De Amazon Luna a Stadia: qué plataforma de juegos en la nube es la más adecuada para cada tipo de jugador

La llegada de la versión final de Amazon Luna a Estados Unidos ha vuelto a reactivar el interés por las plataformas de streaming de videojuegos. La propuesta de Amazon compite con Google Stadia, NVIDIA GeForce Now, Microsoft Cloud Gaming (antes conocido como xCloud), o Sony PS Now.

El juego en la nube cada vez plantea más alternativas para usuarios que quieren disfrutar de sus videojuegos en cualquier dispositivo —móviles y tabletas incuidos— pero puede ser algo difícil entender cuál es la orientación de cada servicio. A continuación repasamos los más relevantes de la actualidad.

Catálogo Modelo Precio Google Stadia 266 juegos El usuario compra en el catálogo del servicio cada juego al que quiere jugar en la nube. Se lo queda para siempre. Estándar: gratis, juego en 1080p a 60 FPS Pro: 9,99 euros/mes, juego en 4K a 60 FPS, regalan juegos mensuales que puedes disfrutar mientras mantengas la suscripción. Nvidia GeForce Now Más de 1.000 El usuario compra en el catálogo de tiendas compatibles como Steam o Epic Games Store. Estándar: gratis, sesiones de una hora, menos calidad. Prioritaria: 49,99 euros/6 meses, juego a 1080p@60 FPS, hasta 6 horas por sesión. RTX 3080: 99,99 euros/6 meses, juego a 1440p@120, hasta 8 horas por sesión. Microsoft Cloud Gaming Más de 250 El usuario puede jugar a todos los juegos del catálogo mientras mantenga la suscripción. 12,99 euros al mes Amazon Luna Más de 700 El usuario se suscribe a canales, cada uno de los cuales da acceso a ciertos juegos. Puede jugar a esos juegos mientras mantenga la suscripción. Depende del canal al que el usuario se suscriba. Desde gratuito (con suscripción a Prime) a canales como el de Ubi Soft (12,99 dólares/mes) Sony PS NOw Unos 10 El usuario puede jugar a todos los juegos del catálogo mientras mantenga la suscripción. 9,99 euros al mes

Distintos enfoques para distintos tipos de usuario

Hay quien dice que las PS5 y las Xbox Series S/X serán la última generación de consolas. Después jugaremos como ahora escuchamos música: por streaming. Según esas previsiones también los PCs y portátiles para gamers irán perdiendo cuota, porque los servicios estarán tan pulidos que será posible jugar a títulos AAA en 4K@60 (o más) desde un ChromeBook o desde la tele.

En ello están varios de los grandes de la industria tecnológica. Google, Microsoft, NVIDIA, Sony, Nintendo (de forma tímida) y ahora Amazon llevan tiempo preparando sus servicios de streaming de videojuegos, y cada uno de ellos ofrece una alternativa diferente.

Hay ciertas similitudes en algunos casos, desde luego, pero el segmento de los videojuegos es bastante distinto al del streaming de música o al de vídeo: allí las diferencias se basan esencialmente en el catálogo, pero en las plataformas de juego en la nube la cosa va más allá.

Los catálogos desde luego son el punto clave —si no voy a poder jugar al juego que me gusta, difícilmente me interesará esa plataforma que no lo tiene—, pero las distintas opciones plantean modelos curiosos que pueden convenir a ciertos usuarios. Veámoslos:

Google Stadia : si quieres jugar a un juego en Stadia, tienes que comprarlo en su catálogo: no sirve que lo tuvieras comprado por ejemplo en Steam. A partir de ahí podrás jugarlo siempre que quieras en la nube de Google. El servicio gratuito te permite jugar a 1080p, mientras que el servicio de pago te permite llegar a 4K y además Google "regala" juegos que podrás disfrutar mientras mantengas la suscripción.

De todo, para todos

Hay desde luego otras alternativas adicionales: Nintendo Switch Cloud ofrece la posibilidad de jugar en la nube a un pequeño grupo de títulos que añaden esa opción, por ejemplo, pero la propuesta es aún muy limitada.

Hay otras ideas curiosas como la que propone Shadow, un servicio en el que básicamente alquilas un PC con Windows al que puedes acceder en todo momento para trabajar o jugar. Es una alternativa clara a GeForce Now, por ejemplo, pero el hardware al que se puede acceder en este último está mucho mejor orientado al gaming y además es mucho más barato (Shadow parte de los 29,99 dólares al mes).

Así pues, las propuestas son variadas y sin duda pueden servir para todo tipo de usuarios. Si no tienes consola tanto Microsoft Cloud Gaming (y por extensión, Game Pass Ultimate) como PS Now son buenas opciones para disfrutar de los catálogos de Microsoft y Sony.

Si tu PC no es muy potente o quieres simplemente poder jugar en cualquier lugar a juegos que te has comprado en Steam o Epic —seguro que tienes una buena biblioteca de juegos que no has tenido tiempo de disfrutar— GeForce Now parece la opción más llamativa.

Por su parte, Stadia parece interesante para juegos que quizás podamos comprar más baratos allí y a los que podemos jugar siempre en la nube —esperemos que el servicio no quede abandonado, la situación es algo confusa actualmente— gratis en calidad 1080p.