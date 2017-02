Xbox Game Pass es un sueño para los gamers y una pesadilla para Sony

Boom. Nadie se esperaba el anuncio de hoy de Microsoft, pero la empresa ha vuelto a dar la sorpresa con el lanzamiento de su servicio Xbox Game Pass, que básicamente es el Netflix de los videojuegos de la Xbox One.

Hasta ahora solo Electronic Arts había ofrecido algo similar con su EA Access en consolas, pero los responsables de Microsoft ofrecen ahora un catálogo más amplio de más de 100 juegos para Xbox One y Xbox 360 que podrás descargar y jugar todo lo que quieras con una suscripción mensual de 10 dólares al mes. En Sony deben estar tirándose de los pelos.

El Netflix de los videojuegos

Las propuestas para reforzar la plataforma online de juegos de Xbox siguen creciendo, y este es desde luego todo un golpe en la mesa por parte de Microsoft, que ha presentado esta plataforma y que ya está disponible para miembros del programa Xbox Insider y que estará disponible para todos los usuarios "esta primavera".

Las comparaciones con servicios de suscripción como Netflix son inevitables, y aunque el catálogo es obviamente mucho más limitado, también es cierto que el tiempo que uno dedica a un videojuego suele ser mucho mayor que el que dedica a una serie (depende del número de temporadas, claro) o una película. Al final lo importante es esto: uno tiene tarifa plana para jugar todos los juegos de ese catálogo.

Es evidente que en esa oferta habrá muchos títulos AAA que no estarán disponibles durante los periodos posteriores al lanzamiento, pero sí que irán llegando al servicio (y desapareciendo de él, la oferta cambiará gradualmente), configurando así un catálogo que sin tener "lo último de lo último" si permitirá disfrutar de muchos títulos más o menos recientes.

Tenemos ejemplos fantásticos como 'Halo 5 Guardians', 'Mad Max', 'Fable III', 'Tekken Tag Tournament 2', pero habrá otros igualmente llamativos que a buen seguro responderán a los gustos de muchos usuarios. Puede que no sean las últimas versiones —'NBA2K16' apareció hace año y medio, por ejemplo— pero eso no impedirá que sus usuarios no los disfruten.

Un modelo de suscripción casi perfecto

La idea de Microsoft tiene un aspecto prometedor no solo por oferta y precio, sino también por funcionamiento. Como señalaban nuestros compañeros de VidaExtra, no jugaremos vía streaming, sino que descargaremos el juego al disco duro de la consola para que la conexión de datos se aproveche íntegramente para potenciales partidas online.

Esta captura de un usuario del programa Xbox Insider muestra el aspecto de esta fase previa del lanzamiento de Xbox Game Pass. Estos usuarios tienen un mes gratuito de prueba del servicio.

El funcionamiento será similar al del programa 'Games with Gold' que permite que los usuarios de Xbox Live Gold puedan disfrutar gratuitamente de dos videojuegos al mes descargándolos a su consola. Estos videojuegos dejan de ser jugables si dejamos de ser suscriptores de Xbox Live Gold, y del mismo modo los juegos que descarguemos con Xbox Game Pass no podrán ser jugados si nos hemos dado de baja del servicio.

A estas opciones se le une otra igualmente atractiva: podremos comprar cualquiera de los juegos de Xbox Game Pass con un 20% de descuento si somos suscriptores del servicio, algo que puede ser otro detonante para que los ingresos por ventas de videojuegos crezcan. Es un "prueba, y si te gusta cómpratelo" pero elevado a la máxima potencia.

Microsoft no ha concretado algunos detalles sobre la oferta, y por ejemplo nos gustaría saber si habrá un precio especial por suscripciones anuales. Más interesante incluso sería una opción de "pase familiar" (Netflix y Spotify ofrecen planes de este tipo) que ofreciese también un precio de promoción para dos suscripciones entre miembros de una misma familia, algo que de hecho existe en la Xbox One con el llamado "My home Xbox". Como confirmaban los responsables de Microsoft en GamesRadar, esta suscripción se podrá disfrutar con esa opción también, pero nos preguntamos si habrá una extensión de esos "planes familiares".

También hay dudas sobre la posibilidad de que esta opción también esté disponible para el PC ahora que ambas plataformas están comenzando a converger con Xbox Play Anywhere. Una captura de un usuario del programa Xbox Insider parece apuntar a esa opción, aunque suponemos que el catálogo será distinto y más reducido... o simplemente distinto, quién sabe. Muchas incógnitas aún por aclarar.

Las suscripciones no son para todos, pero sí para muchos

La decisión de Microsoft es realmente significativa porque valida un modelo de suscripción que cada vez se impone más en todos los ámbitos, tanto en el mundo de los contenidos multimedia —Netflix y Spotify son los dos ejemplos clásicos— como en el del software, donde la propia Microsoft hace tiempo que migró de un modelo de "cajas" a un modelo de suscripción con Office 365, por ejemplo.

Lo mejor de todo es que Xbox Game Pass es una nueva alternativa que no hará desaparecer el modelo tradicional: los juegos se podrán seguir comprando y descargando sin esta suscripción si no dedicamos nuestro tiempo más que a uno o dos títulos —es mi caso—, pero si lo que quieres es probar y disfrutar muchos juegos y quizás comprarte alguno de ellos, aunque sean algo más antiguos, podrás hacerlo con Xbox Game Pass.

La pelota está ahora en el tejado de Sony, cuyo servicio online PS Now se queda ahora atrás en cuanto a su oferta y prestaciones. Aunque la disponibilidad del servicio tanto en la PS4 como en el PC es llamativa, jugar en streaming no lo es tanto. O Sony reacciona pronto y bien, o puede que esta nueva oferta sirva para convencer a los indecisos a pasarse a la plataforma de los de Redmond.

Buena jugada, Microsoft, buena jugada.

