El estado actual del streaming de videojuegos: estas son las opciones que tenemos los jugadores para jugar en la nube

El streaming de videojuegos ha llegado para quedarse. Cada vez son más los jugadores que optan por acceder a sus juegos en la nube en lugar de ejecutarlos en local. Y es que desde hace unos años hasta ahora han llegados alternativas realmente serias que se configuran como opciones muy sólidas a la hora de jugar sin que el hardware importe.

2022 promete ser un año en que estas plataformas, que para muchos son el futuro de los videojuegos, cobren más importancia. Por ello, en este artículo vamos a repasar los servicios que hay disponibles en España, qué nos ofrecen y qué precio tienen.

Google Stadia

Google Stadia fue el primer servicio que llevó los juegos en la nube al público más masivo, aunque no por ello el primero. Sin embargo, la apuesta de Google consiguió que el mundo empezase a interesarse por este tipo de opciones gracias a una propuesta peculiar, aunque sólida.

Google Stadia es, realmente, tienda y consola. Los usuarios pueden comprar sus juegos en la tienda de Google y acceder a ellos desde casi cualquier dispositivo. Sin embargo, para exprimir al máximo el servicio es necesario tener Stadia Pro, la suscripción, cuyo precio es de 9,99 euros mensuales.

Dicha suscripción no es necesaria para acceder a los juegos que hayamos comprado, pero sí para tener 4K, 60 FPS y HDR y para acceder a un catálogo cada vez más nutrido de juegos gratuitos que el servicio regala cada mes. Los juegos que compremos en Google Stadia no desaparecerán si dejamos de pagar la suscripción (aunque pasaremos a jugarlos solo en FullHD). Sin embargo, los que nos hayan regalado mientras pagábamos dejarán de ser accesibles hasta que volvamos a suscribirnos.

Es un servicio robusto, consolidado y cuyo rendimiento es realmente bueno, si bien dependerá de la conexión que tengamos. También dispone de funciones sociales, como Stream Connect y State Share, pensadas para potenciar el juego en equipo y la colaboración, pero no están disponibles en todos los títulos.



GooGle Stadia Google Stadia Pro VERSIÓN GRATUITA Sí, limitada a FullHD@30FPS N/D JUEGOS DISPONIBLES 266 juegos 266 juegos JUEGOS GRATIS Sí, free to play y juegos gratis mensuales Sí, free to play y juegos gratis mensuales CALIDAD GRÁFICA Hasta FullHD a 60 FPS Audio estéreo Hasta 4K@60FPS HDR Sonido envolvente 5.1 requisitos de conexión Al menos 10 Mbps 35 Mbps para 4K HDR Compatible con mando Sí, propio y de terceros Sí, propio y de terceros Compatible con teclado y ratón Sí Sí jUGAR DESDE LA TELE Chromecast Ultra Chromecast con Google TV Smart TVs LG webOS (modelos del 2020 o posteriores) Smart TVs Android Hisense (U7G, U8G y U9G) Nvidia Shield TV y TV Pro Serie JX800 (Europa) de Panasonic Philips con Android TV del 2019 (7304 o posteriores) y del 2020 (8505 o posteriores) TCL Serie 5 y serie 6 (con Google TV) Xiaomi Mi Box 3 y Mi Box 4 Chromecast Ultra Chromecast con Google TV Smart TVs LG webOS (modelos del 2020 o posteriores) Smart TVs Android Hisense (U7G, U8G y U9G) Nvidia Shield TV y TV Pro Serie JX800 (Europa) de Panasonic Philips con Android TV del 2019 (7304 o posteriores) y del 2020 (8505 o posteriores) TCL Serie 5 y serie 6 (con Google TV) Xiaomi Mi Box 3 y Mi Box 4 JUGAR DESDE EL MÓVIL Android: sí, a través de la app iPhone y iPad: sí, a través de una webapp Android: sí, a través de la app iPhone y iPad: sí, a través de una webapp JUEGAR DESDE EL ORDENADOR Sí, a través del navegador Sí, a través del navegador PRECIO Gratis 9,99 euros al mes

NVIDIA GeForce Now

GeForce NOW es el servicio de NVIDIA y probablemente uno de los máximos exponentes en este terreno. A diferencia de Google Stadia, NVIDIA GeForce Now no es una tienda, sino una plataforma desde la que acceder a los juegos de PC que hayamos comprado previamente en las tiendas compatibles, con Steam o Epic Games Store.

