falta de disco duro a la perfección). Para los muy cafeteros, los 512 GB del modelo de 679 euros les permitirá cargar con una treintena de juegos.

Steam Deck: La opinión de Xataka

La crisis con el abastecimiento de materiales no ha permitido que la Steam Deck tenga la repercusión que hubiera querido Valve, pero aún con todos los obstáculos que está encontrando en su camino, lo cierto es que esta consola es una pequeña maravilla. Valve ha aplicado a su producto lo que ha ido aprendiendo en el desarrollo de hardware durante los últimos años (mandos, dispositivos VR) y ha dado como fruto su producto más ambicioso. Uno que, además, puede presumir de no llegar para competir con nadie, sino de cubrir un hueco que hasta el momento permanecía virgen.

Ese hueco es el acceso a una biblioteca de juegos tan ingente como la de Steam, es decir, que muy posiblemente, a poco que seas un jugador o jugadora de medio recorrido, es posible que no tengas que adquirir nuevos títulos para empezar a usarla, o en cualquier caso, podrás encontrar títulos muy jugosos a precio muy asequible. Una tentación considerable para una pieza de hardware que tiene en este año y el que viene un marco de tiempo vital para establecerse de forma definitiva.

