Xbox Game Pass para Consola, Game Pass para PC y Game Pass Ultimate: qué son y cuáles son las diferencias

Vamos a explicarte qué son y cuáles son las diferencias entre Xbox Game Pass para Consola, Game Pass para PC y Game Pass Ultimate. Microsoft está apostando fuerte por su modelo Xbox Game Pass, una especie de Netflix de los videojuegos, y está tan seguro de él que ha lanzado dos versiones más, el Xbox Game Pass para PC y Xbox Game Pass Ultimate.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente el Xbox Game Pass, y cuáles son las características de este concepto. Y luego, pasaremos a explicarte las diferencias entre las tres modalidades de Game Pass que hay disponible después de los últimos dos lanzamientos.

Qué son las Xbox Game Pass

Microsoft, al igual que Sony y otras empresas del sector tecnológico, está inmersa en una carrera por lanzar un "Netflix de los videojuegos", y en el caso de la empresa de Nadella este proyecto lleva de nombre Xbox Game Pass. La idea es simple, acceder a un catálogo creciente de juegos por una suscripción en forma de cuota mensual.

El catálogo de estas plataformas es dinámico, lo que quiere decir que además de añadir nuevos títulos también es posible que de vez en cuando alguno de ellos abandone la lista. Una de las características diferenciadoras de este pase es que el jugador puede descargarse los juegos para no depender de la nube a la hora de jugarlos, aunque seguirá dependiendo de tener la suscripción activa.

En cualquier caso, si echas de menos no tener que descargar el juego para jugarlo como pasa en otras plataformas, has de saber que Microsoft ha dicho que durante este año también habilitará la posibilidad de jugarlos en streaming.

No hay límite del número de juegos que te puedas descargar del catálogo, por lo menos no en el servicio, aunque esto siempre dependerá del almacenamiento interno de la consola. Mientras un título esté en el catálogo, podrás descargarlo y jugarlo de forma ilimitada.

El problema puede estar en que los juegos entran y salen del catálogo de Game Pass. Si quieres que uno de los juegos incluidos en esta suscripción pase a estar vinculado a tu cuenta y no al servicio, tendrás que comprarlo. Si el juego que quieres comprar está todavía en el catálogo de Game Pass, podrás adquirirlo con un descuento especial de alrededor del 10%.

Otro punto muy importante es que **todos los juegos del Xbox Game Studios se estrenarán en Game Pass el mismo día que su lanzamiento. Esto quiere decir que los nuevos juegos de sagas como 'Forza' o los 'Gear' los podrás jugar con sólo tener una de estas suscripciones sin tener que comprarlos a parte. Esto es así tanto para consolas como para PC con el nuevo Pass de ordenador, que incuirá títulos como 'Age of Empires 2: Definitive Edition'](https://www.xataka.com/videojuegos/age-of-empires-ii-definitive-edition-remasterizacion-4k-llega-este-otono-nueva-campana-original).

El concepto de las suscripciones Game Pass se inició con una diseñada para la Xbox, pero con el tiempo también han llegado una Game Pass for PC y Game Pass Ultimate. Como verás a continuación, el primero es el mismo concepto aplicado a los juegos para PC, mientras que el segundo es una unión entre ambos en una suscripción única.

Para poder hacerte con cualquiera de estos servicios tendrás que acceder a la web oficial de Xbox Game Pass, donde además de explicarte algunas de sus características encontrarás los enlaces para entrar a la tienda de Microsoft donde suscribirte.

Diferencias entre Xbox Game Pass, Game Pass for PC y Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass, Game Pass for PC y Game Pass Ultimate. Microsoft tiene tres servicios diferentes que se llaman prácticamente igual, por lo que pensando en quienes quizá no terminen de entender qué es cada uno, ahora vamos a describirte las características de cada uno de ellos. Por una parte tienes los de PC y consola, y luego está el Ultimate que incluye a ambos.