La clave del servicio de NVIDIA reside en su calidad gráfica en las modalidades de pago. Con la suscripción prioritaria podremos acceder a FullHD a 60 FPS con Ray-Tracing en sesiones de seis horas, mientras que con RTX 3080 la calidad sube a 1.440p a 120 FPS o 4K HDR en dispositivos Shield TV.

Con RTX 3080 se puede jugar en 1.440p a 120 FPS

No obstante, no es necesario pagar para acceder a nuestros juegos. Con la modalidad gratuita se puede jugar en la nube en sesiones de una hora tanto a nuestros títulos como al amplio catálogo de títulos free to play que hay en la plataforma, desde el 'LoL' hasta 'Fortnite'.

Los precios van desde los 9,99 euros mensuales para la suscripción prioritaria hasta los 99,99 euros cada seis meses que hay que pagar para acceder a RTX 3080. Los juegos, por supuesto, van aparte, pero el servicio tiene la ventaja de que los juegos son y siempre serán tuyos, aunque dejes de pagar por GeForce Now o, simplemente, decidas dar el salto a un PC gaming.



NVIDIA GeForce now NVIDIA GeForce now (prioritaria) NVIDIA GEFORCE NOW (RTX 3080) VERSIÓN GRATUITA Sí N/D N/D JUEGOS DISPONIBLES Más de 1.000 juegos soportados Más de 1.000 juegos soportados Más de 1.000 juegos soportados JUEGOS GRATIS Sí, free to play Sí, free to play Sí, free to play CALIDAD GRÁFICA N/D Hasta FullHD@60 FPS RTX On Hasta 1.440p@120 FPS 4K HDR en Shield TV Sincronización de fotogramas requisitos de conexión Al menos 15 Mbps 25 Mbps <80 ms 35 Mbps Compatible con mando Sí, propio y de terceros Sí, propio y de terceros Sí, propio y de terceros Compatible con teclado y ratón Sí Sí Sí jUGAR DESDE LA TELE Chromecast con Google TV Android TV 5.0 o superior Smart TVs de LG (2021) NVIDIA Shield TV Chromecast con Google TV Android TV 5.0 o superior Smart TVs de LG (2021) NVIDIA Shield TV Chromecast con Google TV Android TV 5.0 o superior Smart TVs de LG (2021) NVIDIA Shield TV JUGAR DESDE EL MÓVIL Android: sí, a través de la app iPhone y iPad: sí, a través de una webapp Android: sí, a través de la app iPhone y iPad: sí, a través de una webapp Android: sí, a través de la app iPhone y iPad: sí, a través de una webapp JUEGAR DESDE EL ORDENADOR Sí, vía app o web Sí, vía app o web Sí, vía app o web otros Sesión de 1 hora Sesión de 6 horas Acceso prioritario Sesión de 8 horas Acceso a servidores RTX 3080 PRECIO Gratis 9,99 euros mensuales 49,99 euros cada 6 meses 99,99 euros cada seis meses

Xbox Cloud Gaming

Otro gran exponente del mundo de los juegos en streaming es Xbox Cloud Gaming. El servicio de Microsoft está incluido en Game Pass Ultimate y permite acceder a un catálogo de más de cien juegos. Es una de las principales diferencias con respecto a sus rivales, ya que Xbox Cloud Gaming se asemeja más a una barra libre de videojuegos que a una tienda en sí.

El "problema" de este servicio es que está en fase de beta, por lo que la resolución no es tan alta como en los dos anteriores. No obstante, eso no significa que no se pueda jugar en condiciones desde el ordenador, la consola o el móvil, siempre y cuando no nos importe usar siempre el mando ya que, por ahora, no tiene soporte para teclado y ratón.

La ventaja que nos ofrece Xbox Cloud Gaming es que nos permite acceder a casi todos los juegos de Game Pass, incluidos los de Microsoft y los de terceros (EA Play, por ejemplo). Es decir, puede servir tanto para jugar en cualquier lugar y momento como para probar un juego antes de decidir si lo descargamos o no en local.



