Xbox 'Projet Scarlett': esta es la consola cuatro veces más potente que Xbox One X con la que Microsoft quiere dominar la 'next-gen'

Microsoft ha estado a la altura de las expectativas. Como aseguraban los rumores que han ido adquiriendo fuerza durante las últimas semanas, los de Redmond han utilizado su conferencia en esta edición del E3 para presentar su consola de próxima generación. Sí, «Project Scarlett» ya ha visto oficialmente la luz.

La información que Microsoft ha desvelado durante la conferencia acerca de su próxima consola de sobremesa es suficiente para «hacernos la boca agua». Pero, sobre todo, afianza el pistoletazo de salida de la próxima generación, que comenzó a tomar forma de una manera tangible cuando hace escasamente dos meses Mark Cerny, el diseñador de PlayStation 4, desveló los primeros detalles acerca de las especificaciones de la próxima consola de sobremesa de Sony. Aquí tenéis lo que sabemos oficialmente acerca de «Projet Scarlett».

Xbox «Projet Scarlett»: especificaciones técnicas

Como sospechábamos gracias a los rumores que han visto la luz durante las últimas semanas, la nueva consola de sobremesa tiene una configuración muy, muy prometedora. Una CPU de AMD con microarquitectura Zen de última generación, memoria GDDR6, unidad de almacenamiento SSD... Además, Phil Spencer y los suyos han anticipado que alcanzará una frecuencia de refresco de hasta 120 FPS (imaginamos que a 1080p).

El motor de la nueva consola será, sin lugar a dudas, su CPU con arquitectura Zen de última generación, un motor que junto a la lógica gráfica de última generación de AMD, que estará derivada de la microarquitectura Navy, debería permitirnos jugar a altas frecuencias de refresco a 1080p. Y también, quizá, alcanzar los tan ansiados 60 FPS a 4K UHD. La memoria GDDR6 también tendrá un papel esencial a la hora de permitir a esta máquina manejar texturas en alta resolución y afrontar el renderizado de los gráficos a 4K UHD.

Durante la presentación también han mencionado que la consola podrá lidiar con la resolución 8K, aunque sin tener más datos acerca de sus especificaciones lo más razonable es pensar que podrá enviar al televisor señales 8K, pero difícilmente conseguirá renderizar los gráficos de forma nativa a esta resolución. Esta característica probablemente intenta hacer la consola compatible con los televisores con panel 8K que ya están empezando a llegar al mercado.

Por su parte, la utilización de una unidad SSD para resolver el almacenamiento secundario tendrá un impacto muy positivo en las prestaciones globales de la máquina debido a que las operaciones de carga se llevarán a cabo en mucho menos tiempo. Y no solo a la hora de iniciar los juegos, sino también al cargar las distintas fases o implementar la continuidad de los escenarios en los juegos de mundo abierto.

Desafortunadamente, hay muchos detalles acerca de la nueva consola de Microsoft que aún no conocemos. El más relevante de todos es su nombre comercial. Y también, por supuesto, su precio. Eso sí, los de Redmond han anticipado que llegará a las tiendas a mediados de 2020, así que es probable que aproximadamente en un año podamos hacernos con ella.

'Halo Infinite' llegará junto a «Project Scarlett»

Las buenas noticias no acaban aquí. Microsoft también ha aprovechado su conferencia para adelantarnos que la esperada próxima entrega de la saga 'Halo' llegará junto a su nueva consola. No conocemos más detalles acerca de 'Halo Infinite' que los que nos sugiere el tráiler que os dejamos a continuación, pero no cabe duda de que esta nueva entrega pinta realmente bien. Esperemos que realmente esté a la altura de las expectativas.

