Amazon Luna: el servicio de streaming de videojuegos de Amazon ya es oficial y promete juegos hasta en 4K a 60 FPS

Se llevaba rumoreando un tiempo, pero ya es oficial. Amazon acaba de presentar Amazon Luna, su propio servicio de streaming de videojuegos. Luna llega con un precio de derribo de tan solo 5,99 dólares mensuales (al menos durante los primeros compases del servicio). No se sabe cuál será el precio final, pero el que se ha desvelado hoy es mucho más bajo que su competencia más directa como Google Stadia o NVIDIA GeForce Now.

Como en estos servicios, los usuarios podrán jugar desde cualquier plataforma. Desde Amazon explican que de lanzamiento estará disponible en Fire TV, PC, Mac, iPhone y iPad en forma de webapp, mientras que a Android llegará próximamente. El servicio se encuentra en fase de early access, solo en Estados Unidos y solo es accesible mediante invitación, así que tocará esperar. Dicho esto, veamos qué ofrece el nuevo servicio de Amazon.

Presumiendo de mando conectado y de videojuegos

Evidentemente, Luna corre sobre Amazon AWS, los propios servidores de Amazon. Como Google Stadia, Luna tiene su propio mando, el Luna Controller, pero no se conecta a los dispositivos, sino directamente a la nube. ¿Para qué? Según Amazon para reducir la latencia y permitir un salto rápido entre un dispositivo y otro. Este costará 49,99 dólares durante el precio de early access.

¿Significa eso que será necesario sí o sí tener el Luna Controller para jugar en Luna? En absoluto. Como Google Stadia, Amazon Luna ofrecerá soporte para teclado y ratón y mando Bluetooth, así como a los mandos de Xbox One y PlayStation 4. Soporte completo, en pocas palabras. Sobra decir que el Luna Controller se puede usar para jugar a otros juegos de PC, por ejemplo, conectándolo al puerto USB.

Pero hablemos de videojuegos. Luna funcionará por canales, es decir, podremos suscribirnos al canal Luna+, que parece ser el genérico, pero también habrá espacio para canales de estudios y empresas. Un ejemplo es Ubisoft, con el que la empresa ha firmado un acuerdo para llevar sus juegos en Luna.

Durante la fase de acceso previo y en el canal de Luna, conocido como Luna+, podremos acceder a juegos como 'Resident Evil 7', 'Control', 'Panzer Dragoon', 'A Plague Tale: Innocence', 'The Surge 2', 'GRID', 'ABZU' y 'Brothers: A Tale of Two Sons'. Amazon asegura que la resolución será FullHD y que se moverán a 60 fotogramas por segundo, aunque promete resoluciones de hasta 4K@60FPS en algunos títulos.

En el canal de Ubisoft, por su parte, los usuarios tendrán acceso a los juegos del estudio y a "nuevos títulos cuando el canal se lance como 'Assassin's Creed Valhalla', 'Far Cry 6 e 'Inmortals Fenyx Rising'" el día de lanzamiento. Afirman que el de Ubisoft es el primer canal en desarrollo, dejando así la puerta abierta a que haya más. Google dijo que Ubisoft tendría algo parecido en Google Stadia, pero por el momento no ha llegado.

En cuanto a requisitos, no hay muchos en lo que hardware se refiere. Como en todos los servicios de este estilo, los dos requisitos fundamentales son tener una conexión de acceso rápida y que, además, sea estable. Amazon afirma que la velocidad mínima recomendada es de 10 Mbps, aunque para jugar en 4K será necesario tener, como mínimo, 35 Mbps. Parece que se podrá acceder a Luna usando los datos móviles, aunque desde Amazon advierten que se pueden llegar a consumir hasta 10 GB por hora jugando en FullHD.

Finalmente, toca hablar de Twitch. Amazon no ha dejado pasar la ocasión de integrar Luna con la archiconocida plataforma de streaming, así que permitirá que los streamers hagan retransmisiones de los juegos de Luna y que, desde Twitch, los usuarios que estén viendo el juego puedan lanzarlo directamente. Es algo parecido a lo que Google anunció que tendrá Stadia con YouTube.

Disponibilidad de Amazon Luna

Como decíamos al principio, Amazon Luna está disponible desde ya en fase de early access y solo es accesible desde Estados Unidos y mediante invitación. Durante esta fase costará 5,99 dólares mensuales, aunque tocará esperar para ver si sube, y a cuánto, cuando se lance oficialmente en el mercado global.

Esto, por el momento, no se sabe cuándo sucederá, pero lo que está claro es que un jugador muy importante acaba de entrar de lleno en el mundo de los videojuegos en streaming y que Google Stadia, Microsoft xCloud y NVIDIA GeForce Now tienen un nuevo rival al que enfrentarse.