Xbox cloud gaming VERSIÓN GRATUITA No JUEGOS DISPONIBLES Más de 100 juegos JUEGOS GRATIS Acceso libre a todos los juegos disponibles CALIDAD GRÁFICA FullHD@60FPS requisitos de conexión Al menos 20 Mbps Compatible con mando Sí, propio y de terceros Compatible con teclado y ratón No jUGAR DESDE LA TELE Consolas Xbox NVIDIA Shield TV Dispositivos Android TV JUGAR DESDE EL MÓVIL Android: sí, a través de la app iPhone y iPad: sí, a través de una webapp JUEGAR DESDE EL ORDENADOR Sí, a través del navegador o web PRECIO Game Pass Ultimate: 12,99 euros al mes

PS Now

PS Now es la apuesta de Sony / PlayStation por el juego en la nube. El servicio de Sony, que cuesta 9,99 euros al mes, nos permite jugar a más de 700 juegos nuevos y de generaciones anteriores, tanto en la nube como, en algunos casos, en local (descargando el juego a la consola).

Tiene un catálogo muy extenso, pero a diferencia de la apuesta de Microsoft, los nuevos títulos no están disponibles de lanzamiento. La calidad del streaming tampoco es la mejor, aunque recientemente se anunció que, tras varios años, se iba a dar el salto a la resolución FullHD.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el servicio solo es accesible desde las propias consolas y desde el ordenador, pero no desde otros dispositivos como los móviles o las tablets. Para eso hay que usar otra aplicación, PS Remote Play.



Ps now VERSIÓN GRATUITA No JUEGOS DISPONIBLES Más de 700 juegos JUEGOS GRATIS Acceso libre a todos los juegos disponibles CALIDAD GRÁFICA Hasta FullHD requisitos de conexión Al menos 5 Mbps Compatible con mando Sí, propio o de terceros Compatible con teclado y ratón No jUGAR DESDE LA TELE En consolas PS4 y PS5 JUGAR DESDE EL MÓVIL No JUEGAR DESDE EL ORDENADOR Sí, a través de una app PRECIO PS Now: 9,99 euros al mes, 24,99 euros cada tres meses o 59,99 euros al año

Nintendo Switch Cloud

El último servicio que hoy nos incumbe es Nintendo Switch Cloud. Es, grosso modo, una alternativa que ofrece Nintendo para jugar a ciertos títulos demasiado exigentes para su consola a través de la nube. No es una suscripción como tal, sino que el juego que hemos comprado se ejecuta en la nube.

Aunque el catálogo va creciendo, por el momento son pocos los títulos que están disponibles en este formato, siendo algunos de los más llamativos 'Control' y 'Hitman III'. Además, es un servicio exclusivo de Nintendo Switch, por lo que no se puede usar en otras plataformas.



Ps now VERSIÓN GRATUITA No JUEGOS DISPONIBLES Unos diez JUEGOS GRATIS No CALIDAD GRÁFICA Hasta FullHD requisitos de conexión Al menos 3 Mbps Compatible con mando Sí, Nintendo Switch Compatible con teclado y ratón No jUGAR DESDE LA TELE Sí, con el dock de Nintendo Switch JUGAR DESDE EL MÓVIL No JUEGAR DESDE EL ORDENADOR No PRECIO Precio del juego

Lo que está por venir

Y ahora que ya sabemos cuáles son los servicios que tenemos disponibles, toca hablar de los que están por venir. El más importante es Amazon Luna, que viene a ser el Google Stadia de Amazon. Se trata, como su homólogo de Google, de una tienda y plataforma de juego, mando incluido. Por el momento, solo está disponible en Estados Unidos y en fase de pruebas, pero cabe esperar que llegue a todo el mundo más pronto que tarde.

Otro servicio popular en este terreno del streaming de videojuegos es Shadow, que realmente nos permite a un ordenador completo en la nube. Podemos usarlo para jugar, pero también para cualquier otro asunto. El problema es que solo está disponible en Estados Unidos y algunos países de Europa, pero no en España.