Xbox Game Pass para Consola

Se trata de la suscripción Xbox Game Pass para la Xbox One, que ofrece acceso ilimitado a más de 100 juegos de Xbox One y Xbox 360. La suscripción tiene un precio de 9,99 euros al mes, y si tienes la aplicación de Xbox en Windows 10 podrás jugar en streaming desde tu consola a tu ordenador. El juego lo estarás jugando en la consola, pero a través de la pantalla del ordenador.

Los juegos del catálogo van variando de forma constante, con nuevos añadidos cada mes y otros títulos que lo abandonan de vez en cuando. Si alguien quiere comprar algún juego mientras esté en el catálogo para que quede vinculado a su cuenta, al ser miembro de Xbox Game Pass se podrá hacer con una oferta especial.

En el catálogo te vas a encontrar con títulos de varios estudios de primer nivel, pero los que son creados por Xbox Game Studios tienen acceso prioritario. Esto quiere decir que el mismo día que sean lanzados oficialmente ya formarán parte del catálogo de Game Pass. Sin embargo, esto sólo pasa con los juegos de los estudios pertenecientes a Microsoft, como Doble Fine, Ninja theory u OBSIDIAN entre otros.

Xbox Game Pass para PC

Se trata de la suscripción Xbox Game Pass para la Xbox One, que ofrece acceso ilimitado a más de 100 juegos de PC. La suscripción tendrá un precio de 9,99 euros al mes, aunque de forma promocional podrás acceder a él por 1 euro. Además, hasta el lanzamiento oficial podrás suscribirte por 3,99 euros al mes durante el periodo que dure su beta. Entre los juegos ya anunciados están 'Imperator: Rome', 'Football Manager 2020', 'Prey', 'Wolfenstein II: The New Colossus', 'Forza Horizon 4', 'Gears 5' y más.

La oferta se irá completando poco a poco, y llegará a los 100 juegos en agosto según Microsoft, a los cuales también podrás acceder de forma ilimitada mientras estén en el catálogo. Y si quieres que alguno quede vinculado a tu cuenta Xbox cuando abandone el catálogo, igual que en la versión para consola, podrás comprarlos con un descuento especial mientras sigan accesibles en Game Pass.

Además, los juegos que Xbox Game Studios lance y estén disponibles para PC, también tendrán estarán disponibles en el catálogo de Game Pass el mismo día de su lanzamiento. De esta forma, si te gustan los juegos de alguno de los estudios adquiridos por Microsoft no tendrás que comprarlos para jugar mientras seas suscriptor.

Xbox Game Pass Ultimate

Se trata de la joya de la corona de Microsoft, y es la fusión entre todos los servicios de Xbox Game Pass y el Xbox Live Gold. Es un servicio opcional, lo que quiere decir que vas a poder elegir entre tener un Game Pass de consola, el de PC o unir ambos en este pack con un precio muy competitivo.

Xbox Game Pass Ultimate tiene un precio definitivo de 12,99 euros al mes, aunque tras su lanzamiento hay una promoción para probarlo por un euro. Por ese dinero podrás acceder a un catálogo de más de 100 juegos, tanto los disponibles para PC como los que estén para Xbox One. Además, también tendrás ofertas especiales para comprar estos juegos del catálogo y que queden vinculados a tu cuenta.

El catálogo de esta suscripción será tan cambiante como la de las alternativas específicas para consola y PC. Además, como en estos casos, los juegos de Xbox Game Studios también estarán disponibles el día del lanzamiento para que los suscriptores puedan descargarlos y jugarlos.

Además de esto, la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate también incluye Xbox Live Gold, valorado en 6,99 euros al mes pero que se incluye en la suscripción única de 12,99 euros mensuales. Con Love Gold, los jugadores podrán acceder a los modos multijugador de cada título que tengan, así como hacerse con los juegos gratuitos que se ofrecen cada mes a cambio de la suscripción o las ofertas exclusivas en la tienda de juegos de la consola.