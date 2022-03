La Steam Deck ahora funciona con Windows: Valve lanza los drivers para el sistema

Cuando Valve anunció la Steam Deck prometió que, al igual que cualquier ordenador, se iba a poder utilizar con otros sistemas operativos además de SteamOS (basado en Linux). La compañía ha empezado a cumplir su promesa con el lanzamiento de una serie de drivers y una guía de instalación de Windows 10.

Hasta este momento era técnicamente posible instalar un SO de Microsoft en la Steam Deck, pero sin los drivers adecuados era una posibilidad no recomendada ya que podía dar fallos. Con la reciente llegada de los controladores gráficos, Wi-Fi y Bluetooth se espera que la consola funcione bien, aunque con limitaciones.

Steam Deck abraza Windows, lentamente

Valve señala que el driver de sonido aún no está listo. La compañía está trabajando con AMD en su desarrollo, por lo que en caso de instalar Windows, los altavoces y el conector de audio de 3,5 mm no funcionarán. ¿Hay alternativa? Sí, utilizar audio por Bluetooth o USB-C hasta que más adelante se publique el controlador.

Otra de las limitaciones que es que, de momento, la Steam Deck solo funcionará con Windows 10. Como hemos comentado antes, Windows 11 requiere de TPM para funcionar. La consola cuenta con fTPM, una solución de seguridad que cumple con los requisitos del sistema de Microsoft, el problema es que por ahora no se puede activar.

Si intentáramos instalar Windows 11 en este momento, el asistente de detectaría que no se cumplen los requisitos y no nos permitiría continuar con el proceso. La buena noticia es que Valve está trabajando en una actualización de BIOS para que podamos activar fTPM. Eso sí solo sabemos que llegará más adelante.

Un sistema u otro, no dos. La compañía también señala que el arranque dual con SteamOS aún no está disponible. Esto quiere decir que tendremos que elegir entre Windows 10 y SteamOS. Cabe señalar que dual boot es una de las características prometidas y que, según Valve, estará listo en el futuro, pero no precisa una fecha.

No obstante, esto no quiere decir que no podamos volver a restablecer la consola de fábrica. Si instalamos Windows 10 y el sistema operativo no nos convence, podemos volver a SteamOS utilizando una imagen de recuperación del sistema disponible en la página oficial.

Hay varias razones para instalar Windows 10 en una Steam Deck. Solo por mencionar algunas, nos encontramos con la posibilidad de jugar a títulos que no funcionan con Proton, la capa de compatibilidad de SteamOS para juegos de Windows. También se abriría la puerta a disfrutar del catálogo de servicios como Game Pass para PC.

Más información | Valve